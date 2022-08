Salosen musiikkia sisältäviä konsertteja järjestetään Berliinissä tulevan kauden aikana kaikkiaan viisi.

Esa-Pekka Salosen musiikkia kuullaan tulevalla kaudella runsaasti varsinkin Saksassa, jossa hän on nimikkosäveltäjänä sekä Berliinissä että Hampurissa.

Suomalaissäveltäjä Esa-Pekka Salonen on nimitetty Berliinin filharmonikkojen nimikkosäveltäjäksi kaudelle 2022–2023.

Berliinin filharmonikot, yksi maailman parhaista orkestereista, esittää Salosen sävellyksiä kaikkiaan viidessä konsertissa tulevalla konserttikaudella.

Ohjelmistossa ovat Salosen suuret orkesteriteokset kuten Helix, Karawane sekä uusi urkukonsertto. Lisäksi kuullaan pienempimuotoisia teoksia kuten Saltat Sobrius, arkkitehti Frank Gehryn 90-vuotispäivän kunniaksi sävelletty Fog sekä Catch and Release.

Berliinin filharmonikot kirjoittaa tiedotteessaan juhlivansa residenssillä ”Salosen kekseliästä, ei-dogmaattista lähestymistapaa säveltämiseen”.

Salosen nimikkosäveltäjäkauden ensimmäinen konsertti järjestetään joulukuussa, ja konsertin johtaa Santtu-Matias Rouvali, Salosen seuraaja Lontoon Philharmonia-orkesterin ylikapellimestarina.

Tammikuussa 2023 Berliinissä on vuorossa Salosen uuden urkukonserton Saksan-ensiesitys. Urkusolistina toimii ranskalainen urkutaiteilija Olivier Latry.

Saksan-ensiesitys kuullaan vain vajaa viikko konserton kantaesityksen jälkeen. Urkukonsertto kuullaan ensimmäisen kerran Puolan Katowicessa 13. tammikuuta, solistina toimii silloin latvialainen urkutaiteilija Iveta Apkalna.

Konsertto kuullaan tammikuussa myös Pariisissa Orchestre de Parisin konsertissa sekä toukokuussa Hampurissa Pohjois-Saksan radion sinfoniaorkesterin eli NDR Elbphilharmonie -orkesterin kanssa ja Los Angelesissa Los Angelesin filharmonikkojen kanssa.

Salonen johtaa kaikki konsertit itse, solisteina vaihtelevat Latry ja Apkalna.

Esa-Pekka Salosen nimikkosäveltäjyys Berliinissä päättyy toukokuisiin konsertteihin, jolloin Karawane-teoksen johtaa Mikko Franck. Ohjelmassa on tuolloin muutakin suomalaista musiikkia: Sibeliuksen viides sinfonia ja Einojuhani Rautavaaran A Requiem in Our Time.

Salosen työ säveltäjänä ja kapellimestarina on poikinut uran varrella useita nimikkopestejä esimerkiksi Lontoon Barbican-keskuksessa, New Yorkin filharmonikoissa, Zürichissä ja Ranskan radiossa. Parhaillaan hän toimii myös Hampurin Elbphilharmonien nimikkosäveltäjänä ja -kapellimestarina.

Berliinin filharmonikkojen konsertteja voi seurata Digitaalinen konserttisali -palvelun kautta suorina lähetyksinä.