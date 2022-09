Samuel Harjanteen ohjaama musikaali Venäjän tsaariperheestä valtaa aistit ja täyttää sydämen.

Musikaali

Anastasia. Suomenkielinen kantaesitys Tampereen Teatterin päänäyttämöllä 2.9. ★★★★

Tampereella pääsee nyt kokemaan, millainen on ensisuudelma Pariisissa.

Sekä suunnilleen tuhat muutakin asiaa, kun Tampereen Teatterin valtaa Samuel Harjanteen ohjaama Anastasia-musikaali.

Musikaalin taustalla on tunnettu animaatioelokuva, josta on peräisin myös suurin osa teoksen musiikista. Elokuva on suunnattu lapsille, mutta musikaali on täysin toista maata, vaikka teatteri ei ole asettanut esitykselle mitään suositusikärajaa.

Teloituksista puhuminen ja yhden melkein näyttäminen tuskin sopivat perheen pienimmille.

Aikuisille tämä satu tekee harvinaisen hyvää, erityisesti näinä aikoina.

Musikaalin tarina rakentuu Venäjän viimeisen tsaariperheen karun kohtalon ja erityisesti perheen nuorimman tyttären Anastasian mahdollisen pelastumisen ympärille liittyvien huhujen ja huijareiden varaan. Tapahtumat käsittävät kahdenkymmenen vuoden ajanjakson.

Venäjän leskikeisarinna päättää muuttaa pysyvästi Pariisiin vuonna 1906 ja antaa pojantyttärelleen Anastasialle muistolahjaksi soittorasian. Vuonna 1927 Pariisiin saapuu kaksi keplottelijaa mukanaan muistinsa menettänyt nuori nainen Anja sekä katukaupustelijalta ostettu vanha soittorasia.

Venäjän historiaan ei varmasti moni tahdo mielellään eläytyä näinä aikoina, ei ainakaan huvikseen. Onneksi historia antaa selventävän pohjan paljon tärkeämpiin asioihin keskittymiselle. Vaikka totuutta olisi vaikea tavoittaa, ihminen voi silti uskoa avoimuuteen, vilpittömyyteen ja rehellisyyteen.

Ja rohkenen paljastaa, että tässä tapauksessa saamme luvan uskoa vahvasti myös onnellisiin loppuihin.

Kinky Boots -musikaalin myötä ryminällä suuren yleisön tietoisuuteen tullut ohjaaja Samuel Harjanne on tänä syksynä esillä peräti neljän teoksen ohjaajana, vieläpä kolmessa eri kaupungissa: Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Harvinainen tilanne ei ole seurausta pelkästään hyvästä ennakkosuunnittelusta, vaan myös ensi-iltojen siirtymisestä koronarajoitusten takia.

Tampereen Teatterin Anastasia oli käytännössä harjoiteltu valmiiksi jo viime talvena, ja odotusaika on varmasti vain kypsyttänyt sitä entisestään.

Anastasia on suorastaan kouluesimerkki siitä, miten tärkeitä esityksen eri osa-alueet ovat ja miten vaikuttavaan lopputulokseen päästään, kun kaikki sulautuu hienosti yhteen.

Lavastaja Marjatta Kuivasto antoi huikean työnäytteen teatterin edellisessä musikaalissa Notre Damen kellonsoittaja, jossa koko teatterisali muuttui katedraaliksi. Anastasiassa tunnelma on yhtä tiivis, vaikka kohtauksia ulotetaan katsomon puolelle säästeliäämmin.

Videoiden käyttö herättää teatterissa usein ristiriitaisia tunteita, mutta tällä kertaa näyttämötilaa manipuloidaan kerrassaan orgaanisesti. Vaikka Ivan-Nicolas Bavardin ja Jan-Mikael Träskelinin suunnittelemat visiot ovat suorastaan pursuilevia, ne silti nousevat aina kuin huomaamatta tarinan tapahtumista.

Pukusuunnittelija Pirjo Liiri-Majava on kehittänyt laaja-alaisuuttaan työskennellessään oopperan puolella ja massiivisten epookkipukujen sarjat ovat paitsi näyttäviä myös nopeasti vaihdettavia.

Sama hämmentävän häikäisevä runsaus koskee Jonna Lindströmin suunnittelemia kampauksia, peruukkeja ja maskeerauksia.

Esiintyjät muuttuvat käden käänteessä Venäjän keisarillisen seurueen jäsenistä Pietarin katujen rahvaaksi ja Pariisissa ilakoiviksi emigranteiksi.

Aivan ensiarvoisen merkittävää työtä on tehnyt englantilainen koreografi Chris Whittaker, joka tehokkaasti näyttämötilaa käyttäen ja puvuille liikettä antaen vahvistaa sekä esityksen intiimiä tunnelmaa että kohtausten tehokasta rytmitystä.

Pitkä harjoitusaika näkyy varmasti myös siinä, että esiintyjillä on ollut aikaa syventää ja tarkentaa roolihahmojaan.

Anastasian ja Anjan kaksoisroolin tekevä Pia Piltz on ehditty moneen kertaan todeta karismaattiseksi näyttelijäksi, joka tälläkin kertaa onnistuu luomaan atmosfääriä ympärilleen niin prinsessana kuin kadunlakaisijana.

Pia Piltz (vas.) tekee kaksoisroolin musikaalissa.

Roolissa on kuitenkin omat hankaluutensa. Tekijät ovat kirjoittaneet hahmon hyvin avoimeksi, että yleisö voi täyttää sen omilla merkityksillään. Samalla hahmon tehtävänä on toimia perusteena tarinan muiden henkilöiden risteäville tavoitteille.

Neito laulaa unelmien tärkeydestä, mutta katsojalle avautuu todella hitaasti, mitä ne hänen kohdallaan ovat.

Leskikeisarinnaa esittävässä Sinikka Sokassa on roolin vaatimaa luontaista ryhtiä ja napakkuutta. Tavallisesti niin vauhdikas musiikkiteatterin legenda yllättää tällä kertaa taitavasti tauotetulla arvokkuudellaan.

Toisen tavanomaisesta poikkeavan suorituksen tekee eturivin musikaalitähdeksi noussut Petrus Kähkönen. Tosin hänen katujen kasvattama huijarinsa saa todellista luonnetta vasta muuttuessaan rakastuneeksi mieheksi.

Toista huijaria näyttelee Tampereen Teatterin kantavaksi voimaksi kasvanut Ville Majamaa, jota ei ole suuremmin musikaaleissa nähty, mutta joka todistaa täydellisen pätevyytensä muodostaessaan Kähkösen kanssa tasavahvan parin.

Tähtiluokkaan kuuluu myös uuden neuvostojärjestelmän edustajaa näyttelevä Joel Mäkinen, jonka ilmaisun selkeys ja esiintymisen levollisuus pääsevät kunnolla loistamaan, kun työstettävänä on itsensä huonosti hallitseva kuumakalle.

Amerikkalaiseksi musikaaliksi Anastasia hyödyntää yllättävän hyvin vanhaa eurooppalaista operettiperinnettä, mikä sopiikin luontevasti yhteen tarinan aiheen kanssa.

Samuel Harjanteen ohjaus on yhtä lailla herkullisen perinnetietoinen.

Dramaturgisesti tämä ilmenee ennen muuta Kaisa Helan esittämässä venäläisnaisessa, joka luonnonvoiman kaltaisesti hallitsee Pariisin seurapiirejä.

Arkistojen aarteita tarjoilevat myös useita sivurooleja tekevät Arttu Ratinen ja Jon-Jon Geitel.

Yleisö tempautuu täysillä mukaan esitykseen väliajan jälkeen, kun koko teatteri tuntuu lennähtävän sadan vuoden takaisille Pariisin bulevardeille.

Varautuneimmat katsojat antautuvat viimeistään siinä vaiheessa, kun päähenkilöt aloittavat yhteisnumeronsa asettautuneina Pariisin oopperan neljään sivuaitioon katsomaan lavalla esitettävää Joutsenlampea.

Nyt on lupa nauttia yltäkylläisyydestä!

Terrence McNallyn kirjoittaman, Stephen Flahertyn säveltämän ja Lynn Ahrensin sanoittaman musikaalin suomennos Reita Lounatvuori ja Hanna Kaila. Ohjaus Samuel Harjanne, kapellimestari Marko Hilpo, koreografia Chris Whittaker, puvut Pirjo Liiri-Majava, lavastus Marjatta Kuivasto, valot Raimo Salmi, videot Toni Haaranen, äänisuunnittelu Ivan-Nicolas Bavard ja Jan-Mikael Träskelin, kampaukset, peruukit ja maskit Jonna Lindström. Päärooleissa Pia Piltz, Sinikka Sokka, Petrus Kähkönen, Ville Majamaa, Joel Mäkinen, Kaisa Hela.