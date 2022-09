Tänä syksynä ilmestyy kaksi elokuvaa Pinokkiosta, ja ilmiöllä on oma nimikin, ”twin movies”. Kaksoselokuvissa kyse voi olla sattumasta mutta usein myös raa’asta kilpajuoksusta. Katso millaisia kaksoselokuvia vuosien varrella on julkaistu.

Tämä syksy kuuluu pienelle valehtelevalle pojalle. Nenäänsä kasvattavasta satuhahmo Pinokkiosta ollaan julkaisemassa jopa kaksi suuren luokan elokuvaa vain muutaman kuukauden välein.

Omat versionsa klassikkosadusta julkaisevat sekä Disney että Netflix. Disney-elokuva julkaistaan Disney+-palvelussa 8. syyskuuta. Netflix-Pinokkion maailmanensi-ilta on lokakuussa. Marraskuussa se julkaistaan valituissa teattereissa, ja Netflixissä se nähdään 9. joulukuuta.

Itse asiassa jo aiemmin tänä vuonna ehti markkinoille kolmaskin Pinokkio-elokuva. Sen takana on Nälkäpelien kaltaisista menestyksistä tunnettu tuotantoyhtiö Lionsgate.

Pinocchio: A True Story -elokuvaa on tosin mahdoton ottaa tosissaan.

Kyseessä on alun perin venäläinen animaatio, ja kun alkuvuodesta julkaistiin sen englanninkielinen traileri, tyrmistys oli valtaisa. Viraalihitti oli syntynyt. Puhuttiin ”Playstation2-tasoisesta 3d-painajaisesta”, jonka tarinalla ei ollut mitään tekemistä alkuperäisen sadun kanssa.

Pinokkio, tai italialaisittain Pinocchio, on yksi lastenkirjallisuuden ja lastenkulttuurin suosituimmista ja useimmin versioiduista hahmoista.

Satu kertoo puuseppä Geppettosta, joka veistää puupalasta nuken. Se herää henkiin, mutta on vielä kovin keskenkasvuinen. Aina kun poika valehtelee, hänen nenänsä kasvaa.

Tarinan kertoi alun perin italialainen Carlo Collodi lastenlehdessä ilmestyneessä sarjassaan ja sitten vuonna 1883 kirjassa The Adventures of Pinocchio (Le Avventure di Pinocchio). Collodin Pinokkio-tarina on hyvin erilainen kuin se tarina, jonka me olemme oppineet tuntemaan.

Collodin Pinokkio on rujo ja huonosti käyttäytyvä marionettinukke, joka synnyttyään potkaisee Geppettoa saman tien, karkaa ja saattaa puuseppäparan vankilaan. Tarinassa on muitakin raakuuksia: Pinokkio muun muassa tappaa heinäsirkan (joka on opittu myöhemmin tuntemaan Samu Sirkkana), ja hänet itsensä yritetään hirttää.

Disney ei halunnut tehdä Pinokkiosta yhtä kuritonta tapausta. Niinpä hänen "epämiellyttäviä” ominaisuuksiaan karsittiin ja poika puettiin sympaattiseen tirolilaisasuun vuoden 1940 animaatiossa.

Disneyn Pinokkion käytöskupruja siloteltiin 1940-luvulla. Poika myös puettiin siistiin tirolilaistyyppiseen asuun sulkahattuineen.

Tänä vuonna Pinokkio on elokuvamaailman tähti.

Ensin apajille ehtii Disneyn live action -elokuva, jossa nähdään sekä eläviä näyttelijöitä että animaatiohahmoja.

Elokuvan ohjaa Robert Zemeckis, jonka aiempiin töihin kuuluvat muun muassa Paluu tulevaisuuteen -elokuvat, Kuka viritti ansan, Roger Rabbit? sekä Forrest Gump. Puuseppä Geppettona nähdään Tom Hanks. Näyttelijöiden joukossa ovat myös esimerkiksi Joseph Gordon-Levitt ja Benjamin Evan Ainsworth, joka antaa äänensä Pinokkiolle.

Netflixin Pinokkio puolestaan on stop motion -tekniikalla toteutettu musikaalianimaatio. Stop motion perustuu animaatiotekniikkaan, jonka avulla staattiset esineet saadaan liikkumaan.

Ewan McGregor on Samu Sirkka Guillermo del Toron Pinokkiossa.

Elokuvan ohjaavat Oscar-voittaja Guillermo del Toro ja Mark Gustafson, ja esimerkiksi Samu Sirkkana nähdään Ewan McGregor. Nimekkääseen näyttelijäjoukkoon kuuluvat myös Cate Blanchett, Christoph Waltz ja Tilda Swinton.

Kahden saman tarinan kertovan suurtuotannon osuminen samaan syksyyn herättää kummastelua. Mitä järkeä on julkaista elokuvat näin lähellä toisiaan?

Yksi syy voi olla se, että elokuvista on tulossa ilmeisen erilaiset, eikä sama julkaisuvuosi siksi haittaa niin paljon.

Pinokkion tarina on Yhdysvalloissa osa public domainia eli se ei ole enää tekijänoikeudella suojattu. Sitä voi hyödyntää ja muunnella vapaasti.

Disneyn vanha Pinokkio-klassikkoanimaatio on ollut läpi vuosikymmenet poikkeuksellisen rakastettu. Zemeckiksen arvellaan tuovan vanhaan Disney-satuun vielä entistäkin enemmän sadun magiaa ja tähtipölyä.

Guillermo del Toro.

Del Toron Pinokkio taas on paljon synkempi ja uskollisempi Carlo Collodin alkuperäiselle tarinalle.

Elokuva sijoittuu 1930-luvun fasistiseen Italiaan. Henkiin heräävä puunukke alkaa piinata ympärillään olevia. Samalla se yrittää täyttää puuseppäisänsä epärealistiset odotukset.

Teoksen tummanpuhuva design perustuu taiteilija Gris Grimlyn 20 vuotta vanhaan Pinokkio-lastenkirjaan.

Kahden jättiyhtiön lähes yhtäaikaisessa Pinokkio-innostuksessa voi olla kyseessä silkka sattumakin, muistuttaa esimerkiksi BBC.

Del Toro ilmoitti ensi kerran jo vuonna 2008 alkaneensa kehittää uutta Pinokkio-filmatisointia. Hän yritti kauan saada elokuvalle rahoitusta ja tuotantoyhtiötä. Vuonna 2017 Pinokkio-haaveet haudattiin.

Seuraavana vuonna Netflix tuli kuitenkin apuun, ja projekti käynnistettiin uudelleen.

Kauhufantasiaan erikoistunut, The Shape of Waterin ja Pan’s Labyrinthin kaltaisista elokuvista tunnettu Del Toro tekee animaatioelokuvaa nyt ensimmäistä kertaa.

Netflixin mukaan Del Toro on kutsunut Pinokkiota intohimoprojektikseen ja sanonut, että ”mikään taiteen muoto ei ole vaikuttanut elämääni ja työhöni enemmän kuin animaatio, eikä yhdelläkään historian hahmolla ole ollut niin syvää henkilökohtaista yhteyttä minuun kuin Pinokkiolla”.

Kahden Pinokkion tapaus ei ole ainutkertainen. Hollywoodilla on nykyään tapana julkaista vastaavia ”tuplia” varsin usein. Tällöin samasta aiheesta kertovat elokuvat myös julkaistaan lähes samaan aikaan.

Ilmiölle on annettu oma nimikin: ”twin films” eli kaksoselokuvat.

Suomalaisen elokuvasivuston Leffatykki.comin mukaan kaksoselokuvia alkoi ilmaantua 1930- ja 1940-lukujen vaihteessa, ja 1970-luvun alusta alkaen ilmiö ilmaantui valkokankaille jo lähes säännöllisesti kerran vuodessa – ja useamminkin.

BBC:n haastattelema elokuva-asiantuntija uskoo, että nyt sitä tapahtuu enemmän kuin koskaan, sillä elokuvia myös julkaistaan yhä enemmän. ”Varmasti on ihmisiä, joilla on samanlaisia ajatuksia.”

HS:n elokuvatoimittaja Juho Typpö korostaa, että usein kyseessä on puhdas studioiden välinen kilpajuoksu. Se mikä aihe studioilla on milloinkin teossa, on kilpailijoilla hyvin tiedossa. Silloin ne saattavat kiirehtiä tekemään elokuvaa samasta aihepiiristä.

”Eivät elokuvat mitään salaisuuksia ole”, Typpö huomauttaa.

”Varsinkin Yhdysvalloissa kopioidaan aivan härskisti ja yritetään saada oma elokuva markkinoille ensin.”

Typpö nostaa kopiointikilpajuoksusta esiin vuoden 1989 valtavan vedenalaisinnostuksen.

James Cameron oli tehnyt vuonna 1986 menestyksekkään kauhu-tieteiselokuvan Aliens, ja tiedossa oli, että seuraava elokuva Abyss sijoittuisi meren alle.

”Elokuvantekijät päättelivät, että tulossa on Aliensin tyyppinen elokuva veden alla. Kaikki alkoivat tehdä samanlaisia.”

Ja toden totta: vuonna 1989 ilmestyi jopa viisi elokuvaa, joissa oltiin vedenalaisessa tutkimuslaitoksessa ja taisteltiin hirviöitä vastaan. Elokuvat olivat Syvyyksien peto (DeepStar Six), Abyss – syvyys, Leviathan, Lords of the Deep sekä The Rift.

Suomessakin on yritetty työstää samasta aiheesta elokuvia monta kertaa, mutta Typön mukaan kyse on ollut lähinnä sattumasta. Meillä on nähty parikin yhtäaikaista Tom of Finland -projektia, samoin esimerkiksi Kikka ja Kekkonen ovat kiinnostaneet monia.

Täällä samasta aiheesta kertovien elokuvien yhtäaikaisessa julkaisemissa ei olisi mitään järkeä.

”Tuloksena olisi automaattisesti häviö, sillä ei katsojia tahdo riittää sille yhdellekään”, Typpö sanoo.

Toisinaan kaksoselokuvia syntyy, kun jotkin vanhat tarinat tulevat samana vuonna public domainiin eli vapautuvat tekijänoikeudellisesta suojasta.

Kyse voi olla myös tarinankerronnan trendeistä ja siitä, että tietynlainen näkökulma on vallannut alaa yhteiskunnassa ja seurannut sitten myös elokuvaan. Esimerkiksi käy vaikkapa naisten aseman paraneminen ja katseen kääntyminen nuoriin naisiin ja heidän kasvukipuihinsa.

BBC muistuttaa, että usein myös tosielämän uutiset saavat tuottajat kiirehtimään, jotta he saisivat kertoa saman, vielä ihmisten muistissa olevan tapahtuman valkokankailla ja ruuduilla.

Michael Fassbender esitti Steve Jobsia Danny Boylen Steve Jobs -filmatisoinnissa vuonna 2015.

Esimeriksi kun Applen perustaja ja toimitusjohtaja Steve Jobs kuoli, ilmestyi lähekkäin kaksi Jobs-elokuvaa. Ja kun poikien jalkapallojoukkue jäi valmentajineen jumiin luolaan Pohjois-Thaimaassa vuonna 2018, uutinen poiki kaksi dramatisointia ja yhden dokumentin.

Myös historiallisesti merkittävien tapahtumien vuosipäivät, vaikkapa maailmansotien alku- ja loppupäivät, tuottavat helposti elokuvia samasta aiheesta samaan aikaan.

Ashton Kutcher oli Steve Jobs vuoden 2013 Jobs-filmatisoinnissa.

Esimerkkejä ”kaksoselokuvista”

Vuosi 1997:

Dante’s Peak: Tulivuori aktivoituu pikkukaupungin vieressä. Tulivuoritutkija ja kaupungin pormestari yrittävät saada muut ymmärtämään vaaran.

Tulivuori (Volcano): Tulivuori alkaa purkautua Los Angelesin vieressä. Kaupungin virkamies ja tulivuoritutkija yrittävät estää katastrofin.

Vuosi 1997:

Fairytale – keijukaisten maailma: Kaksi brittityttöä väittää tanssineensa keijujen kanssa, ja heillä on siitä todisteena valokuvia.

Vangitut unelmat: Valokuvaajalle muodostuu pakkomielle kahden brittitytön ottamista valokuvista, joissa he väittävät olevan keijuja.

Vuosi 1998:

Antz – Muurahaizet: Animaatioelokuva muurahaisyhteisöönsä kyllästyneestä prinsessasta, joka ryhtyy tekemään vallankumousta rakastamansa työläisen kanssa.

Ötökän elämää: Animaatioelokuva muurahaisesta, joka yrittää pelastaa kekonsa ja muurahaisyhdyskunnan ryöstelevältä heinäsirkkojen laumalta.

Vuosi 1998:

Deep Impact: Katastrofielokuva Maata lähestyvästä tappavasta komeetasta.

Armageddon: Katastrofielokuva Maata lähestyvästä tappavasta asteroidista.

Vuosi 2006:

Silmänkääntäjä: Kaksi kilpailevaa taikuria yrittää paljastaa toistensa salaisuuksia, ja siksi he alkavat tehdä yhä vaarallisempia temppuja.

The Prestige: Prinssi Leopold yrittää saada taikuri Eisenheimin pois pelistä ja käskee poliisin tutkimaan tämän taustat. Juonikas poliisi kohtaakin illuusioiden mestarissa vertaisensa vastustajan.

Natalie Portmanin ja Ashton Kutcherin tähdittämä Näin ystävien kesken -elokuva ilmestyi vuonna 2011.

Vuosi 2011:

Vain seksiä: Ystävykset (Justin Timberlake) ja Jamie (Mila Kunis) päättävät tapailla toisiaan ja harrastaa seksiä ilman sitoumuksia ja tunteita. Se ei ole kuitenkaan helppoa.

Näin ystävien kesken: Ystävykset (Natalie Portman ja Ashton Kutcher) tekevät sopimuksen harrastaa seksiä mutta olla rakastumatta toisiinsa. Se ei ole kuitenkaan helppoa.

Mila Kunis ja Justin Timberlake kiipeliin itsensä asettavina ystävyksinä.

Vuosi 2012:

Kerro, kerro kuvastin: Lumikki yrittää saada valtakunnan ja prinssin takaisin ilkeältä äitipuoleltaan. Seitsemän kääpiöltä auttaa kosto-operaatiossa.

Lumikki ja metsästäjä: Paha kuningatar haluaa tuhota Lumikin ja lähettää tämän perään metsästäjän – joka päätyykin auttamaan Lumikkia.

Channing Tatum yrittää suojella presidenttiä Valkoisen talon valtaajilta elokuvassa White House Down.

Vuosi 2013:

White House Down: Toimintatrilleri, jossa puolisotilaallinen ryhmä valtaa Valkoisen talon ja talossa vierailulla oleva poliisi yrittää suojella presidenttiä

Olympos on valloitettu: Toimintatrilleri, jossa korealaiset terroristit ovat ottaneet presidentin panttivangiksi Valkoisessa talossa. Salaisen palvelun agentti tulee apuun.

Aaron Eckhart ja Gerard Butler elokuvassa Olympos on valloitettu.

Vuodet 2017 ja 2018:

Goodbye Christopher Robin: Tosipohjainen draama kirjailija A. A. Milnestä ja tämän suhteesta poikaansa Christopher Robiniin, joka inspiroi häntä kirjoittamaan Nalle Puh -kirjat.

Risto Reipas ja Nalle Puh (Christopher Robin): Seikkailuelokuva Risto Reippaasta, joka on kasvanut aikuiseksi ja joutunut pulaan ja jota Puolen hehtaarin metsän asukkaat tulevat auttamaan.

Haley Lu Richardson ja Barbie Ferreira etsivät aborttiapua elokuvassa Unpregnant.

Vuodet 2020 ja 2021:

Unpregnant: Komedia high schoolissa opiskelevasta Veronicasta, joka tulee raskaaksi ja lähtee ystävänsä kanssa toiseen osavaltioon hakemaan itselleen aborttia.

Never Rarely Sometimes Always: Draama 17-vuotiaasta Autumnista, joka tulee raskaaksi ja lähtee serkkunsa kanssa toiseen osavaltioon hakemaan itselleen aborttia.

Plan B: Komedia high schoolissa opiskelevasta Sunnysta, joka tulee raskaaksi ja lähtee ystävänsä kanssa toiseen osavaltioon hankkimaan itselleen katumuspilleriä.

Sidney Flanigan ja Talia Ryder etsivät apua elokuvassa Never Rarely Sometimes Always.