Kanteen mukaan Netflix-sarja on aiheuttanut Rachel Williamsin maineelle ”katastrofaalista vahinkoa”.

Huijari Anna Sorokinin uhriksi joutunut entinen Vanity Fair -lehden entinen kuvatoimittaja Rachel Williams on nostanut kanteen suoratoistopalvelu Netflixiä vastaan. Asiasta kertovat muun muassa elokuvasivusto Deadline ja BBC.

Williams oli yksi niistä todellisista ihmisistä, joihin perustuvat hahmot olivat mukana tosielämään perustuvassa Netflixin draamasarjassa Inventing Anna. Shonda Rhimesin luoma sarja kertoi ”valeperijätär” Anna Delveyn eli Anna Sorokinin tarinan.

Williams ystävystyi Sorokinin kanssa vuonna 2016, mutta myöhemmin hänelle toimitettiin 62 000 dollarin eli noin 61 0000 euron lasku ystävysten luksusmatkasta Marokkoon, vaikka rikkaana perijättärenä esiintyneen Sorokinin oli ollut tarkoitus maksaa matka.

Williamsin mukaan hänet kuvattiin sarjassa lähes täysin negatiivisesti, eikä kuvaus pitänyt paikkaansa. Hän haastaa Netflixin oikeuteen kunnianloukkauksesta ja yksityisyyden loukkaamisesta.

Anna Sorokinia näyttelee Julia Garner.

Deadlinen haltuunsa saamien asiakirjojen mukaan Williamsin asianajaja jätti kanteen maanantaina Delawaressa, jossa Netflix-yhtiö on perustettu.

Kanteen mukaan Netflixin toiminta osoittaa, että yhtiö teki käsikirjoituksen takia tietoisen päätöksen panna Williams tekemään ja sanomaan sarjassa ”asioita, jotka saavat hänet näyttämään ahneelta, snobilta, epälojaalilta, epärehelliseltä, pelkurimaiselta, manipuloivalta ja opportunistiselta ihmiseltä”.

Williams kuvataan sarjassa kanteen mukaan ihmisenä, joka hylkäsi ystävänsä Anna Sorokinin Marokossa ja valehteli myöhemmin ystävilleen salatakseen, että oli auttanut poliisia pidättämään Sorokinin vuonna 2017.

”Todellisuudessa hän ei koskaan tehnyt tai sanonut näitä asioita”, kanteessa sanotaan.

Kanteen mukaan sarja on aiheuttanut Williamsin maineelle ”katastrofaalista vahinkoa”. Häntä on häiritty verkossa, hänelle on lähetetty tuhansia loukkaavia viestejä, ja häntä on kuvailtu halventavilla tavoilla esimerkiksi podcasteissa.

Rachel Williams vaatii Netflixiltä vahingonkorvauksia sekä oikeidenkäyntikulujen korvaamista. Lisäksi hän vaatii, että tuomioistuin ”hillitsisi ja kieltäisi” Netflixiä jatkamasta hänen kunniansa loukkaamista.

Williams haluaa, että hänen kunniaansa loukkaava materiaali poistetaan Inventing Anna -sarjasta, joka on edelleen katsottavissa Netflixissä.

Williamsin mukaan Netflix oli antanut sarjassa kuvitteellisia nimiä monille tosielämään perustuville hahmoille, mutta hän ei saanut samaa suojaa.

Kanteen mukaan sarjassa Williamsia esitti häntä muistuttava näyttelijä [Katie Lowes], jolle annettiin sarjassa hänen nimensä. Sarjasta oli tunnistettavissa myös hänen opinahjonsa, työpaikkansa ja naapurustonsa.

Rachel Williams kirjoitti Vanity Fairiin esseen kokemuksistaan Anna Sorokinin ystävänä. Inventing Anna -sarjassa Williamsia näyttelee Katie Lowes.

Williams on kirjailija, valokuvaaja ja toimittaja, joka työskenteli vuoteen 2019 asti Vanity Fairissa kuvatoimittajana. Huhtikuussa 2018 hän kirjoitti lehteen esseen traumaattisesta ystävyydestään Anna Sorokinin kanssa, ja myöhemmin hän kirjoitti aiheesta kirjan My Friend Anna. Williams myi oman tarinansa oikeudet HBO:lle.

Netflixin kanssa hän ei tehnyt mitään yhteistyötä. Williams on moittinut yhtiötä siitä, että se tekee yhteistyötä tuomitun rikollisen kanssa ja maksaa Sorokinille sievoisen summan elämäntarinansa oikeuksista.

Anna Sorokin todettiin vuonna 2019 oikeudessa syylliseksi törkeisiin varkauksiin, ja hän sai neljän vuoden vankeustuomion. Vuonna 2021 hänet vapautettiin ehdonalaiseen, mutta vain hieman myöhemmin Sorokin otettiin uudestaan kiinni viisumirikkomuksen vuoksi.

Helmikuussa ensi-iltansa saanut Inventing Anna perustuu New York -lehden toukokuussa 2018 julkaistuun artikkeliin Sorokinista. Artikkelin kirjoitti Jessica Pressler, mutta hän ei esiinny sarjassa omalla nimellään. Toimittaja Vivian Kentiä esittää sarjassa Anna Chlumsky.

Yhdeksänosainen sarja oli Netflixin englanninkielisen ohjelmiston kärjessä kolmen viikon ajan ja oli ehdolla kolmeen Emmy-palkintoon.

