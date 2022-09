Syksy on täynnä tähtivieraita ja kilpailuvoittajia – HS kokosi klassisen musiikin kauden tapaukset

Uusia kantaesityksiä ja vanhaa musiikkia, kilpailuvoittajia ja konserttisarjoja. Klassisen musiikin syksy on jälleen hengästyttävän runsas.

1. Kansainvälisiä tähtivieraita kuullaan syksyn aikana useassa kaupungissa.

Helsingin kaupunginorkesteri aloittaa konserttikautensa keskiviikkona huippulaulajien seurassa, kun tenori Stuart Skelton ja sopraano Lise Lindstrom laulavat nimirooleja Wagnerin Tristan ja Isolde -oopperan toisessa näytöksessä. Tenori Ian Bostridge laulaa Olli Mustosen kolmannen sinfonian tenorisolistin osuudet 24.–25.11.

Syksyn aikana kuullaan myös amerikkalaisia huippuviulisteja: Jennifer Koh soittaa Missy Mazzolin viulukonserton 15.9. Sinfonia Lahden solistina, Leila Josefowicz heti seuraavana päivänä eli 16.9. HKO:n solistina John Adamsin viulukonserton, Hilary Hahn Sibeliuksen konserton RSO:n solistina 9.–10.11.

Lännessä pitkään asunut ja työskennellyt venäläispianisti Kirill Gerstein soittaa Tampere Filharmonian solistina Thomas Adèsin pianokonserton 16.9., ja Gersteinin tavoin kansainvälistä uraa tehnyt Alexander Melnikov soittaa Rahmaninovia Tampereella 7.10. Huippupianisteja kuullaan muissakin kaupungeissa, esimerkiksi Alexandre Kantorowia HKO:n solistina 21.–22.9. ja Dejan Lazićia Turun filharmonisen orkesterin konsertissa 7.10.

2. Yksi musiikkisyksyn tapauksista on säveltäjä Kaija Saariahon 70-vuotissyntymäpäivä 14. lokakuuta. Esitykset ovat alkaneet jo elokuun puolella Helsingin juhlaviikoilla ja Kansallisoopperan Alminsalissa.

Juhlinta huipentuu Innocence-oopperan Suomen-ensi-iltaan Kansallisoopperassa lokakuun lopulla. Kouluampumisen jäljistä kertovan oopperan kantaesitys oli Ranskassa kesällä 2021. Innocencen jälkeen on vielä vuodenvaihteessa tarjolla La Passion de Simone -oratorion esityksiä Musiikkitalon konserttisalissa. Kootut esitystiedot voi nähdä osoitteesta saariaho70.fi

3. Jean Sibelius -viulukilpailu päästiin vihdoin järjestämään viime toukokuussa. Kilpailun finalisteja on mahdollista kuulla nyt syksylläkin, kun Yesong Sophie Lee soittaa Radion sinfoniaorkesterin solistina 14.–15. syyskuuta, kilpailun voittaja Inmo Yang Helsingin kaupunginorkesterin solistina 8. joulukuuta ja Diana Adamyan Tampere Filharmonian solistina 16. joulukuuta. Ja jos kurkistetaan kevätkauden puolelle: myös Tampere Filharmonian kevätkauden avauskonsertin solisti Bomsori Kim on tuttu Sibelius-viulukilpailuista 2010 ja 2015.

4. Seuraava suuri musiikkikilpailu on kansainvälinen Maj Lind -pianokilpailu lokakuun lopulla.

Maj Lindissä pärjänneet pianistit saavat yleensä hyvin esiintymismahdollisuuksia suomalaisten orkesterien solisteina kilpailun jälkeenkin, ja tänä syksynä kuullaan esimerkiksi viimekertaista Maj Lind -voittajaa, Suomeen muuttanutta yhdysvaltalaista Mackenzie Melemediä, joka soittaa Saimaa Sinfoniettan solistina syyskuun alussa Šostakovitšin toista pianokonserttoa, sekä Kuopion kaupunginorkesterin solistina lokakuun alussa, jolloin teoksena on Avner Dormanin Melemedille säveltämä kolmas pianokonsertto.

5. Pekka Pohjola (1952–2008) on Kaija Saariahon ikätoveri ja täyttäisi hänkin tänä vuonna 70. Pohjola tunnetaan varsinkin omille yhtyeilleen säveltämänsä progesävyisen instrumentaalirockin kautta, mutta siinäkin genressä hänen sävellystensä ilmava sinfonisuus on ilmeistä. Siksipä ei ole yllättävää, että elämänsä loppupuolella Pohjola sävelsi yhä enemmän myös klassisen musiikin kokoonpanoille.

Vuonna 1989 Avantin kantaesittämä ja levyttämä sinfonia sai lisämääreen ”ensimmäinen” jo tuoreeltaan, mutta sen seuraajaa saatiin odottaa 15 vuotta. Vuonna 2004 Radion sinfoniaorkesteri kantaesitti Pohjolan toisen sinfonian, lisänimeltään Emmi. Nyt Vantaan viihdeorkesteri esittää Emmin sekä harmonikkakonsertto Bayanin Musiikkitalossa 17. syyskuuta, kapellimestarinaan Jukka Iisakkila. Hän on kitaristina esittänyt Pohjolan musiikkia Breed-yhtyeensä kanssa, ja marraskuun alussa Breed soittaa Pohjolan musiikkia Seinäjoen kaupunginorkesterin kanssa.

6. Myös oopperatuotannot ovat monien maamme orkesterien esityslistalla. Niidenkin runsaudessa näkyy koronaviruspandemian aiheuttaman suman purkautumista. Esimerkiksi Jukka Linkolan säveltämän Minnan taivas -oopperan kantaesitys Kuopiossa on siirtynyt, ja kantaesityspäivä on siis 8. syyskuuta. Orkesterina on Kuopion kaupunginorkesteri ja oopperan keskushenkilönä tietysti Minna Canth.

Syyskuun alussa Lapin kamariorkesteri kantaesitti Rovaniemellä Tapio Tuomelan Karvalakkioopperan, joka liittyy marraskuun 1979 karvalakkilähetystöön. Tuolloin Kemijoenvarren miehet lähtivät Helsingin-matkalle vaatiakseen oikeusministeriöstä korvauksia Kemijoen valjastamisesta voimalaitoksen käyttöön 1940-luvun lopulla. Kalastuselinkeino oli mennyttä, mutta korvauksia ei kuulunut vuosikymmeniin. Rovaniemen-esitysten jälkeen Karvalakkiooppera kuullaan myös Helsingissä Kansallisoopperan Alminsalissa 9.–10. syyskuuta.

Kuun lopulla samassa salissa kantaesitetään Seppo Pohjolan Kansanradio-kamariooppera, joka on saanut innoituksensa Yleisradion kestosuosikista, vuosikymmenien ajan ohjelmistossa olleesta Kansanradio-ohjelmasta, jossa kansalaiset saavat kertoa mitä mielen päällä on. Orkesterit soittavat myös repertoaariteoksissa, esimerkiksi Pori Sinfonietta Lepakko-operetissa lokakuussa ja Lohjan kaupunginorkesteri Rautavaaran Aleksis Kivi -oopperan konserttiesityksissä marraskuussa.

7. Kantaesityksiä kuullaan toki myös konserttiohjelmistossa. Esimerkiksi Kymi Sinfonietta kantaesittää Uuno Klami -sävellyskilpailun voittajan Andrea Porteran Arachnomancy-teoksen 5. lokakuuta, ja lisäksi useita nuorten säveltäjien uusia teoksia lasten ja nuorten Uuno Klami -sävellyskilpailun finaalissa 9.–10. marraskuuta.

Muita syyskauden kantaesityksiä ovat Matthew Whittallin Hiljaisuus puhuu (Helsingin ko 14.10.), Aki Yli-Salomäen Mitä jää (Lapin ko 3.11.), Alex Freemanin Ghost Light (Helsingin ko 11.11.), Onutė Narbutaitėn Otro rio (Keski-Pohjanmaan ko 12.11.), Olli Kortekankaan Songs of Meena (Helsingin ko 30.11.), Osmo Tapio Räihälän Verve (Jyväskylä Sinfonia 30.11.), Veli-Matti Puumalan viulukonsertto (RSO 6.12.), Sauli Zinovjevin uusi teos (Sinfonia Lahti 6.12.), Jonne Valtosen Stages for Six (Tampere Filharmonia 11.12.), Joel Järventaustan Naava ja Esa Pietilän Kairos Ludus (Jyväskylä Sinfonia 14.12.) sekä Jukka Tiensuun Kaksoistuplakonsertto (Tapiola Sinfonietta 16.12.).

8. Monet muut muusikot ovat käynnistämässä omia kausikonserttisarjojaan orkesterien kausikonserttisarjojen lisäksi. Kuorojen kausikonserttisarja alkoi Helsingissä viime viikolla, luvassa on yhteensä 14 konserttia syyskauden ja 16 konserttia kevätkauden aikana.

Uusi kamarimusiikkisarja Helsinki Seriös aloittaa 11. syyskuuta Sibelius-Akatemian konserttisalissa Yajie Zhangin ja Hartmut Höllin Mahler-resitaalilla. Tässä konserttisarjassa kuullaan syksyllä neljä konserttia, keväällä kuusi. Muita tuoreita kamarimusiikkikonserttisarjoja Helsingissä ovat esimerkiksi Ritarihuone-konsertit, joissa kuullaan syksyllä ainakin tenori Mark Padmorea ja viulisti Inmo Yangia. Kamarimusiikkia voi kuulla myös aiemmin vakiintuneissa konserttisarjoissa, kuten Klassinen Hietsu-, Tulkinnanvaraista- ja Klang-sarjoissa.

9. Vanhaan musiikkiin erikoistuneet orkesterit ja yhtyeet pitävät omia konserttisarjojaan ja kokoontuvat niiden lisäksi Helsinki Early Music Festivalille eli Helsingin vanhan musiikin festivaalille 6.–16. lokakuuta. Siellä kuullaan esimerkiksi Helsingin barokkiorkesterin 25-vuotisjuhlakonsertti. Omassa konserttisarjassaan Helsingin barokkiorkesteri esittää esimerkiksi Schubertin Alfonso und Estrella -oopperan 13. ja 15. marraskuuta. Suomalainen barokkiorkesteri vierailee myös Vocal Espoo -festivaalilla 25. syyskuuta ja paneutuu itävaltalaiselta kirpputorilta löytyneeseen Carlo G. -nuottikirjaan, johon tuntemattomaksi jäänyt kirjoittaja on merkinnyt 81 kappaletta 1600-luvun Italiasta.

Suomen sinfoniaorkesterit ry:n jäsenorkesterien konserttikalenteri on osoitteessa www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/konserttikalenteri/