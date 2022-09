Los Angelesissa sijaitsevan talon omistajat toivovat hinnan nousevan 30 miljoonaan dollariin. Taidealalla vastustetaan ideaa irrottaa muraali rakennuksesta.

Nuhjuisessa vaaleassa seinässä lukee punaisella iso teksti parking. Kolme viimeistä kirjainta on sutattu haaleaksi, joten sana parkkeeraus vaihtuu puistoksi. Park-sanan a-kirjaimesta lähtevät narut, joiden alla tyttö keinuu.

Maalaus tunnetaan nimillä Swing Girl ja Girl on a Swing. Nyt teos olisi kaupan, mutta mukana pitäisi ostaa myös talo, johon se on maalattu.

Asiasta kertoo The New York Times.

Julkisiin rakennuksiin teoksiaan maalaava Banksy, jonka henkilöllisyydestä ei ole edelleenkään varmuutta, teki tyttöteoksen vuonna 2010. Taiteilija oli vierailemassa Los Angelesissa hänestä kertovan dokumentin Exit Through the Gift Shopin ensi-illassa.

Kuuluisa, ”Banksy Buildingiksikin” nimitetty rakennus sijaitsee Los Angelesin muotialan keskittymässä, Fashion Districtissä. Monien kaupungin merkkirakennuksien arkkitehtitoimiston Mayer & Hollerin suunnittelema talo valmistui vuonna 1914. Elokuvien vaatetusyrityksen tiloina toiminut rakennus näkyi yhdessä mykkäkauden kuuluisimmassa kohtauksessa: Harold Lloydin kellostaroikkumisessa vuoden 1923 elokuvassa Tuhannen dollarin nousukas.

Vuonna 2007 rakennuksen ostivat Tarina Tarantino ja Alfonso Campos, jotka pyörittivät siellä asusteyritystä. Seitsenkerroksinen rakennus maksoi neljä miljoonaa dollaria eli neljä miljoonaa euroa.

Yritys ajautui konkurssiin ja talo myydään korkeimman tarjouksen esittäjälle. Sen hinnaksi omistajat arvioivat 16 miljoonaa dollaria, ilman Banksyä. Maalauksen kanssa myyjät uskovat hinnan nousevan jopa 30 miljoonaan dollariin.

Banksy-teoksia on irrotettu rakennuksista, mutta taidemarkkinoilla siirtoihin suhtaudutaan kielteisesti. Tunnetut huutokaupat kieltäytyvät ottamassa myyntiin irto-Banksyjä. Britanniassa rakennuksista poistettuja teoksia on myyty yksityisillä markkinoilla.

Taidekauppias ja kuraattori Jeffrey Deitch sanoi The New York Timesille, että irrottaminen olisi ”kauhea” idea. Hänestä sellainen ei toteuttaisi taiteilijan tahtoa.

”Tämä on ilmaista julkista taidetta. Sillä ei ole tarkoitus olla kaupallista arvoa, eikä sitä pidä myydä.”

Banksyn tuhotuille, siirretyille, peitetyille tai muuten tuhoutuneille teoksille on oma päivittyvä Wikipedia-artikkelinsa. Osa luvatta maalatuista, arvokkaista teoksista on poistettu vahingossa. Joidenkin päälle on ilmestynyt kilpailevan taiteilijan, King Robbon maalauksia.

Suomessa Banksyn teoksia nähtiin Serlachiuksen Gösta-museossa kesällä 2021.