Ennätyksen rikkonut HBO:n House of the Dragon -sarja saa jatkoa

Näyttelijä Emma D'Arcy House of the Dragonin ensi-illassa Lontoossa 15. elokuuta. D'Arcy näyttelee sarjassa Rhaenyra Targaryenia.

HBO ilmoitti perjantaina, että fantasiadraamasarja House of the Dragonista tehdään toinen tuotantokausi. Asiasta uutisoi uutistoimisto AFP.

Sarjan pilottijakso keräsi noin kymmenen miljoonaa katsojaa Yhdysvalloissa, mikä on suurin yleisö alkuperäissarjan pilottijaksossa HBO:n historiassa. Sarjaa alettiin esittää 21. elokuuta.

House of the Dragon perustuu George R. R. Martinin Tulen ja jään laulu -kirjasarjaan, kuten myös sitä edeltänyt hittisarja Game of Thrones. Sarja sijoittuu 200 vuotta ennen Game of Thronesin edustamaa ajanjaksoa, ja se kertoo Westerosia hallinneesta suvusta, jonka valta alkaa rakoilla sisäisten ristiriitojen vuoksi. House of the Dragonin ensimmäinen tuotantokausi on kymmenen jakson mittainen.

Oikaisu 26.8. kello 21.52: House of the Dragon perustuu Tulen ja jään laulu -kirjasarjaan, ei Fire and Blood -kirjasarjaan, kuten artikkelissa aiemmin väitettiin.