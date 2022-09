Nuorten hengailua käsittelevässä esityksessä yleisö joutuu katseen kohteeksi. Asiantuntijan mukaan esillä oleminen kuuluu hengailuun, mutta kaupungille hakeudutaan myös katseilta piiloon.

Nuorten Kansallisteatterin, Tiuku Ry:n ja Esitystaiteen seuran Gäng-teoksessa osallistujille esitellään Helsingin ydinkeskustaa nuorten silmin. Oona-Emilia Enkelsaari (kesk.) on yksi teoksen esiintyjistä.

Gäng – opastettu kaupunkikierros. Kantaesitys 3.9.2022 Helsingin kaupunkitilassa. Ohjaus Joel Teixeira Neves, skenografia Saana Volanen, äänisuunnittelu Johannes Birlinger, tuotannollinen apu, workshop-ohjaus Satu Linnapuomi.

Joukko kuulokepäisiä ihmisiä on kokoontunut Helsingin päärautatieasemalle norkoilemaan. Asemahalli on kaupunkielämän pullonkaula, jonka läpi ihmiset sujahtelevat paikasta toiseen kuin pilleripurkit apteekin putkipostissa. Hengailijat herättävät ohikulkijoissa mielenkiintoa. Katseet ovat uteliaita, epäluuloisia, uhmakkaitakin. Mitä tapahtuu?

Käynnissä on Kantin eli Nuorten Kansallisteatterin, Tiuku Ry:n ja Esitystaiteen seuran yhteistyössä tuottama uutuusteos Gäng – opastettu kaupunkikierros. Parin kilometrin kävelyesitys esittelee osallistujille Helsingin ydinkeskustan nuorten silmin.

Ennen esitykseen osallistumista haastattelen Nuorisotutkimusseuran tutkimusprofessori Sofia Lainetta, esityksen ohjaajaa Joel Teixeira Nevesiä sekä teoksessa esiintyvää 16-vuotiasta Roosa Tuuttia.

GÄNG-esityksen kollaasimainen teksti kuullaan kuulokkeista nuorten esittämänä.

Laine toimii hankejohtajana Nuorten paikkataju ja huolet -nimisessä taidetta, journalismia ja tutkimusta yhdistelevässä monivuotisessa tutkimushankkeessa. Gäng-esitys on ensimmäinen hankkeen pohjalta syntynyt taiteellinen ulostulo.

HS julkaisi maaliskuussa 2021 Nuorten paikkataju ja huolet -hankkeen tiimoilta journalistisen reportaasin otsikolla Suljetun kaupungin lapset.

Alun perin hanke syntyi reaktiona Helsingin Sanomien marraskuussa 2020 julkaisemaan, paljon keskustelua herättäneeseen artikkeliin Helsingissä liikkuvista ”mahdollisesti vaarallisista nuorista”.

Laineen mukaan korona-aikana julkinen huolipuhe nuorisoväkivallasta ja jengiytymisestä lisääntyi. Samalla nuorisoa niputettiin entistä enemmän yhdeksi homogeeniseksi joukoksi.

”Oikeasti kyse on hyvin laajasta spektristä erilaisia ihmisiä, jotka nyt sattuvat olemaan saman ikäisiä”, Laine sanoo.

Esityksen nimen voi tulkita viittaavan nuorista käytävään jengikeskusteluun. Jengi-sanalle on viime aikoina tullut uhkaava kaiku, vaikka Laineen mukaan arkikielessä on tavanomaista viitata omaan kaveripiiriin ”meidän jenginä”. Hänestä on kiinnostavaa, miten eri tavoin esitykseen osallistuvat ihmiset nimen tulkitsevat.

”Olen jo kuullut sitäkin, että eihän siinä ollut mitään jengejä”, Laine kertoo huvittuneena.

Laineen mukaan nuoret hakeutuvat kaupungille paitsi olemaan keskenään myös siksi, että he saisivat olla rauhassa vanhempien katseilta. Tätä taustaa vasten on mielenkiintoista, että Teixeira Neves kertoo saaneensa yhdeltä esityskävijältä kriittistä palautetta, jonka mukaan esitys olisi tirkistelevä.

Julkisen tilan problematiikka vaivaa minuakin ennen esitystä. Mietin, kenen ehdoilla instituution ulkopuolelle jalkautuva taide ottaa haltuun julkista tilaa, kuka teoksen aikana väistää ja ketä.

Nämä kysymykset eivät kuitenkaan tunnu relevanteilta enää esityksen alettua, sillä se ottaa tilansa nöyrästi ja lempeästi, eikä mielestäni ohjaa katsetta sivullisiin.

Esityksessä nähtävät kohtaukset pohjautuvat nuorten omiin kokemuksiin Helsingin ydinkeskustasta.

Joel Teixeira Neves on koostanut esityksen käsikirjoituksen nuorten työpajoissa tuottaman materiaalin sekä Nuorten paikkataju ja huolet -hankkeessa syntyneen tutkimustiedon pohjalta. Kollaasimainen teksti kuullaan kuulokkeista nuorten esittämänä.

Ääniraidalla kuuluu lisäksi epämäärästä puhetta, josta on vaikea sanoa, kuuluuko se käsikirjoitukseen, vai ei. Osittain esityksessä kuultavat äänet tulevat nauhalta, osittain kuulokkeiden ulkopuolelta. Tällä tavoin ympäröivä todellisuus vuotaa esitykseen ja päinvastoin.

Gäng-esityksen nuoret ovat iältään 16–23-vuotiaita. Yhtä lukuun ottamatta heidät on valittu mukaan avoimen haun kautta.

Esiintyjä Roosa Tuutin mielestä esitys on tekijöidensä näköinen. Esityksessä nähtävät kohtaukset pohjautuvat nuorten omiin kokemuksiin ydinkeskustasta. Kohtaukset ovat kärjistettyjä, mutta tekevät samalla selväksi sen, että kaupunki voi olla nuorelle myös turvaton paikka.

Esityksessä nähdään muun muassa uhkaavan oloinen nuoria lähentelevä Mikki Hiiri -hahmo, virkaintoisia järjestyksenvalvojia, yksinäisiä ihmiskohtaloita, mutta myös yhteisöllisyyttä ja rakastavaisten kohtaamisia.

”Ihan vastaavia tilanteita on saanut arkielämässä kokea, mitä on tuotu tähän esitykseen teatterin keinoin”, Tuutti sanoo.

On kuitenkin hyvä muistaa, että julkisessa tilassa esitettävä teos on joka kerta erilainen riippuen siitä, miten yleisö siihen reagoi. Tuutin sanoin koko homma voi mennä seinään, jos paikalle osuu joku, joka alkaa esimerkiksi huudella kesken kohtauksen.

Esillä oleminen on yksi hengailun sosiaalisista aspekteista. Muutamassa kohtauksessa yleisö asetetaan seisomaan asemahallin seinänvierustalle melkein kuin näytille. Se saa minut tuijottamaan vaivaantuneena kengänkärkiäni ja asemahallin katonrajaa.

Silti paikallaan olossa on jotain viehättävää kitkaa, joka syntyy suhteessa muihin asematilan käyttäjiin. Kitkan ja paikallaan olon intensiivisyys nousevat itselläni ehkä kiinnostavimmaksi osaksi teosta.

Esiintyjät Oona Emilia Enkelsaari, Greta Grönroos, Anni Happonen, Kari Huotari, Valtteri Luukkonen, Mira Martikainen, Stella Massa, Angelika Provalskaja, Roosa Tuutti, Kielo Varjola, Lotta Zitting.

Esitykseen sisältyy noin 4 km kävelyä, eikä se ole kokonaan esteetön.