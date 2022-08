Roger Watersin mukaan Donald Trump ja Joe Biden ovat sotarikollisia, mutta Venäjää ja Kiinaa hän ymmärtää, kirjoittaa HS:n kulttuuritoimittaja Vesa Sirén.

Pink Floydin perustajajäsen Roger Waters on herättänyt kohua CNN-haastattelussa, jossa hän näyttäisi myötäilevän Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Kiinan nykyjohdon kantoja.

Venäjää on syytetty useista sotarikoksista Ukrainaan kohdistuvan suurhyökkäyksen aikana, mutta Waters kääntää syytökset Yhdysvaltoihin.

This is Not a Drill -kiertueen taustavideoissa nimetään sotarikollisiksi esimerkiksi entinen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Nykyiseen presidenttiin Joe Bideniin liitetään teksti ”sotarikokset vasta alussa”.

Kun CNN:n haastattelija Michael Smerconish kysyi miten Biden olisi sotarikollinen, Waters vastasi: ”ensinnäkin lietsoessaan sotaa Ukrainassa. Se on valtava rikos”.

Watersin mukaan Yhdysvaltojen pitäisi ”rohkaista” Ukrainan presidenttiä neuvottelemaan, jotta ”tarve” nykyiselle sodalle loppuisi.

Mahdollisista alueluovutuksista rauhan hintana ja niiden vaikutuksesta Ukrainan siviileihin Waters ei näyttänyt olevan huolissaan.

Haastattelija sanoi Watersin nyt sekoittavan asiat: Venäjähän aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan.

Watersin mukaan kaikki on kuitenkin ”pohjimmiltaan” seurausta siitä, että Pohjois-Atlantin puolustusliitto Nato laajeni ”suoraan Venäjän rajalle” vaikka se oli luvannut toisin, kun Mihail Gorbatšov ryhtyi vetämään neuvostojoukkoja pois Euroopan itäosista.

Venäjä puolestaan lupasi olla hyökkäämättä Ukrainaan Budapestin sopimuksessa vuonna 1994, kun Ukraina luopui ydinaseista.

Tätä Waters ei mainitse.

Ukrainan venäjämielisen presidentin syrjäyttäminen vuonna 2014 oli Watersin mielestä ”laiton vallankaappaus”, jota Yhdysvallat tuki.

Samankaltaisia väitteitä hän on esittänyt ennenkin ja katsonut tämän olevan tausta myös siihen, että Venäjä miehitti Krimin niemimaan.

Asioille voi hyvin nähdä syy ja seuraus -suhteen, mikä ei kuitenkaan tee miehityksestä oikeutettua. Tässä kohdin Waters sivuuttaa kaikki Ukrainan syrjäytetyn venäläismielisen presidentin Viktor Janukovytšin synnit.

Watersin mukaan Yhdysvallatkaan ei sietäisi, jos Kiina toisi ydinaseita sen rajoille. Tämä vertaus käynnisti Watersin Kiina-myönteiset kannanotot.

Watersin mukaan Kiina ei voi ”piirittää” Taiwania, koska Taiwan on osa Kiinaa. Hän viittaa ”yhden Kiinan” politiikkaan, joka ei ole estänyt esimerkiksi Yhdysvaltoja tukemasta Taiwania sotilaallisesti ja taloudellisesti.

Taiwan on elänyt erossa kommunistisen Kiinan valtapiiristä vuodesta 1949 lähtien.

Kun haastattelija muistutti Kiinan olevan ihmisoikeusrikkomusten kärkimaita, Waters vastasi, että Kiina ei ole teurastanut siviilejä, kuten Irakiin hyökännyt Yhdysvallat liittolaisineen.

Kun haastattelija väitti, että Kiina teurastaa omiaan – ilmeinen viittaus ainakin uiguurien vainoon – Waters sanoi väitteen olevan täyttä hölynpölyä.

Voit nähdä keskeisiä osia CNN-haastattelusta seuraavilta videoilta.

Waters on pitkän linjan poliittinen aktivisti, palestiinalaisalueiden miehityksen vastustaja ja Israelin-vastaisten boikottien puolustaja. Näistä toimista hän on saanut lännessä kiitostakin.

Haastattelija kuitenkin kysyi miksi Waters syyttää kaikesta aina länttä, eikä kysymys ole aivan epäreilu.

Yksi syy Watersin kannanotoissa voi piillä asenteessa, jonka mukaan ainakaan Yhdysvallat ei koskaan tee mitään oikein. Tässä hän muistuttaa pitkän linjan intellektuelliaktivistia Noam Chomskya.

Yhdysvaltojen syntilista on tietysti pitkä esimerkiksi Hiroshiman ja Nagasakin siviilejä murhanneista ydinpommituksista aina Vietnamin sodan raakuuksiin sekä erinäisiin muihin kylmän sodan synteihin.

On kuitenkin huomionarvoista, että Watersin kannat tässä haastattelussa myötäilivät niin tiukasti Kiinan ja Venäjän johtajien kantoja.

Pelkästään tämän haastattelun perusteella Watersia ei voine vielä leimata täydeksi putinistiksi.

Ainakin vielä maaliskuussa hän kutsui Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ”rikolliseksi virheeksi” ja Putinia ”gangsteriksi”.

Tosin myös silloin hän syytti myös länttä ”liekkien lietsomisesta” ja aseavun syytämisestä Ukrainalle sen sijaan, että keskityttäisiin diplomaattisiin toimiin aselevon aikaansaamiseksi.

Toinen haastattelulausuntoihin vaikuttava asenne saattaa piillä tarpeessa olla kaikesta eri mieltä kuin Pink Floydia Watersin eron jälkeen luotsannut Dave Gilmour.

Gilmour ja Pink Floyd -rumpali Nick Mason julkaisivat keväällä ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin uutta musiikkia yhtyeen nimissä. He yhdistivät ukrainalaisen Boombox-yhtyeen laulajan Andri Hlyvnjukin esityksen vanhasta ukrainalaisesta protestikappaleesta vuodelta 1914 omaan musisointiinsa.

Hey Hey Rise Up -singlen tuotot on luvattu Ukrainan humanitaariseen apuun.

Kun Gilmour on haastatteluissa pitänyt Ukrainan ja lännen kantoja esillä, Watersin kiusaus väittää tässäkin Gilmouria vastaan on saattanut kasvaa.

On myös huomattava, että CNN-toimittaja ja Waters ovat työasioissa vanhoja tuttuja, jotka jopa virnistelevät toisilleen kärjistäessään näkemyksiään.

”Jatka paasaustasi”, myhäilevä CNN-toimittaja yllytti Watersia.

Ja 78-vuotias lauluntekijä toteutti toiveen.