Ihmisvartaloa on kuvattu kulttuurituotoksissa maailman sivu. Realitytelevisiossa kropasta on leivottu onnellisuuden mittari ja itseluottamuksen löytämisestä urheilusuoritus.

Uudessa tosi-tv-sarjassa Revenge Body with Martina Aitolehti eri-ikäiset ihmiset etsivät elämäänsä uutta ryhtiä. Elämäntilanteet ovat vaikeita: taustalla on erilaisia vastoinkäymisiä, kuten eroja ja masennusta. Moni ohjelmaan osallistuja kertoo, kuinka vuosien aikana omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on unohtunut ja omanarvontunto kadonnut.

Mutta nyt otetaan askeleita kohti parempaa elämää. Kuulostaa hyvältä!

Itsetutkiskelun aika taitaa kuitenkin olla ohi. Realitytelevisiossa elämänmuutokseen lähdetään lenkkarit jalassa ja personal trainerin piiskaamana. Jossain vilahtaa joku psykologikin, mutta nyt takaisin salille. Ensin vedetään naamariin tietysti lautasellinen kaurapuuroa. Eikä pidä unohtaa statistiikkaa: onnellisuutta ja itseluottamuksen vahvistumista seurataan viikko kerrallaan, kilpajuoksuna aikaa vastaan. Selvin merkki kohentuneesta mielialasta ovat pudonneet kilot.

Sarja ottaa mallia amerikkalaisesta Revenge Body with Khloe Kardashianista, jonka tähtenä nähtiin Kardashinanin julkkisklaaniin kuuluva Khloé Kardashian. Suomi-versiota vetää kohujulkkisstatustaan hyvinvointivaikuttajaksi hivuttava Martina Aitolehti. Hän kannustaa olemalla empaattinen eli pysyttelemällä mahdollisimman vähän kameran edessä.

Mutta onko Revenge Bodysta ja kumppaneista varteenotettavaksi elämäntaito-oppaaksi, vaikka ne sellaista esittävät? Ohjelman nimi viittaa niin sanottuun kostokroppaan: eron jälkeen dumpattu pumppaa kehonsa sellaiseen kuosiin, että jättäjää varmasti harmittaa. Sitä jää miettimään, onko kosto se kaikkein paras tie onnellisempaan elämään.

Mutta mitä väliä. Kun jakson mittainen prosessi on valmis – televisio-ohjelmassahan tulee aina valmista – eksälle voi näyttää ainakin timmimpää persusta.