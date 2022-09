Torontossa on tällä viikolla esitelty uutta suomalaista elokuvaa. Klaus Härö työryhmineen on vienyt sikäläiselle festivaalille esille uuden ohjauksensa Rakkaani merikapteeni, ja Jalmari Helander on myös esitellyt omaa uutuuttaan.

Molemmat ovat kansainvälisesti suuntautuneita ohjaajia, joten Toronton suuri elokuvafestivaali on luonteva ja hyvä paikka ottaa Pohjois-Amerikan mediaa ja yleisöä haltuun. Kansainvälinen yleisö molemmilla on myös tähtäimessä, sillä molemmissa elokuvissa puhutaan englantia.

Näistä kahdesta Helanderin käsikirjoittamaan ja ohjaamaan Sisuun kohdistuvat suuremmat odotukset, sillä Helanderin edellisestä elokuvasta on kulunut jo kahdeksan vuotta. Se on pitkä aika, ja erityisen pitkä se on elokuvantekijän uralla. Vuonna 2014 seikkailullinen Big Game oli aikansa tapaus, eikä vähiten siksi, että suomalaistuotannossa keskeistä roolia näytteli miljoonapalkalla Hollywoodin kärkikasvoihin laskettu Samuel L. Jackson.

Uutuudessa Helanderilla ei ole yhtä vetävää niminäyttelijää, joten Helanderin, suomalaisen elokuvan karate kidin, on pärjättävä omillaan. Ja hän pärjää.

Sisu uudistaa isolla kädellä suomalaista elokuvaa ja etenkin tapaa, miten sotaa meillä on elokuvissa kuvattu. Suomalainen sota on nyt ensi kertaa todellisen actionelokuvan näyttämönä.

”Toronton valitsija sanoi, että tämä on kuin Fury Road toisessa maailmansodassa”, kertoi elokuvatuottaja Petri Jokiranta maailmanensi-illan alla HS:lle.

”Tämä on tietenkin vain minun mielipiteeni, mutta minusta tällaista toimintaelokuvaa ei ole Suomessa tehty”, Jokiranta sanoo ja kehuu miten elokuvan toiminta on ”jalmarimaisen oivaltavaa ja tilanteista selvitään kekseliäästi”.

Tuottaja Petri Jokiranta

Sisu on poikkeava suomalainen elokuva myös siksi, että sen päähenkilöä kuvataan lähes pelkästään toiminnan kautta. Tekijät eivät ole halunneet selittää vaan kertoa toiminnan kautta. Monelle katsojalle saattaa tulla mieleen The Revenant, jossa vastaavalla tavalla seurattiin Leonardo DiCaprion näyttelemän miehen selviytymistä.

Ja juuri toiminnallisuus auttaa Sisun päähenkilön nousemaan kaikkien aikojen sotasankariksi. Suomessa Sisu saadaan elokuvateattereihin vasta vuoden 2023 puolella.

Sisun myötä toteutuu monen muunkin suomalaisen elokuvantekijän unelma. Väinö Linnan kirjoittaman Tuntemattoman sotilaan Antti Rokasta on moni haaveillut elokuvaa, mutta nyt sille ei ole vähään aikaan tarvetta. Sisun päähenkilö Aatami Korpi on enemmän kuin Rokka, Sven Dufva ja muut torrakkamiehet yhteensä, sotakenttien Elmo suorastaan.

Sisun Aatami on yhden miehen tapporyhmä, joka taistelee maalla, merellä ja ilmassa. Tai jos tarkkoja ollaan ei merellä mutta joessa.

Esikuvaa ei tarvitse kaukaa etsiä. Jo vuonna 2015 Helander myönsi HS:n haastattelussa, että tarkka-ampuja Simo Häyhästä saisi hyvän elokuvan.

Sisu perustuu Helanderin omaan käsikirjoitukseen. Hankkeen toisena takuumiehenä on tuottaja Jokiranta, Helanderin monivuotinen aisapari ja yhtiökumppani yhteisestä elokuvayhtiöstä.

Päähenkilö on nimeään myöden askeettinen suomalainen sotajermu, jonka traumat juontavat Karjalaan ja talvisotaan. Sisu tapahtuu kuitenkin Lapin sodassa ja vuodessa 1944, jolloin Aatami on kääntänyt selkänsä maailmalle ja erakoitunut pohjoiseen kaivamaan kultaa. Kultaa löytyykin, ja sitä miekkonen lähtee kuljettamaan ratsain kaupunkiin, Rovaniemelle.

Sisussa Lapin erämaa valjastetaan seikkailuelokuvan näyttämöksi, jossa päähenkilö kulkee ratsain ja natsin moottoriavusteisesti.

Erämaan yksinäisyydessä vaitelias mies törmää motorisoituun saksalaisjoukkueeseen. Saksa on häviämässä sodan, ja Lapin jalometalli kiinnostaa natsejakin, sillä aarre olisi heillekin tie vapauteen. Syntyy valtataistelu: yksi suomalainen vastaan pahat natsit.

Alun perin Helanderin ja Jokirannan piti tehdä jotain aivan muuta, mutta heidänkin suunnitelmansa pilasi korona. Tarkoitus oli kuvata Kanadassa ison luokan komediallinen tieteiselokuva Jerry and Ms Universe, mutta kun matkustaa ei voinut, homma oli laitettava jäihin. Tiukassa paikassa kaksikko kehitteli tarinan ja viritti tuotannon, joka oli mahdollista tehdä Suomessa.

Helander kirjoitti Sisun käsikirjoituksen nopeasti keväällä 2021, ja tekstin hyvät puolet paljastuivat tekijöille viimeistään siinä vaiheessa, kun isot suoratoistopalvelut ja Sony halusivat kilvan mukaan tuotantoon. Tarjouskilpailun esitysoikeuksista voitti Sony, joka levittää elokuvan kansainvälisesti pois lukien Pohjoismaat. Elokuvan budjetti on tekijöiden mukaan kuuden miljoonan euron kokoluokkaa, josta Sonyn osuus on arviolta noin puolet.

Perinteinen suomalainen sotaelokuva realismeineen on Sisusta kaukana: väkivalta on tyyliteltyä, motiivit yksiselitteisiä ja kielikin tietenkin englanti, kuten kansainvälisissä natsielokuvissa on tapana. Genreen sopii, että Suomen ja Saksan välisen aseveljeyden natsitarina ohittaa vähin äänin.

Sisu on yhtäältä sarjakuvamainen ja toisaalta se kumartaa elokuvahistorialle, kuten Helanderin Big Game teki aiemmin: vaikutteita näkyy nyt otetun ainakin George Millerin, Ennio Morriconen, Sam Peckinpahin, Sergio Leonen ja Sylvester Stallonen töistä. Helander tunnustautuu selvästi myös Quentin Tarantinon opetuslapseksi, kuinkas muuten. Ero Big Gameen näkyy siinä, että väkivalta on nyt näyttävää ja todemman tuntuista. On oikeita stuntteja, on verta, on ilmassa lentäviä raajoja. Enää ei olla tekemässä elokuvaa pienen pojan ehdoilla.

Sisu on sulka hattuun suomalaiselle elokuvaosaamiselle, sillä Lapissa, muun muassa Nuorgamissa ja Kaamasessa mutta vähän myös Helsingissä kuvattu elokuva on syntynyt käytännössä kokonaan suomalaisin voimin.

Elokuvayhtiön mainoskuvassa Jalmari Helander on kuvattu Sisu-elokuvan kuvausten aikaan.

Se saattaa yllättää, että actionelokuvan pääroolia näyttelee Helanderin elokuvien vakiokasvo Jorma Tommila, Jouko Turkan vanha oppilas, joka on hyvän matkaa päälle 60-vuotias. Rooli on kuitenkin kirjoitettu varta vasten hänelle. Natsirooleja elokuvassa on kymmeniä ja univormussa nähdään Onni Tommilan ja Arttu Kapulaisen rinnalla norjalainen Aksel Hennie ja britti Jack Doolan. Naisvankien ryhmässä keskeisen roolin näyttelee Mimosa Willamo.