Enimmäkseen koomisista tätirooleistaan tunnettu näyttelijä Siirin Angerkoski sai Jussi-palkinnon uransa viimeisestä elokuvaroolista.

Näyttelijä Siiri Angerkoskelle (1902–1971) on kirjattu 98 elokuvaroolia, mitä pidetään Suomen ennätyksenä. Hänet tunnettiin sivuosien tähtenä, kuten Justiina Puupäänä 12 elokuvassa. Viimeiseksi jäi kuitenkin päärooli tv-elokuvassa Aliisa (Suomi 1970).

Naapuri selostaa 1800-luvun puolella syntyneen Jenny Aliisa Härkösen elämää pitkin 1900-luvun sotia ja myllerryksiä kollaasijaksossa, joka on kuvitettu arkistofilmeillä ja -valokuvilla.

Näytelmäelokuvissa harvinainen dokumentaarinen kerrontaratkaisu muistuttaa yhteisestä historiasta. Toisaalta historiallinen materiaali saa emotionaalista syvyyttä, kun se peilaa henkilöhahmon elämää.

Nykyhetkessä ikänsä ankarasti työskennellyt Aliisa kituuttaa riittämättömällä eläkkeellä. Elämä uhkaa suistua lopullisesti raiteiltaan, kun vuokrasopimus irtisanotaan.

Angerkoskelle vakava rooli oli varmasti mieleinen vuosikymmeniä kestäneen enimmäkseen koomisten tätien, eukkojen ja muijien esittämisen jälkeen. Hän sai siitä Jussi-patsaan, mutta ehti kuolla ennen seremoniaa.

Jussin sai myös Jukka Sipilän (1936–2004) ohjaama työryhmä. Sipilä oli suomalaisen tv-teatterin keskeisimpiä tekijöitä 1960-luvulta 1990-luvulle.

Aulikki Oksanen (s. 1944) puolestaan palkittiin käsikirjoituksestaan Pohjoismaisella näytelmäkirjailijapalkinnolla. Kirjailija, runoilija ja sarjakuvataiteilija on yhä aktiivinen. Toukokuussa hän debytoi kuvataiteilijana näyttelyllä Galleria Halmetojassa.

Aliisa on suomalaisen yhteiskunnallisen tv-elokuvan klassikko. Nyt se tarjoaa arvokkaan näköalan vähäväkisten arkielämään puoli vuosisataa sitten. Hyvinvointi on kasvanut valtavasti ja Suomi on oppinut pitämään huolta osattomistaan, ainakin vähän paremmin. Onhan?

