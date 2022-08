Rocklaulaja Kimmo Blom on kuollut

Laulaja Kimmo Blom on kuollut 52-vuotiaana. Kuolemasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti, jolle Blomin kuoleman vahvisti tämän kumppani Annica Milán. Milán kertoo kuolemasta myös Facebookissa.

Blom sairasti harvinaista sidekalvomelanoomaa, joka todettiin vuonna 2015. Hän pystyi kuitenkin keikkailemaan lähes loppuun asti.

Blom oli syntynyt Orimattilassa vuonna 1970.

Blom tunnettiin taitavana ja moniulotteisena laulajana, joka pystyi olemaan kotonaan yhtä hyvin rock-, metalli-, euroviisu- kuin musikaalilavoillakin.

Suuri yleisö tunsi hänet ehkä parhaiten Raskasta joulua -kiertueilta, The Voice of Finland -laulukilpailusta sekä Uuden musiikin kilpailuista.

Musiikkiteatterin puolella Blomin bravuuri oli Queenin edesmenneen solistin Freddie Mercuryn rooli. Blom esitti Mercurya tamperelaisen Musiikkiteatteri Palatsin Show Must Go On- ja Champions-musikaaleissa vuodesta 2011 alkaen. Esityksiä oli myös Helsingissä Musiikkiteatteri Koitossa.

HS kertoi vuonna 2012, kuinka Queen-musikaalin nähneet ovat kehuneet Blomin suorituksen taivaisiin ja kyselleet, tuleeko laulu taustanauhalta.

Mercury jäi Blomin elämään, sillä sittemmin hän kiersi vuosien ajan Suomea Queen-tribuuttishow’n solistina.

Pohjaa muusikon ammattiinsa Kimmo Blom sai jo kotoaan muusikkovanhemmilta sekä opinnoistaan Kauhajoen evankelisessa musiikkiopistossa ja Oulunkylän Pop & Jazzopistossa Helsingissä.

Hän oli mukana muun muassa yhtyeissä Nova Scotia, Urban Tale, Boys of the Band, Mr C, Leverage, Dyecrest ja Sapphire Eyes.

Raskasta joulua -kokoonpanossa Blomin ääntä pääsi kuulemaan sekä levyillä että kiertueilla. Hän toimi taustalaulajana myös muun muassa Stratovariuksen ja Thunderstonen levyillä.

Euroviisukarsintaan hän osallistui ensimmäisen kerran Boys of the Bandin riveissä vuonna 2010, ja kun karsinta sittemmin muutti nimensä Uuden musiikin kilpailuksi, Blom nähtiin mukana vielä kahdesti, ensin vuonna 2015 taiteilijanimellä Angelo De Nile ja seuraavana vuonna yhdessä Annica Milánin kanssa.

Blom oli myös säveltäjä ja sanoittaja, jolta syntyi materiaalia sekä omille yhtyeille että muun muassa Agnes Pihlavalle ja Ari Koivuselle.