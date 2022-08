MTV:n palkintogaalassa sekoiltiin ja kiroiltiin, mutta myös palkittiin ensi kertaa ei-englanninkielinen artisti vuoden parhaana.

Varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa järjestetyssä MTV Video Music Awardsissa jaettiin artistin palkinto myönnettiin ensi kertaa artistille, joka ei esitä kappaleitaan englanniksi.

Palkinnon sai puertoricolainen ja espanjankielinen räppäri ja laulaja Bad Bunny, oikealta nimeltään Benito Antonio Martinez Ocasio. Hän on ollut vuosina 2020 ja 2021 myös ensimmäinen ei-englanninkielinen vuoden kuunnelluin artisti Spotifyssa.

Palkintogaalassa parhaana musiikkivideona palkittiin Taylor Swiftin All Too Well, jonka pidemmästä lyhytelokuvaversiosta Swiftille annettiin vielä harvemmin jaettu Longform Video -palkinto.

Taylor Swift kiipeämässä lavalle hakemaan palkintoaan.

Paras popvideo oli Harry Stylesin As It Was, paras hiphop-video Nicki Minajin ja Lil’ Babyn Do We Have a Problem ja paras rockvideo Red Hot Chili Peppersin Black Summer. Red Hot Chili Peppers sai myös Global Icon -palkinnon pitkään jatkuneesta urastaan.

Yhtyeen kiitospuheessa basisti Flean muutenkin vaikeaselkoinen osuus oli kirosanojen ja törkeyksien takia suurelta osin sensuroitu.

Hämmennystä herättivät myös Eminemin ja Snoop Doggin yhteisesitys, jossa räptähdet istuivat sohvalla ja Snoop poltteli pesäpallomailan mittaista ja marijuanasätkältä näyttävää pökälettä, sekä Måneskinin laulajan Damiano Davidin housut, jotka paljastivat hänen pakaransa.

Johnny Depp esiintyi numeroiden välissä ilmassa leijuvana Moonman-hahmona. Moonman on VMA-gaalassa voittajille jaettava astronauttia muistuttava patsas.

Nicki Minaj esiintyi MTV Video Music Awards -gaalassa sunnuntaina.

MTV:n palkintogaalan suora lähetys on menettänyt viime aikoina valtaosan katsojistaan. Vuosituhannen vaihteessa se oli maailman seuratuimpia kevyen musiikin palkintogaaloja ja vielä vuonna 2011 sitä katsoi MTV-kanavalta suorana lähetyksenä yli 12 miljoonaa katsojaa.

Tämän vuoden katsojalukuja ei ole vielä julkistettu, mutta viime vuonna katsojia oli alle miljoona, ja koronapandemiaa edeltävinä vuosinakin vain runsaat kaksi miljoonaa.

MTV:n alkuperäisenä ydinsisältönä olleet musiikkivideot katosivat kanavalta vähitellen jo 2000 luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, ja vuonna 2010 kanava poisti logostaan alkuperäisen Music Television -tekstin.

Nykyisin musiikkivideoita esitetään vain satunnaisesti, ja kanavan ohjelmisto koostuu enimmäkseen tosi-tv -sarjoista ja draamasta.