Helsingin Jäähallin keikka on osa räppärin Euroopan-kiertuetta.

Räppäri 50 Cent esiintyy Helsingin Jäähallissa lokakuussa. Keikka on osa räppärin Euroopan-kiertuetta. Suomesta 50 Cent jatkaa Norjan ja Ruotsin kautta Keski-Eurooppaan.

50 Cent esiintyi Tampereella Blockfest-festivaalilla vasta viikko sitten.

New Yorkilainen 50 Cent, oikealta nimeltään Curtis James Jackson III, nousi kuuluisuuteen vuoden 2003 Get Rich Or Die Trying -debyyttialbumillaan. Urallaan yli 30 miljoonaa albumia myynyt Jackson on tehnyt uran myös tuottajana ja näyttelijänä televisiossa ja elokuvissa.

HS:n kriitikko Mikko Aaltonen kuvaili 50 Centin Blockfest-keikkaa perinteiseksi ”vanhan koulun” räppikeikaksi, jossa ei ollut järisyttävän suurta show-spektaakkelin tuntua. Suorituksellisesti 50 Cent tarjosi Aaltosen mukaan kuitenkin ”komeat ja vetävät räppibileet”.

Aaltonen myös muistutti, että 50 Centin ura perustuu tällä hetkellä nostalgiaan. Hänen suurin haasteensa on Aaltosen mukaan ”uuden, ison ja kiinnostavan hitin synnyttäminen, kokonaisesta hittialbumista puhumattakaan”.

Konsertin järjestävät ruotsalainen TADC ja suomalainen RH Entertainment.

