Baz Luhrmannin ohjaama elämäkertaelokuva on kerännyt lippuluukuilla jo yli 271 miljoonaa dollaria.

Kesäkuun lopulla teatteriensi-iltansa saanut Baz Luhrmannin ohjaama Elvis-elokuva tulee nähtäväksi HBO Max -suoratoistopalveluun perjantaina 2. syyskuuta. Suoratoistojulkaisu on vain hieman yli kaksi kuukautta teatteriensi-illan jälkeen.

Tämä suhteellisen nopea julkaisuaikataulu on sinänsä linjassa HBO Maxin nykyisen käytännön kanssa. Sen mukaan Warner-elokuvastudion elokuvat, joihin myös Elvis kuuluu, tulevat HBO Maxille 45 päivän eli kuuden viikon kuluttua teatteriensi-illasta. Tässä tapauksessa viive on kuitenkin hieman pidempi, noin yhdeksän viikkoa Suomen teatteriensi-illasta.

Rocklaulaja Elvis Presleystä kertova elämäkertaelokuva on saanut hyvän vastaanoton sekä lipunostajilta että kriitikoilta. Elokuvasivusto Imdb:n ylläpitämän Box Office Mojo -palvelun mukaan Elvis on tuottanut lipputuloja maailmanlaajuisesti yli 271 miljoonaa dollaria eli hieman alle 273 miljoonaa euroa.

Helsingin Sanomien arvostelussa Elvis sai kriitikko Pertti Avolalta kolme tähteä viidestä. Avolan mukaan elokuvan ”hienoa alkuosaa seuraa haparoivampi ja tavanomaisempi toinen puoli.”

Lauantaiesseessään HS:n toimittaja Eleonoora Riihinen kiinnitti huomiota siihen, miten elokuva jättää huomiotta Elvis Presleyn syömishäiriön: ”Se, että ruoka on rajattu kokonaan pois Elvis-elokuvasta, tuntuu paljon puhuvalta valinnalta. Kaikki muut hillittömyydet on otettu mukaan, mutta ilmeisesti se, ettei mies pysty kontrolloimaan kehoaan, olisi ollut liian noloa ja himmentänyt hänen tähteyttään. Se tuntuu jonkinlaiselta tabulta, ja tabuilla on potentiaalia satuttaa samanlaisista ongelmista kärsiviä, etenkin mitä tulee miesten syömishäiriöihin”, Riihinen kirjoittaa.

