Kaksikon yhteissingle on uusi tulkinta Elton Johnin vanhasta Tiny Dancer -kappaleesta.

Poptähti Britney Spears kerää maailmalla kiitoksia uudella singlellään, jossa hän duetoi Elton Johnin kanssa. Kaksikon kappale Hold Me Closer on 40-vuotiaan Spearsin ensimmäinen uusi julkaisu sen jälkeen, kun hän vapautui viime marraskuussa yli 13 vuotta kestäneestä holhouksesta.

Hold Me Closer perustuu Elton Johnin vuonna 1971 tekemään klassikkokappaleeseen Tiny Dancer, ja kappaleissa on sama kertosäe. Muuten kappale on tyyliltään tarttuvaa diskoa, jota notkea bassolinja kuljettaa eteenpäin.

Edellisen kerran Britney Spears julkaisi uutta musiikkia vuonna 2016, jolloin ilmestyi albumi Glory. Sitä pidettiin monissa arvosteluissa Spearsin parhaana levynä pitkiin aikoihin.

Tuore Hold Me Closer -single on saanut kehuja muun muassa brittiläisessä The Guardianissa ja yhdysvaltalaisessa Rolling Stonessa.

”Hold Me Closerissa hän näyttää muistuttavan ihmisiä siitä, että hän oli alun perin laulaja: ennen popmainetta, ennen kiistoja, ja ennen kuin hän melkein tuhoutui”, Guardian kirjoittaa.

BBC:n arvion mukaa Spearsin laulu kuulostaa nyt kypsemmältä kuin ennen.

Britney Spears määrättiin vuonna 2008 oikeuden päätöksellä isänsä holhouksen alaiseksi. Syynä olivat Spearsin silloiset mielenterveysongelmat. Hänen 50 miljoonan euron arvoinen omaisuutensa siirtyi isä James Spearsin hallintaan.

Myöhemmin Britney Spears kertoi, että häntä oli käytetty holhouksen aikana taloudellisesti hyväksi ja hänet oli eristetty. Laulaja sai tuekseen fanien lisäksi myös useita artistikollegoja, jotka vaativat holhouksen lopettamista.