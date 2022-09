Midsomerin murhien ja Foylen sodan käsikirjoittajan minisarja Harakkamurhat on hallittu sotku kepeää nykydekkaria ja Agatha Christie -pastissia.

Onkohan ensimmäinen kerta, kun perusdekkarin päähenkilö ja mysteerin selvittäjä on kustannustoimittaja? Idean takana on brittiläinen kirjailija-käsikirjoittaja Anthony Horowitz, jonka nimeen voi luottaa. Hän on muun muassa toinen Midsomerin murhien alkuperäisistä käsikirjoittajista, ja hänen aikaansaannoksiinsa kuuluu myös erinomaisesti kirjoitettu Foylen sota, jota Yle on kesän mittaan esittänyt uusintana.

Uutuussarja Harakkamurhat perustuu Horowitzin omaan samannimiseen romaaniin. Sen juju on nokkela tarina tarinassa -rakenne: kustannustoimittaja Susan Ryeland päätyy setvimään murhaa, jonka ratkaisu kaikesta päätellen piilee hänen toimittamassaan jännitysromaanissa.

Ryeland on tehnyt pitkän työrupeaman menestyneen dekkarikirjailijan Alan Conwayn kanssa. Conway on hankala ja äkäinen mies, joka olisi halunnut tulla tunnetuksi suurena kirjailijana, mutta hänen Atticus Pünd -hahmonsa on kasvanut niin suosituksi, ettei hän voi enää lopettaa.

Paitsi että nyt hän on päättänyt painaa viimeisen pisteen kirjasarjalleen. Hän luovuttaa käsikirjoituksen perinteisellä tyylillä paperipinona kustantamoon kertomatta aikeestaan.

Pian sen jälkeen Conway löytyy kuolleena kotipihaltaan, ja kustantamossa huomataan, että Conwayn käsikirjoituksesta puuttuu viimeinen luku.

Samaan aikaan Atticus Pünd ratkoo murhaa tai kahtakin 1950-luvun englantilaisessa pikkukylässä, joka sattuu olemaan sekä Conwayn että sattumalta Ryelandinkin kotiseutua. Samat näyttelijät siirtyvät nykyajasta menneisyyteen sitä mukaa kun käy selväksi, että Conway on kirjoittanut heidät kirjaansa.

Pünd ja Ryeland pysyvät kumpikin omassa ajassaan, mutta Pünd alkaa ilmestyä Ryelandille jakamaan neuvoja, miten tämän pitäisi edetä. Ryelandin alkuperäisenä tavoitteena on vain löytää kadonnut viimeinen luku, sillä kustantamon tulevaisuus on sen varassa. Paikallisesta poliisista ei ole mihinkään, kummassakaan mysteerissä.

Sarja on hallittu sotku kepeää nykydekkaria ja Agatha Christie -pastissia, ja sen onnistuminen vaatii Horowitzin kaltaisen taiturin, joka osaa hämätä ja kuljettaa lukijaa ja katsojaa milloin mihinkin suuntaan. Samalla Harakkamurhat on ikään kuin jännitysviihteen ruumiinavaus.

Atticus Pündina nähdään monista hienoista sivurooleista tuttu Tim McMullan.

Itsenäistä Susan Reylandia näyttelee Leslie Manville, joka loistaa parhaillaan myös Sherwood-sarjassa. Lempeänä Atticus Pündina nähdään monista hienoista sivurooleista tuttu Tim McMullan.

Horowitz on kirjoittanut Ryelandista jo toisenkin kirjan, joten ehkä näemme joskus sarjalle jatkoa.

Harakkamurhat TV1 klo 19.45 ja Yle Areena.