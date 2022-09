The 69 Eyesin pikkupoikamainen innostus ei laannu, vaan viisikymppiset miehet laulavat elähdyttävästi nuorena kuolemisesta

Helsingin vampyyrit pysyivät Tavastialla omassa sarjakuvamaailmassaan, vaikka kriitikko Mervi Vuorelan keskittymistä häiritsikin ajatus tulevasta Vain elämää -kaudesta.

The 69 Eyesin solisti Jyrki 69 esiintyi Tavastialla perjantaina.

The 69 Eyes Tavastialla 2.9.

Kun Vain elämää -reality julkisti tämän syksyn esiintyjänsä, yksi nimi herätti tahatonta hilpeyttä.

Sarjan kiintiörokkarina nähdään Jyrki 69, teatraalista synkistelyrockia soittavan The 69 Eyes -yhtyeen solisti. Hänen vampyyrityyliään ja haudankaivajaääntään ei ehkä äkkiseltään kuvittelisi selkääntaputtelustaan tunnetun pop-ohjelman illallispöytään, mutta toisaalta Jyrki 69 on myös kirjoittanut kirjan tuorepuristetuista mehuista ja toiminut Unicefin hyvän tahdon lähettiläänä.

Helsingissä vuonna 1989 perustettu 69 Eyes ei ole enää hetkeen ollut niin suosittu tai mediaseksikäs kuin huippuvuosinaan 2000–2007. Yhtyeen perustaso ei ole kuitenkaan merkittävästi notkahtanut, ja se on jatkanut levyttämistä ja keikkailua.

The 69 Eyesin rumpali Jussi 69.

Loppuunmyydyn Tavastian-keikan perusteella on helppo ymmärtää miksi. Ajoittaisesta goottilarppauksestaan huolimatta 69 Eyes on ennen kaikkea täysiverinen rockbändi, joka osaa asiansa ja ottaa yleisönsä.

On kuvaavaa, ettei bändillä ole lavalla mukanaan mitään muuta tilpehööriä kuin taustalakana. Riittää, kun se esiintyy 33 vuoden yhteissoitolla hankkimallaan varmuudella ja rentoudella – olkoonkin, ettei vampyyrien kuulu olla rentoja, ja Jyrki 69:ssa on rentouden sijasta enemmänkin Joey Ramone -tyylistä sympaattista kömpelyyttä.

On tavallaan outoa, että 69 Eyesia on piikitelty sen pikkupoikamaisesta halusta pysytellä omassa sarjakuvamaailmassaan. Juuri tämä tekee bändistä liikuttavan: on elähdyttävää, kun Tavastian lavalla heiluu nahkaan, niitteihin, korvakoruihin ja silmämeikkiin sonnustautuneita viisikymppisiä miehiä, jotka tekevät yhä omaa juttuaan ”aikuisten” maailmasta piittaamatta.

69 Eyesin haluttomuudesta taantua reliikiksi kertoo sekin, että yhtye soittaa jo kolmantena biisinä tuoreimman levynsä Cheyenne-kappaleen, joka on muotovalio 69-sävellys.

Setissä on mukana muitakin uudempia ja aiempaa metallisempia biisejä, samoin kuin hittejä, joita bändillä on yllättävän monta. Suurin osa niistä on peräisin 69 Eyesin menestyksekkäältä ”goottikaudelta”, jolla yhtye sekoitteli metallisiä riffejä Billy Idolin kasarirockiin ja Type O Negativelta omaksuttuun lohduttomaan tunnelmointiin.

Biiseistä on kiittäminen bändin kitaristi-säveltäjää Bazieta, jonka merkittävyys yhtyeen ääniarkkitehtina tulee selväksi myös Tavastialla. Niin tärkeä kuin esimerkiksi Jussi 69:n maanisen kirkasotsainen rumpujen paiskonta onkin 69 Eyesille, keikalla on vaikea olla kiinnittämättä huomiota bändin vähäeleisimpään jäseneen, joka on ainut, jonka silmissä näkyy melankoliaa. Siis sitä tunnetta, josta monet bändin biiseistä kertovat.

Jussi 69 nähdään myös tulevalla Vain elämää -ohjelman kaudella.

Settilistan edetessä tulee tahtomattaan ajatelleeksi, mitä 69 Eyes -biisejä syksyn Vain elämää -kandidaatit mahtavat coveroida.

Tommi Läntinen saattaisi esittää suoraviivaisesti rokkaavan Lost Boysin, ja Erika Vikman goottidiscoon istuvan Dance D'Amourin. Yonalle voisi sopia melodramaattinen slovari Wasting the Dawn, joka oli bändin läpimurtohitti hänen teini-iässään 1999. Tavastian vastaanoton perusteella biisi on yhä yksi 69 Eyesin rakastetuimpia.

Jyrki 69:n kohtalokkaan maneerista ja paikoin jopa miksauksen sekaan hukkuvaa laulua kuunnellessa herää ajatus siitäkin, miten maestro mahtaa itse selviytyä muiden artistien kappaleiden esittämisestä. Ainakin 69 Eyesin alkuaikoina hän lauloi vielä Sunset Stripin kireällä pirinistisoundilla, joten ehkä repertuaaria riittää muuhunkin kuin matalaan huokailuun.

The 69 Eyes on perustettu vuonna 1989, 33 vuotta sitten.

Tällaisia ajatuksia ei välttämättä haluaisi pyöritellä rock-keikalla, mutta tätäkin on rock vuosimallia 2022.

On omalla tavallaan ironista, että 69 Eyes soittaa keikan loppupuolella tuoreimman levynsä kappaleen 27 & Done, jonka kertosäkeessä lauletaan ”let's all die young”.

Tämä mahdollisuus on bändiltä jo peruuttamattomasti menetetty, mutta ehkä se on ihan okei. Musta pysyy aina muodissa, eikä yön viehätys kuole koskaan.