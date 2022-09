Dekkarikirjailija Agatha Christien perikunta tavaramerkitsi ilmauksen ”rikosten kuningatar”. Mariah Careyn tavaramerkkihakemus ”joulun kuningatar” -tittelistä on herättänyt närää toisissa laulajissa.

”Rikosten kuningattarena” tunnetun Agatha Christien (1890–1976) perikunta on uhannut skotlantilaista rikoskirjailija Val McDermidiä oikeustoimilla sen jälkeen, kun McDermidin kustantaja mainosti tämän olevan ”rikosten kuningatar”, kertoo BBC.

Agatha Christien perikunta nimittäin tavaramerkitsi ”rikosten kuningatar” -ilmauksen vuonna 2013. Tavaramerkeillä erotetaan merkin haltijan tavarat tai palvelut toisten tavaroista tai palveluista.

McDermidin mukaan perikunta oli ilmoittanut hänen kustantajalleen, että ellei tämä lopeta ilmauksen käyttämistä, heidän asianajajansa tulevat olemaan yhteydessä.

”Me olemme tavaramerkinneet tämän ilmauksen”, perikunta sanoi. ”Jos kutsut Val McDermidiä rikosten kuningattareksi, sinä rikot tekijänoikeutta ja tavaramerkkiä.”

Kirjailijan mielestä perikunnan toiminta on ”järkyttävän säälittävää”.

Val McDermid on kirjoittanut 46 dekkaria, joista on suomennettu Kate Brannigan- sekä Tony Hill/Carol Jordan -sarjoja. Jälkimmäisen pohjalta on tehty myös Murha mielessä -televisiosarja.

Agatha Christie 15. syyskuuta 1970.

Lisäksi Agatha Christien pojanpojan, elokuvatuottaja James Prichardin johtama Agatha Christie Ltd on pyytänyt McDermidiä kirjoittamaan uusia Neiti Marple -kirjoja. Neiti Marple on toinen Agatha Christien luomista, rakastetuista hahmoista, jonka pohjalta tehty tv-sarja pyörii myös Suomessa edelleen – samoin kuin belgialaisesta, viiksekkäästä yksityisetsivä Hercule Poirotista kertovien elokuvien sarja.

McDermid kertoi saaneensa Prichardilta kirjeen, jossa tämä kirjoitti: ”Voit vain kuvitella järkytystäni, kun junani ajoi Waterloon asemalle ja julisteessa luki, ’uutta rikosten kuningattarelta’. Sinun on ymmärrettävä, ettei tässä ole mitään henkilökohtaista, mutta meidän on suojeltava iso-isoäitini perintöä.”

Nyt McDermid on alkanut käyttää itsestään nimitystä ”quine of crime”, esiintyen kirjamessuilla tällä tekstillä koristellussa t-paidassa. ”Quine” tarkoittaa jonkin kiistattomasti todellisen tai tärkeän asian olemassaolon tai merkityksen kieltämistä.

Dekkarikirjailijan perikunta ei ole ainoa, joka on ilmaissut halunsa suojata tavaramerkillä ilmaus, joka on syntynyt kansan suussa vuosien varrella. Elokuun puolivälissä uutisoitiin kiistasta, joka puhkesi yhdysvaltalaisten laulajien parissa sen jälkeen, kun Mariah Carey yritti saada ”joulun kuningatar” -ilmauksen tavaramerkkiä itselleen.

Carey teki tavaramerkkihakemuksen jo maaliskuussa 2021, mutta se on vasta nyt tehty julkiseksi. Hakemus on edelleen harkinnassa.

Pelkästään joulumusiikkia esittävä Elizabeth Chan on esittänyt virallisen valituksen Careyn hakemuksesta. Laulaja Darlene Love puolestaan ilmaisi Facebookissa ihmetyksensä, todeten olleensa joulun kuningatar jo ennen kuin Carey nousi kuuluisuuteen. Love, 81, nauhoitti kappaleen Christmas (Baby Please Come Home) vuonna 1963.

”Tarkoittaako tämä, että minä en voi käyttää tuota titteliä? David Letterman nimitti minut virallisesti Joulun Kuningattareksi 29 vuotta sitten, vuotta ennen kuin Carey julkaisi All I Want for Christmas is You -kappaleen ja 81-vuotiaana minä EN aio muuttaa mitään”, Love julisti Facebookissa.

Mariah Careyn albumi Merry Christmas vuodelta 1994 on yksi kaikkien aikojen myydyimpiä joululevyjä. Se sisältää muun muassa kappaleen All I Want for Christmas is You, jota soitetaan joulun aikaan edelleen ympäri maailmaa. Joulukuussa 2019, 25 vuotta ilmestymisensä jälkeen, kappale nousi vihdoin Billboardin Hot 100 -listan kärkeen.

Mariah Careyn edustajat eivät toistaiseksi ole vastanneet BBC:n kommenttipyyntöihin.

Viihdemaailmassa eri alojen tekijöitä nimetään mielellään kuninkaallisiksi, ja varsinkin laulajien fanit käyvät kiihkeitä keskusteluja siitä, kuka minkäkin tittelin saa omakseen.

Rockin kuningatar on milloin Tina Turner, milloin Joan Jett tai vaikkapa Muska; rockin kuningas on Elvis, Little Richard tai Gösta Sundqvist; Antti Tuisku, Michael Jackson tai Harry Styles on popin kuningas; popin kuningattaren tittelistä kisaavat muun muassa Madonna, Janet Jackson, Cher ja Kaija Koo.

Mutta on kuninkaita ja kuningattaria muillakin aloilla. Elokuvien puolella scifin kuningatar on esimerkiksi Alien-elokuvista tuttu Sigourney Weaver; kirjallisuuden puolella scifi-kuninkaan titteliä kantaa muun muassa Arthur C. Clarke, ja romantiikan kuningattaren viittaan kääriytyvät ainakin Barbara Cartland ja Catherine Collins.

Nimitykset ihailluista tekijöistä muotoutuvat kansan suussa vuosien ja vuosikymmenten saatossa – ja jossain vaiheessa taiteilija tai tämän jälkeläiset saattavat päättää, että toisesta henkilöstä käytetty ilmaus voi olla pois toiselta.