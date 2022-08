Suoratoistopalvelun yhteistyö International Sámi Film Instituten kanssa keskittyy erityisesti koulutukseen.

Netflix on tehnyt sopimuksen yhteistyöstä International Sámi Film Instituten (ISFI) kanssa. Tavoitteena on tukea ja edistää saamelaisäänten kuulumista elokuva-alalla, ISFI:n tiedotteessa kerrotaan.

Yhteistyö on osa suoratoistojättiläisen Fund for Creative Equity -ohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda mahdollisuuksia monimuotoisuuden ja representaation edistämiseen viihdealalla erilaisten koulutus- ja muiden hankkeiden kautta.

ISFI:n ja Netflixin yhteistyö-ohjelma tulee panostamaan opiskeluun ja koulutukseen, tavoitteenaan avata saamelaisille elokuvantekijöille aiempaa enemmän mahdollisuuksia työskennellä kameran takana sekä menestyä alalla.

”Me haluamme kertoa tarinoitamme saamelaisten tekijöiden kanssa, ja tämä yhteistyö korostaa sitä. Toivottavasti tavoitamme tätä kautta saamelaistarinoillamme myös kansainvälisiä yleisöjä ”, sanoo ISFI:n toimitusjohtaja Anne Lajla Utsi tiedotteessa.

Yhteistyö tulee kestämään ainakin vuoden.

Norjan Kautokeinossa sijaitseva ISFI on rakentanut saamelaiselokuva-alaa vuodesta 2009 lähtien. Tänä aikana instituutti on auttanut yli 80 saamelais- ja alkuperäiskansaelokuvaa ensi-iltaan asti.

Ensimmäinen ohjelmaan sisältyvä työpaja tullaan järjestämään Kautokeinossa 23. ja 24. syyskuuta.