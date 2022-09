Salla Simukka on suosittu nuortenkirjailija, jonka Lumikki-trilogiaa on myyty ympäri maailman. Tästä kaikki alkaa on hänen ensimmäinen aikuisille suunnattu romaaninsa.

Romaani

Salla Simukka: Tästä kaikki alkaa. Tammi. 169 s.

Salla Simukka on Suomen tuotteliaimpia nuortenkirjailijoita, joka on 20 vuotta sitten ilmestyneestä esikoisromaanistaan Kun enkelit katsovat muualle lähtien julkaissut koko joukon. Lumikki-trilogiaa on myyty ympäri maailman. Sivumäärältään pienoisromaanin mittainen Tästä se kaikki alkaa on kuitenkin hänen ensimmäinen aikuisyleisölle suunnattu oma teoksensa.

Uutta on henkilöhahmojen ikä ja elämäntilanne: tuttua Simukan selkeä, konstailematon kieli ja taito rakentaa tihentyvää jännitysnäytelmää kauhun ja mysteerin elementein. Tuttua on myös se, miten varmoin ottein Simukka käsittelee sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä: rakkaus on rakkautta, hän toteaa.

Nova ja Isla ovat ostaneet unelmien talon puolta vuotta aiemmin, vaikka suhde on jo jonkun aikaa ollut vaakalaudalla. Talo on syrjässä kaikesta, metsän keskellä mutta kävelymatkan päässä nimettömäksi jäävästä pikkukaupungista.

Lisäksi talo edustaa samaa kuin lapsi toisille suhteille: toivoa laastarista, parisuhteen korjaamisesta. Tilke ei kuitenkaan toimi. ”Yhteinen talo, yhteinen elämä, uusi kohtaaminen. Niin ei ollut käynyt.”

Kun Nova ja Isla eroavat, ei Isla seuraavana päivänä muista eroa tapahtuneenkaan. Hänelle kaikki on kuten ennenkin ja Nova vain hätäilee omiaan. Alkaa kummallinen arki, jossa puolisot puuhaavat omiaan eri puolilla taloa. Isla kirjoittaa matematiikan väitöskirjaa, Nova tekee kuvituksia, kumpikin omassa työhuoneessaan.

Näkökulma on Novassa, palkitussa kuvittajassa, joka on saanut pitkän apurahan vanhojen suomalaisten kauhutarinoiden kuvittamiseen. Pikkuhiljaa arkeen tihkuu yhä mustempia elementtejä niin kuvitusten kuin talon kautta. Novan kuparilevylle raaputtama kämmen onkin verinen, suonikas sydän; koisat valtaavat keittiön kaapit, vastaostetut sitruunat homehtuvat ja leivänpaahdin syttyy itsekseen tuleen, vaikka pistoke ei ole seinässä. Nova näkee painajaisia.

Kiinnostavasti tuttuja kaikuja kuuluu Simukan kaksi vuotta sitten ilmestyneen Lukitut-dystopiaromaanin suunnalta, jossa syyttä vangitut nuoret haluavat äänensä kuuluviin. ”Tämä on meidän tarinamme. Nämä ovat meidän äänemme”, julistavat Lukittujen nuoret. ”Me olemme vielä täällä”, muistuttavat Tästä kaikki alkaa -kertomuksen taustalta kuuluvat pienet äänet.

Kuoleman, mätänemisen ja lahoamisen elementit ovat yhä tiiviimmin läsnä. Simukka alleviivaa aihetta myös tarinan lomaan istutettujen pienten sivukertomusten kautta, jotka omaan silmääni pikemminkin häiritsevät kuin syventävät varsin lyhyen teoksen maailmaa. Vielä enemmän irrallisiksi jäävät Novan pohdinnat ilmastonmuutoksesta.

Etenkin romaanin loppu kuitenkin osoittaa, että Simukka on tarinankertojana sekä taitava että kekseliäs. Muoto ja sisältö soljuvat yhteen, kun lauseet hajoavat siinä missä Novakin.