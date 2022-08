Kuolema messinkilevyissä ja harmaat maisemat: Galerie Forsblomin uusissa näyttelyissä katoavaisuus on vahvasti läsnä

Toni R. Toivosen näyttely käsittelee kuolemaa konkreettisesti, Johanna Karlssonin näyttelyssä katoavaisuus on vihjailevammin läsnä.

Kuvataide. Toni R. Toivonen & Johanna Karlsson 18.9. saakka Galerie Forsblomissa (Yrjönkatu 22). Avoinna ma–pe 11–18, la–su 12–16.

Galerie Forsblom avaa syyskautensa kahdella näyttelyllä, jotka sopivat yhteen harvinaisen hyvin. Toni R. Toivosen ja Johanna Karlssonin näyttelyt liikkuvat kuoleman ja katoavaisuuden teemoissa, kumpikin omilla omaperäisillä tavoillaan.

Toni R. Toivosen (s. 1987) teoksissa kuolema on konkreettisesti läsnä. Hän asettelee kuolleita eläimiä messinkilevyille, joihin eläinten ruumiinnesteet jättävät jälkensä. Jäänteiden hajoamisprosessi tallentuu metalliin ja näin raadollisesti syntyy jotain brutaalilla tavalla kaunista.

Toivosen teoksissa kuolema on raakaa, mutta samalla luonnollista ja koskettavaa. Teoksessa Mother (2022) vastasyntynyt varsa on yhä napanuoralla kiinni emossaan. The Perfect Moment (2022) ikuistaa kahden hevosen syleilyn. Pienemmissä teoksissa eläinten jäljet ovat abstraktimpia, aivan kuin jäänteet olisivat jo hajonneet osaksi ympäristöä.

Toivonen on löytänyt muitakin tapoja hyödyntää kuolleita eläimiä taiteessaan. Valokuvateokset tuovat näkyviin mätänevien, hyönteisiä kuhisevien ruhojen todellisuuden vielä kouriintuntuvammin kuin messinkiteokset. Lisäksi esillä on veistoksia, jotka on valmistettu täyttämällä eläinten ruumiinonteloita muottiaineella.

Johanna Karlsson: Scene XLI, 2022, kipsi, paperi, pigmentti, metallilanka, tammi ja artglass-lasi.

Ruotsalaisen Johanna Karlssonin (s. 1968) näyttelyssä katoavaisuus on vihjailevammin läsnä. Hänen teoksensa ovat eräänlaisia dioraamoja: pieniin laatikoihin vangittuja kolmiulotteisia maisemia. Niissä luonto on karu ja harmaa, puut vailla lehtiä ja heinikot kuivia ja kuolleita.

Hämmästyttävän naturalistisissa luontokuvissa ei kuitenkaan ole mitään luonnollista. Karlsson on rakentanut dioraamansa pikkutarkasti muun muassa kuparilangasta, munakennoista ja vanhoista sanomalehdistä.

Teosten koruttomuus tekee niistä kiehtovan salaperäisiä. Tarinallisten elementtien poissaolo jättää ilmaan paljon kysymyksiä. Missä teosten synkeä maailma sijaitsee? Onko luonto kuollut vai pelkästään vaipunut odottamaan kevättä? Onko kyseessä maailmanlopun näkymä vai tavallista alkutalven ankeutta?