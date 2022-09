Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Televisioarvostelu

Taloihin murtautuva graffitiaktivisti törmää kellarissa olevaan salaisuuteen ontuvista kohtauksista koostuvassa elokuvassa

Hallitusti säväytellen uransa aloittaneen Babak Anvarin uusi jännityselokuva I Came By ei lunasta odotuksia. Kelly Macdonald on taitava äidin roolissaan. Downton Abbeyn Hugh Bonneville näyttelee vaihteeksi pahista.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

George MacKay (oik.) näyttelee karmeaan salaisuuteen törmäävää graffitiaktivistia Tobya, Percelle Ascott hänen kaveriaan Jameelia.