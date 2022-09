Sähkökitaristi on soittajien kuningas, kitaratarinat kokoava kirja osoittaa – mukana vain yksi nainen

Oman tarinansa kertoo 55 suomalaista kitaristia, joista vanhimmat edelleen vaikuttavat aloittivat uransa jo rockin murrosvuosina 1960-luvulla.

Tietokirja

Pekka Laine, Tommi E. Virtanen: Suomalaiset sähkökitaristit. Tammi. 576 s. ja 16-sivuinen kuvaliite.

Koettekaa kuvitella, millainen olisi länsimainen maailma ilman Yhdysvalloissa kehitettyä ja kuusikymmentäluvulla yleistynyttä sähkökitaraa? Olisiko sitä ilman nyt rockia ja sen kaikkia tyylilajeja, olisiko edes nykyistä bluesia ja countrya?

Vai olisiko valveutuneiden nuorukaisten kapina ja luovuus kanavoitunut johonkin muuhun muodikkaaseen soittimeen sekä antanut välillisen sytykkeen johonkin toiseen kulttuuriseen ja taloudelliseen murrokseen?

Vaikea sitä on kuvitella.

Sähkökitara on 1900-luvun loppupuolen keskeisin instrumentti – kuten osaltaan osoittaa lähes 600-sivuinen Suomalaiset sähkökitaristit, jossa pääsee ääneen melkein kuusikymmentä edelleen vaikuttavaa kitaristia, kolmekymppisistä aina yli seitsenkymppisiin.

Kitaristi ja ennen kaikkea sähkökitaristi vaikuttaisi olevan kaikista instrumentalisteista yhä ylivoimainen kuningas. Ja kirjaimellisesti, kuten Pekka Laineen (s. 1966) ja Tommi E. Virtasen (s. 1971) teoksesta selviää.

Molemmat ovat journalisteja sekä sähkökitaroiden rakastajia, joista edellinen on tunnettu myös esiintyvänä, levyttävänä muusikkona. Ja molemmille ”kitara on ollut matkakumppani ja ystävä nuoruusvuosista asti”.

Sama varhain syttynyt intohimo välittyy monen teokseen valitun tarinasta. Kitaraan on tartuttu kuin johdatuksesta tai sisäisestä pakosta, soittaminen on aloitettu usein käteen sattuneilla vaatimattomilla välineillä, opintiellä on yleensä edetty omatoimisesti hetkeen tarttuen ja aika usein ilman realistisia ammattimaisia suunnitelmia.

Oli vaan todella kova halu soittaa, syystä tai toisesta.

Monien kitaristien kertomuksissa kiinnostavia ovatkin harvemmin kirjatut varhaiset vuodet. Se jakso, jolloin ammattilaisuuteen kantanut minuus alkoi muotoutua, vaikka nuoruuden vaikuttajat olisivat enää vain mukavia muistoja, vaikka musiikki olisi vienyt toisaalle.

Tämä tarinoissa toistuva elämäkerrallinen taustoitus ei ole tietysti sattuma, vaan yksi Laineen ja Virtasen tavoitteista, sekä ennen kaikkea ”fiilis edellä kerrottuna”. Esipuheessaan he määrittelevät kaksi muutakin keskeisestä päämäärää.

He halusivat kitaristien puhuvan myös ”soittamisen sisäisestä maailmasta, kitaran soiton estetiikasta ja filosofiasta” sekä ”kuvata sitä, miten kitara kytkeytyy aikaan, paikkaan ja soittajaa ympäröivään musiikilliseen todellisuuteen”.

Sanomatta lienee selvää, että tulokset vaihtelevat kitaristi kitaristilta: tavasta puhua ja ajatella, tahdosta arvioida ja eritellä, kyvystä hahmottaa ja asettua itsensä ulkopuolelle. Eroja synnyttää sekin, että kaikki tekstit ovat kolmea paitsi monologeja, joissa kitaristit puhuvat vaiheistaan ”omalla äänellään ja kielellään”.

Silti kiinnostaisi, kuinka lyhyellä esittelyllä alustetut yksinpuhelut ovat syntyneet – haastattelivatko Laine ja Virtanen kitaristeja kasvokkain tai etänä vai ovatko tekstien pohjana sähköpostikyselyt, kitaristien omat kirjalliset vastaukset.

Henkilökohtainen kohtaaminen on haastattelun ehto, vaikka vuoropuhelu olisi muokattu haastattelijan häivyttäväksi monologiksi. Nyt tekotapa jää arvoitukseksi, vaikka lukiessa alkaa aavistaa, että tekijöillä on ollut kitaristeille – ymmärrettävästi – samankaltainen kysymysvalikoima.

Tämä luo jatkuvuutta, auttaa hahmottamaan eroja ja yhtäläisyyksiä sekä antaa mahdollisuuden vertailla tekijöitä kiinnostavia ”soittamisen sisäisiä maailmoja, soiton estetiikkoja ja filosofioita”.

Silti on tulkinnanvaraista, näyttäytyykö sähkökitara Laineen ja Virtasen runollisesti uumoilemana ”maagisena porttina tai ukkosenjohdattimena, jonka läpi koko maailman populaarimusiikin energia on virrannut osaksi meidän elämäämme”.

Mutta ainakin kirjaan valittujen kitaristien elämää se on sähköistänyt, vanhimpien yhä vaikuttavien jo 1960-luvun alusta. Ehkä muutama heistä – ehkä Jukka Tolonen, ehkä Hasse Walli – oli mukana jo tekijöiden laatimassa ensimmäisessä tärkeiden kitaristien luonnoksessa, ”likaisessa tusinassa”.

Mutta se kasvoi niin paljon, että nyt teoksessa on 58 kitaristia jaettuna yhteentoista ”sarjaan”. Ensimmäiset kolme – Täyskäsi, Ikonit, Pioneerit – ovat jo otsikoilta arvottavia, merkitystä korostavia.

Loput kahdeksan on nimetty ”objektiivisemmin” – 1970-luvun kasvatit, Punkin jälkeiset, 1980-luku ja uusi vuosituhat, Lauluntekijä ja kitara, Raskas rock, Roots, Jazz ja Sessiomuusikot – mutta tietysti myös niihin sisällytetyt ovat subjektiivisia valintoja.

Suomalaiset sähkökitaristit onkin nimeään – ei sähkökitaristeja – myöten kaanonia muodostava, vaikka osa valituista vaikuttaa näin suuressa otannassa ilmiselviltä, ehkä kiistattomiltakin. Ei kai tietokirjaa Suomalaiset sähkökitaristit voi julkaista aloittamatta tarinaa esimerkiksi ilman Esa Pulliaista, Heikki Laurilaa, Jukka Tolosta, Albert Järvistä ja Alexi Laihoa, jos paino on kirjan nimen mukaisesti sähkökitarismissa.

Jukka Tolonen ja Tasavallan Presidentti lavalla Turun Ruisrockissa 1971

Paitsi että voisi hyvin ilman Järvistä (1950–1991) ja Laihoa (1979–2020), jos aineistona ovat vain itse tehdyt haastattelut.

Nyt heihin keskittyvät kirjan ylivoimaisesti pisimmät luvut – molemmat yli 20 sivua – perustuvat ystävien ja aikalaisten kertomuksiin ilman ”omaa ääntä ja kieltä”. Sitä paitsi, sekä molemmista on julkaistu ajan tasalla olevat teokset, edellisestä 2010 ja jälkimmäisestä 2019. Sama koskee kirjan kolmatta tavoittamattomissa ollutta sähkökitaristia Petri Wallia (1969–1995).

Olisiko nämä ”säästyneet” viitisenkymmentä sivua voinut käyttää yhä vaikuttaviin?

Varmasti. Somessa onkin jo kysytty sen ja sen kitaristin perään sekä tehty ehdotuksia – koska näin laaja teos mielletään joka tapauksessa ammattikuntaa arvottavaksi. Kirjan aloittavat ”Täyskäsi”, ”Ikonit” ja ”Pioneerit” lienee helpompi hyväksyä, vaikka listaukset olisivat vajavaisia.

Hätkähdyttävin on silti kirjan sukupuolijakauma: naisia on 58 kitaristista vain yksi, Roots-sarjaan sijoitettu Erja Lyytinen. Laine ja Virtanen ovat ehkä pohtineet epäsuhtaa itsekin, sillä nostavat sukupuolen esille jo Lyytisen tarinan otsikossa. Se on Rohkean naisen blues.

Erja Lyytinen Allas Sea Poolilla 2020.

Mutta yhtä lailla otsikot osoittavat, että sähkökitaristi on lähtökohtaisesti aina mies, sillä sukupuolta ei noteerata otsikoissa laisinkaan – kahta kuningas-titteliä lukuun ottamatta.

Onko todella niin, että Suomessa ei ole ketään muuta tähän joukkoon kelpaavaa kitaraa soittavaa naista, ei edes sarjaan ”Lauluntekijä ja kitara”? Toki niukkuus näkyy noin 800 nimen hakemistossa, jossa on vain noin 40 suomalaista ja ulkomaista naista – vain neljä kitaristia, valtaosa laulajia.

Miesten yksityisten tarinoiden arvoa tämä ei tietysti himmennä, eikä muutenkaan kirjan yleistä dokumentaarista merkitystä kaikkine ajankuvineen ja sukupolvisine ketjuineen. Ja kyllä, tarkka lukija voi löytää teksteistä paikoin sen maagisen portin, jonka läpi ”populaarimusiikin energia on virrannut osaksi meidän elämäämme”.