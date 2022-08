George Lucas loi Tähtien sotaa varten Industrial Light and Magic -yrityksen, jossa ovat syntyneet ikimuistoiset tehosteet myös elokuviin Kadonneen aarteen metsästäjät, Paluu tulevaisuuteen, Terminator 2 ja Jurassic Park.

Kun muotoaan muuttavasta metallista koostuva T1000-robotti (Robert Patrick) käveli lukitun kalterioven lävitse James Cameronin elokuvassa Terminator 2 – Tuomion päivä vuonna 1991, todistettiin tarinankerronnan ja tietokonetehosteiden saumatonta, vallankumouksellista liittoa.

Nykyhetkestä katsoen T2 on kuitenkin ongelmallinen: tietokoneet ottivat vallan. On päädytty täyteen ahdettujen tehoste-elokuvien tulvaan.

T1000:n loihti valkokankaalle Industrial Light and Magic, uranuurtajayhtiö, jonka George Lucas perusti Tähtien sodan (1977) tekemistä varten. Yhtiöstä kertovan kuusituntisen dokumenttisarjan on ohjannut Lawrence Kasdan, Imperiumin vastaiskun (1980) ja Kadonneen aarteen metsästäjien (1985) taitava käsikirjoittaja sekä Silveradon (1985) osaava ohjaaja.

Tarinankertojana Kasdanin olisi suonut viimeistään sarjan loppupuolella tuovan esiin erikoistehosteiden ”hyvä renki, mutta huono isäntä”-luonteen, mutta näin ei käy. Siksi dokumenttisarja ei vahvuuksistaan huolimatta vältä mainoksen tuntua.

George Lucas perusti Industrial Light and Magicin vuonna 1975, koska maailmasta ei löytynyt yritystä, jonka rahkeet olisivat riittäneet Tähtien sodan erikoistehosteisiin.

Tähtien sodan tekemisen piina ja innostus välittyvät hyvin, samoin kuin toimintaa vuosikymmenestä toiseen värittänyt kekseliäisyys, luovuus ja kädentaito. Kun päästään sarjan kolmannen jakson loppuun, on tehty vasta kaksi ensimmäistä Star Warsia, mutta sen jälkeen vauhti kiihtyy, kun yhtiön palveluksia aletaan myydä ulkopuolisille.

Lopussa The Mandalorian -tieteissarjaa (2019–) tehtäessä käyttöön otetaan valtavat näytöt lavasteina. Minisarja Maanalainen rautatie (2021) puolestaan sisältää huomaamattomia lisäyksiä.

Dokumenttisarjan käännöksessä on toistuvasti harmillista huojuntaa. Avausjakson ”right off the factory floor” eli ”uutuudenkiiltävä” on jopa kääntynyt lähes vastakohdakseen, ”tehtaan lattialta kasaan raavituksi”.

Light and Magic, Disney+. (K12)