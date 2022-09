Leikkisä kaupunki olisi kaikille hauskempi paikka, sanoo Helsinki Design Awardilla palkittu Päivi Raivio. HS vinkkaa myös Design Weekin tapahtumia.

Helsinkiläisessä kaupunkitilakeskustelussa usein kysytään, miksi rakennetaan aukioita, joilla räntäsade vihmoo vaakasuorassa eikä kukaan edes kesäaikaan pysähdy viihtymään. Pohditaan myös, miksi nuorille ei ole hengailupaikkoja, tai vanhuksillekaan. Tai miksi päiväkotien pihoilla ei ole vehreyttä ja varjoa?

Näitä asioita – muiden muassa – ratkoo Päivi Raivio, joka palkittiin torstaina Helsinki Design Award -palkinnolla. Se on Helsingin kaupungin ja Helsinki Design Weekin yhteinen tunnustuspalkinto kaupunkia paremmaksi muuttaneelle muotoilijalle.

Päivi Raivio

Raivio on erikoistunut niin sanottuun placemaking-metodiin, jossa kaupunkitilaa kehitetään nopeammin, kevyemmin ja kokeilevammin kuin mitä perinteisessä kaupunkisuunnittelussa on ollut tapana. Erityisesti häntä kiinnostaa lasten ja nuorten kaupunkikokemus. Millaisia paikkoja on tarjolla leikkiin ja oleskeluun?

”Luin että Sibeliuksen puiston leikkipaikan perusparannus viivästyy”, Raivio kertoo. Leikkipaikka uusitaan vuonna 2030 ja oleskelualueet kaiketi vasta sen jälkeen. Näitä odotellessa voisi vaikka miettiä yhdessä ympäröivien yhteisöjen kanssa, mitä leikki voisi puistossa olla ja millä väliaikaisilla ratkaisuilla voisi päästä leikkimään jo ensi kesänä.

Esimerkiksi Meri-Rastilassa tyhjälle aukiolle tuotiin kokeiluksi isoja kiviä ja istuinalustoja, ja lapset hyppivät ja leikkivät niillä, Raivio kertoo. Sellaisia elementtejä voisi siis sijoittaa aukiolle myös pysyvästi.

Kesäkuussa Raivio näki matkalla Helsingborgiin hienoja ja lasten ideoimia teemaleikkipuistoja. Ne olivat vehreitä, eikä niitä ollut aidattu eroon muusta kaupungista. ”Leikki sulautui muuhun kaupunkiin, ja kuka tahansa on tervetullut nauttimaan siitä ympäristöstä.”

Parkly on tuonut vehreyttä myös Kalasatamaan.

Yhdessä kaupunkilaisten kanssa Raivio on kehittänyt esimerkiksi pop-up-puistoja ja vehreämpiä päiväkotipihoja. Vuosaaressa Raivio on auttanut esimerkiksi luomaan Vuotalon kylkeen pienen taskupuiston. Tänä kesänä Raivio on ollut tekemässä Malmilla kaupunkitilakokeiluja, jotka ovat elävöittäneet Ylä-Malmin toria, mutta joista saadut kokemukset myös vaikuttavat Ylä-Malmin torin peruskorjaukseen, jonka on määrä alkaa muutaman vuoden kuluttua.

”Pyrimme siihen, että väliaikaisista projekteista syntyy uusia ideoita ja tietoa, ja että ne puskevat kaupunkilaisia ja suunnittelijoita ajattelemaan laajemmin sitä, mitä eri paikoissa voisi olla.”

Kokemukset turuilta ja toreilta saivat Raivion ja hänen yhtiökumppaninsa Daniel Bumannin kehittämään oman tuotteen, Parkly-nimiset moduulikalusteet, jotta paikkojen väliaikainen elävöittäminen olisi helpompaa. Parkly-kalusteilla voi luoda istuskelupaikkoja ja vehreyttä niille tuulenpieksämille aukioillekin ilman sen kummempia maanrakennustöitä. Kiertotalouden periaattein suunnitellut moduulit ovat kuin yhdistelmä Ikeaa ja legoja: helposti yhdisteltävissä ja koottavissa, Raivio kuvailee.

Parkly-kalusteita on nähty jo Hollannissa, ja Sveitsistä on löytynyt kumppani, jonka kanssa Raivion yritys vie Parklyä eteenpäin.

Kaupunkitilan käyttämisen suhteen Raivio kokee, että Helsingissä on paljon enemmän potentiaalia kuin mitä tällä hetkellä hyödynnetään.

”Ylipäänsä haluaisin, että leikkisyys voisi olla kaupunkia läpileikkaava teema, ja että se voisi toteutua monipuolisemmin kuin perinteisinä standardisoituina leikkipuistoina. Leikkisä kaupunki on kaikille kaupunkilaisille hauskempi paikka.”