Catherine Deneuve ja Paul Schrader saavat Kultaiset leijonat Venetsian elokuvajuhlilla.

Kaksi keskenään varsin erilaista elokuvapersoonaa, ranskalainen näyttelijä Catherine Deneuve, 78, ja yhdysvaltalainen ohjaaja-käsikirjoittaja Paul Schrader, 76. saavat Kultainen leijona -palkinnon urastaan elokuvan parissa. Palkinnot jaetaan elokuun 31. päivä alkavilla 79. Venetsian elokuvajuhlilla.

Catherine Deneuve on ranskalaisen elokuvan ja oikeastaan koko nykyranskalaisen kulttuurin ikoni, tähti, joka on näytellyt elokuvissa kahdeksalla vuosikymmenellä. Paul Schrader on puolestaan lähes 50 vuoden ajan ollut omaperäinen ääni amerikkalaisessa elokuvassa niin ohjaajana kuin käsikirjoittajanakin.

Catherine Deneuve, oikealta nimeltään Catherine Dorléac, syntyi Pariisissa teatterinäyttelijöiden perheeseen ja esiintyi ensimmäisen kerran elokuvassa 12-vuotiaana 1957. Hän valitsi taiteilijanimekseen äitinsä suvun nimen, koska halusi erottautua niin ikään näyttelijäksi ryhtyneestä sisarestaan Francoisesta. Francoise Dorléac kuoli auto-onnettomuudessa 1967. Sisarukset ehtivät näytellä yhdessä Jacques Demyn musikaalielokuvassa Rochefortin tytöt (1967).

Deneuven läpimurto ranskalaisen elokuvan kiintotähdeksi tapahtui 1960-luvulla kolmen elokuvan kautta. Jacques Demyn Cherbourgin sateenvarjot (1964), Roman Polanskin Inho (1965) ja Luis Bunuelin Belle de Jour – päiväperho (1967) olivat kolme hyvin erilaista elokuvaa, joissa Deneuve saattoi ilmentää näyttelijäpersoonallisuutensa eri puolia. Vuosikymmenien mittaan hän on osoittanut olevansa muuntautumiskykyinen näyttelijä, joka hallitsee monenlaisia tyylilajeja.

Catherine Deneuve Cherbourgin sateenvarjoissa (1964).

Roman Polanskin Inho (1965).

Luis Buñuelin elokuvassa Päiväperho (1967) Catherine Deneuve näytteli prostituoitua.

Catherine Deneuve on tehnyt myös useita kansainvälisiä elokuvia, mutta pysynyt silti leimallisesti ranskalaisena tähtenä. Vuosina 1985–1989 Deneuve jopa antoi vuorollaan kasvot Ranskan symbolihahmolle Mariannelle.

Elokuvien ulkopuolella Deneuve on tullut tunnetuksi tyylikkyydestään ja viileästä kauneudestaan. Chanel no 5 -hajuveden Yhdysvaltojen myynti nousi huikeisiin lukuihin 1970-luvulla Deneuven mainostaessa sitä, mikä sai amerikkalaislehdistön julistamaan hänet maailman eleganteimmaksi naiseksi.

Deneuve on tehnyt tasaisesti elokuvia, mutta hän on jo sellaisessa asemassa, että oli rooli mikä tahansa, häntä tullaan katsomaan hänen itsensä takia.

Viime vuosina Deneuve on nähty esimerkiksi elokuvassa Rakkaudella, Béatrice, jossa Deneuve esittää seitsemänkymppistä eleganttia huithapelia, joka juo, polttaa ja harrastaa uhkapelejä sekä Claire Darlingin viimeiset hullutukset, jossa porvarisrouva pistää pystyyn kuolemaansa ennakoivan kirpputorin.

Paul Schrader (vas.) ja Martin Scorsese Taksikuskin juhlanäytöksessä New Yorkissa vuonna 2011.

Robert De Niro Taksikuskin pääroolissa vuonna 1976.

Martin Scorsesen ohjaaman ja Paul Schraderin käsikirjoittaman Kristuksen viimeisen kiusauksen (1988) nimiroolia esitti Willem Dafoe.

Paul Schraderin elokuvissa Catherine Deneuve ei ole esiintynyt, mutta ei se mitenkään mahdoton ajatus olisi. Vuodesta 1974 alkaen Schrader on käsikirjoittanut ja ohjannut hyvin monentyyppisiä elokuvia. Usein hänen tematiikkaansa ovat kuuluneet syyllisyys, ahdistus, pakkomielteet, katumus, lunastus ja uskonnolliset kysymykset. Voisi melkeinpä sanoa, että Schraderin heikoimmat elokuvat ovat niitä, joissa hän ei näitä teemoja ole ruotinut.

Paul Schrader syntyi Grand Rapidsissa Michiganin osavaltiossa jyrkän kalvinistiseen perheeseen. Tämä luterilaisuuden jyrkkä tulkinta tuli perheeseen ennen kaikkea Schraderin hollantilaissyntyisen äidin kautta.

Schraderin onnistui livahtaa elokuviin vasta 17-vuotiaana. Myöhemmin hän on selittänyt valinneensa elokuvantekemiseen enemmän älyllisen kuin tunteellisen lähestymistavan juuri siksi, että näki nuorena niin vähän elokuvia.

Aluksi Schrader laati käsikirjoituksia elokuviin veljensä Leonardin kanssa, mutta tunnetuksi hän alkoi tulla omilla käsikirjoituksillaan erityisesti sellaisiin Martin Scorsesen merkkielokuviin kuin Taksikuski (1976), Kuin raivo härkä (1980) ja Kristuksen viimeinen kiusaus (1988).

Schraderin parhaita ohjaustöitä ovat muun muassa ranskalaismestari Robert Bressonia mukaileva, pinnalta korea, mutta sisällöllisesti vahva American Gigolo (1980), rituaali-itsemurhan tehneen japanilaiskirjailija Yukio Mishiman elämää ja teoksia kuvittava Mishima - elämän neljä lukua (1985) sekä uutta elämää etsivästä huumekauppiaasta kertova Light Sleeper (1992).

1990-luvun lopun jälkeen vain harva Schraderin monenkirjavista elokuvista on pääsyt meillä teatterilevitykseen. Viime vuosien huipputyö, ammattimaisten kortinpelaajien maailman sijoittuva tiukka moraliteetti The Card Counter (2021) tuotiin meilläkin valkokankaille.

Catherine Deneuve ja Paul Schrader edustavat erilaisia elokuvamaailmoja, mutta samalla myös elokuvan monimuotoisuutta. Ranskalainen ikoni ja yhdysvaltalainen individualisti ansaitsevat Kultaiset leijonansa.