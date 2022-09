Venetsia

Luca Guadagninon ohjaama Call Me By Your Name teki Timothée Chalametista tähden viisi vuotta sitten. Ei siis ihme, että kaksikon uusi yhteistyö Bones and All on Venetsian elokuvajuhlien odotetuimpia elokuvia. Välissä Chalamet on nähty muun muassa tieteisspektaakkeli Dyynin pääosassa sekä keskeisessä roolissa Greta Gerwigin Pikku naisia -tulkinnassa.

Bones and All on hyvin epätavallinen teos, jossa klassisen amerikkalaisen tie- ja rikoselokuvan ainekset yhdistyvät vampyyritarinoiden piirteisiin. Tosin Taylor Russellin ja Chalametin roolihahmot eivät ole vampyyreja, vaan heidän kirouksensa on taipumus kannibalismiin.

”Kun luin käsikirjoituksen, näin tarinan vaeltajista etsimässä identiteettiään ja jotain, mitä on mahdoton löytää”, Guadagnino kuvaili elokuvan lehdistötilaisuudessa. Rakastavaisten tarinassa on rosoa ja monitulkintaisuutta seksuaali-identiteettien sävyjä myöten. Jo alussa tulee selväksi, että Bones and All edellyttää katsojalta vahvaa vatsaa. Ihmissyöntikohtaukset ovat toteavia ja hienostelemattomia: lihaa kirjaimellisesti revitään hampailla.

Merkillisellä tavalla elokuvan tunnevoima vain kasvaa vastenmielisyyden ja sympaattisuuden ristiriidasta.

”Toivo syntyy siitä, että jokainen meistä voi toimia moraalisesti”, Russell pohti.

Näyttelijät Mark Rylanc ja Taylor Russell, ohjaaja Luca Guadagnino sekä näyttelijät Timothée Chalamet ja Chloë Sevigny Venetsian elokuvajuhlien punaisella matolla.

Call Me By Your Name toi Chalametille Oscar-ehdokkuuden parhaasta miespääosasta. Hän oli tuolloin 22-vuotias. Miespääosan Oscar-ehdokkuutta ei oltu annettu yhtä nuorelle henkilölle sitten vuoden 1939.

Elokuva sai Oscareissa myös muun muassa parhaan elokuvan ehdokkuuden ja palkittiin parhaasta sovitetusta käsikirjoituksesta. Bones and All sijoittuu sen tapaan 1980-luvulle, mutta Yhdysvaltojen Keskilänteen. Guadagninon tyyli on aistillinen ja tunnistettava. Siihen keskeiset yhtäläisyydet päättyvätkin.

Chalametin mukaan elokuva ei olisi voinut syntyä ilman pandemiaa. Vaikka David Kajganichin käsikirjoituksen pohjana oli Camille DeAngelisin romaani Bones & All, tulkinta kehittyi ajan hengessä.

”Kun sosiaaliset kontaktit katkesivat, piti miettiä, mihin me kuulumme tässä maailmassa”, Chalamet sanoo.

Hän pohti, kuinka kaikki hakevat olemassaololleen ja tunteilleen vahvistusta toisten kautta, etenkin rakkaudesta ja katseesta. Ilman inhimillistä kontaktia voi luisua sydämettömyyteen.

Tekijöiden mukaan 1980-lukulainen miljöö korosti tarinan ajattomuutta.

”En osaa kuvitella, millaista on elää ilman sosiaalisen median jatkuvaa vyöryä”, Chalamet sanoo.

”On helpotus näytellä hahmoja, jotka painivat sisäisten ongelmien kanssa sen sijaan, että kokisivat välttämättömäksi selvittää omaa paikkaansa sosiaalisen median avulla.”

Bones and All on italialaisen Guadagninon seitsemäs elokuva ja ensimmäinen, joka on kuvattu Yhdysvalloissa. Ohjaajan mukaan Bones and All on ensisijaisesti tie-elokuva. Hänelle se tarkoittaa todellisten paikkojen ja maisemien merkityksen nostamista, vaikka itse tarina on tummasävyistä fantasiaa.

”Todellisuuden tallentaminen oli idea, josta en halunnut luopua”, Guadagnino sanoo.

Hän kehuu erikseen lavastaja Elliott Hostetteria, jonka vastuulla kuvauspaikkojen löytäminen oli.

”Hän loi maailman ilman, että sitä rakennettiin. Löysimme tämän Amerikan sisällä olevan Amerikan”, Guadagnino sanoo.

Russellin ja Chalametin rinnalla rooleissa nähdään Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland ja Chloë Sevigny. Bones and Allin Suomen-ensi-illan ajankohtaa ei vielä tiedetä, sillä levityssopimuksia Pohjoismaihin ei ole vielä solmittu.

Luca Guadagninon Call Me By Your Namessa toista pääosaa Timothee Chalametin rinnalla esitti Armie Hammer. Tammikuusta 2021 alkaen julkisuuteen on tullut syytöksiä, joiden mukaan Hammer olisi syyllistynyt useisiin naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan. Viime vuonna hän oli myös epäiltynä raiskauksesta Los Angelesissa, mutta tutkinta on päättynyt.

Hammerin ura on ainakin toistaiseksi ohi. Syytöksiä ja kohua käsitellään dokumenttisarjassa House of Hammer, joka tuli Discovery+ -palveluun tällä viikolla.

Guadagninon ja Chalametin uutta elokuvaa Bones and Allia tietyt syytökset sivuavat suorastaan absurdilla tavalla, sillä Hammeriiin on yhdistetty väitteitä kannibalistisesta fetissistä. Hammer ei ole ollut missään vaiheessa tekemisissä Bones and All -hankkeen kanssa, eikä elokuvantekijöiltä kysytty Hammerista ainakaan Venetsian elokuvajuhlien julkisissa tilaisuuksissa.