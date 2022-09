Between-niminen välitiloja tutkiskeleva esitys asettaa Kaija Saariahon teosten lomaan Matias Vestergårdin ja Sebastian Hillin sävellykset, mutta aineksista ei synny yhtenäistä musiikkiteatteriteosta, kirjoittaa Samuli Tiikkaja.

Sopraano Tuuli Lindeberg (oik.) lauloi Study for Lifen vokaaliosuudet. Lavalla oli myös näyttelijä Thomas Kellner, joka lausui alkuun T. S. Eliotin The Hollow Men -runon.

Nykymusiikki

Kaija Saariaho – Matias Vestergård – Sebastian Hilli: Between. Ensi-ilta Kansallisoopperan Alminsalissa 31.8.

Ranskalainen La Chambre aux échos -musiikkiteatteriseurue palasi keskiviikkoiltana Kansallisoopperan Alminsaliin uudella tuotannollaan Between, joka tarkastelee välitiloja. Sen perusajatus on hieman samanlainen kuin ryhmän vuonna 2019 Alminsalissa esittämässä tuotannossa Violences, jossa Juha T. Koskisen ja Heinz Werner Henzen teokset liitettiin musiikkiteatterikokonaisuudeksi vahvan teemayhteyden voimin.

Musiikillisesti Between rakentuu neljästä erillisestä teoksesta, jotka ohjaaja Aleksi Barrière nivoo yhteen ottamalla teemaksi välitilan. Se taas on peräisin illan aloittavasta sävellyksestä Study for Life, jonka Kaija Saariaho sävelsi 1980-luvun alussa ja jota ei ole sen koommin pystytty esittämään – ennen kuin nyt.

Study for Lifessa välitilan ajatus tulee Saariahon käyttämästä tekstistä, T. S. Eliotin runosta The Hollow Men. Se oli syynä myös Study for Lifen itsensä putoamisesta välitilaan noin 40 vuoden ajaksi, kun Eliotin kustantaja kielsi tekstin käytön musiikkiesityksissä.

Mutta nyt lupa on saatu, ja Study for Life palailee näyttämöille. Keskiviikon ensi-ilta oli ilmeisesti teoksen neljäs esitys kautta aikojen – ennen kieltoa se esitettiin Helsingissä helmikuussa ja huhtikuussa 1981, ja kiellon rauettua La Chambre aux échos esitti kesällä 2019 Study for Lifea sekä dramatisoitua versiota Saariahon Graal théâtre -viulukonsertosta Viitasaaren Musiikin ajassa. Tuon kolmen vuoden takaisen workshop-version perillinen on myös nyt nähtävä Between-kokonaisuus, jossa nämä Saariahon teokset aloittavat ja päättävät esityksen.

Niiden välissä kuullaan nyt tanskalaisen Matias Vestergårdin …through its darkness ja suomalaisen Sebastian Hillin Peach. Barrièren mukaan nämä säveltäjät ovat ikänsä puolesta välitilassa samalla tavalla kuin Saariaho oli Study for Lifea tehdessään: nämä ovat hieman alle kolmekymppisten säveltäjien teoksia, säveltäjien jotka eivät ole enää nuoria lupauksia mutta eivät vielä myöskään vanhoja mestareita.

Barrière ja näyttelijä Thomas Kellner punovat teoksista kokonaisuutta myös näyttämötoiminnan, valaistuksen ja videoseinien sekä tekstien avulla, mutta silti kokonaisuus ei ole yhtä yhtenäinen kuin vaikkapa juuri aiempi Violences – tai viime vuoden Juhlaviikoilla nähty Ekstasis, jossa rinnakkain asetettiin Saariahon ja hänen miehensä Jean-Baptiste Barrièren teoksia.

On nimittäin vaikea nähdä, miksi juuri nämä Vestergårdin ja Hillin teokset kuuluvat yhteen Saariahon sävellysten kanssa. Toki ne voi asettaa rinnakkain, ja hyvin ne sopivatkin toistensa lomaan, kuten missä tahansa konsertissa, mutta musiikkiteatterillista kokonaistaideteosta niistä ei lopulta synny. Kaikissa on taidokasta ja värikästä orkestrointia: Vestergårdin …through its darkness uhkuu liike-energiaa ja jännitettä, Hillin Peach on yleisolemukseltaan raukeampi.

Silti suurin huomio kohdistuu Saariahon musiikkiin. Study for Life on sävelletty laulajalle, nauhaosuudelle ja valoille, ja kokonaisuus oli nautittava. Loistava sopraano Tuuli Lindeberg lauloi osuutensa laajalla ilmaisuasteikolla. Nauhaosuuksia ja valaistussuunnittelua on epäilemättä päivitetty nykyteknologian avulla. Lindebergin laulamat aiheet saivat ympärilleen live-elektroniikan suomaa tilan tuntua.

Saariahon Graal théâtre -viulukonserton soolo-osuuden soitti Peter Herresthal, ja Thomas Kellner lausui ohjaaja Aleksi Barrièren teosta varten laatiman tekstin.

Clément Mao-Takacsin johtama Secession Orchestra tulkitsi taidokkaasti ja valppaasti niin Vestergårdia, Hilliä kuin lopuksi Saariahoakin, jonka Graal théâtre -konserton viulusolistina soitti Peter Herresthal. Näyttelijä Thomas Kellner lausui konserton musiikin päälle Aleksi Barrièren laatimaa tekstiä, joka kehitteli konserton viittauksia ritaritaruihin.

Näin teoksen luonne muuttui solistikonsertosta jonnekin melodraaman suuntaan. Saariahon keskeisiin teoksiin kuuluva viulukonsertto sai aivan uuden asun puheäänen ja viulun kommentoidessa toistensa repliikkejä.

Ohjaus ja video Aleksi Barrière, valosuunnittelu Étienne Exbrayat, videotekniikka Jean-Baptiste Barrière ja Thomas Goepfer, äänitekniikka Timo Kurkikangas, kuvataide Martin Atanasov. Secession Orchestra, joht. Clément Mao-Takacs. Näyttelijä Thomas Kellner, sopraano Tuuli Lindeberg, viulusolisti Peter Herresthal. Tuotanto La Chambre aux échos, Secession Orchestra ja Teatro Productions.