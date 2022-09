Kirjallisuuslehti Parnasso teki oikaisun Meri Valkaman romaania koskevasta jutustaan. Kirjailijan mielestä oikaistavaa olisi ollut enemmänkin, mutta Parnasson päätoimittajan mukaan oikaisu on huono työväline tulkinnallisiin teksteihin.

Kesäkuussa kirjallisuuslehti Parnasso julkaisi kirjoituksen, jossa ruodittiin kirjailija Meri Valkaman viime syksynä ilmestynyttä esikoisromaania Sinun, Margot (WSOY, 2021). Laajassa kirjoituksessa suomentaja ja kirjailija Jukka Mallinen väitti muun muassa, että Valkaman isä olisi kuollut.

Valkama otti asiaan kantaa ja luetteli useita asiavirheitä Mallisen tekstistä – kuten väitteen isänsä kuolemasta. Tämän jälkeen Parnasso oikaisi omilla somekanavillaan lyhyesti kuolemaväitettä koskevan virheen.

Nyt Parnasso on uudessa numerossaan julkaissut Mallisen kirjoituksesta pahoittelun sekä oikaisun Valkaman isän kuolemaa koskevasta väitteestä: ”Tekstissä sanotaan, että Tiedonantajan kirjeenvaihtajana Berliinissä toiminut Seppo Iisalo ’kuoli sittemmin yksinäistyneenä pikkukaupungissa Itä-Uudellamaalla’. Tieto on virheellinen. Iisalo on yhä elossa.”

Parnassossa julkaistiin myös Valkaman oma teksti, jossa hän käsitteli Mallisen artikkelia.

Meri Valkama julkaisi kuitenkin tänään maanantaina Facebookissa päivityksen, jossa hän kertoo aikovansa tehdä oikaisusta kantelun Julkisen sanan neuvostolle. Valkaman mukaan Parnasson olisi pitänyt oikaista myös muita Mallisen tekstissä olleita virheitä.

Valkama kertoo puhelimessa saaneensa kesällä Parnasson vastaavalta tuottajalta Karo Hämäläiseltä luettavaksi oikaisuluonnoksen, jossa oikaistiin isän kuolemaa koskeneen väitteen lisäksi myös muita tekstissä olleita asioita.

Parnasso lupasi Valkamalle oikaista myös jutusta syntyneen mielikuvan siitä, että Valkaman isä, toimittaja Seppo Iisalo olisi istunut kollegansa Teppo Tiilikaisen kanssa vuonna 1989 tiedotustilaisuudessa, jossa Günter Schabowski lupasi itäsaksalaisille matkustushelpotuksia ‘nyt heti’, ja sen jälkeen ravintolassa.

Oikaisussa luvattiin käsitellä myös sitä, että Meri Valkamaa kutsutaan artikkelissa ‘vasemmistoaktiiviksi’ ja hänet rinnastetaan vasemmistonuoriin. Valkama on Helsingissä vasemmistoliiton varavaltuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen ja työskennellyt aiemmin puolueen viestinnässä.

Lisäksi Ute Lauterbachin nimi oli virheellisesti puolilihavoitu, synnyttäen kuvan siitä, että tämä olisi ollut todellinen henkilö eikä Valkaman romaanin henkilöhahmo.

Tämän takia Valkama jätti omasta vastinetekstistään pois kaikkien muiden paitsi isänsä kuolemaa koskeneiden virheiden käsittelyn. Näin ollen muita Mallisen tekstin sisältämiä virheitä ei nyt ole käsitelty Parnassossa millään tavalla, Valkama toteaa.

Myöskään Valkamalle kesällä luvattua Jukka Mallisen anteeksipyyntöä ei lehdessä ole. Mallinen itsekin kertoi HS:lle kesäkuussa, että anteeksipyyntö tultaisiin julkaisemaan Parnassossa.

”Parnasson lukijoilla on, jos he eivät ole seuranneet tämän ympärillä käytyä keskustelua, jo kolme kuukautta ollut Mallisen tekstin mukainen näkemys, eikä siinä ollut kovinkaan montaa asiaa jotka olisivat pitäneet paikkansa.”

”Heillä oli mahdollisuus korjata virheensä mutta he eivät tehneet sitä, vaikka he lupasivat sen mulle,” Valkama sanoo. ”Se on raukkamaista ja törkeää vallan väärinkäyttöä.”

Valkama kertoo lähettäneensä kaksi sähköpostia Parnasson päätoimittajalle Matti Kalliokoskelle, mutta tämä ei ole vastannut hänelle.

Kalliokoski korostaa puhelimessa, että Jukka Mallisen artikkeli julkaistiin Parnasson poleemiseksi tarkoitetulla Teesi-palstalla ja se käsitteli ostalgiaa, eli nostalgisia tunteita elämää entistä Saksan demokraattista tasavaltaa (DDR) kohtaan.

”Ymmärrän, että on ollut kirjeenvaihtoa, mutta käsittääkseni myös sanottiin, että lopullinen päätösvalta on toimituksessa”, Kalliokoski kommentoi oikaisuluonnosta.

Hän toteaa, että olennainen asiavirhe oikaistaan oikaisussa, mutta tulkinnallisiin teksteihin oikaisu on huono työväline. Sen sijaan Parnassossa annettiin Meri Valkaman vastauspuheenvuorolle poikkeuksellisen paljon tilaa, Kalliokoski huomauttaa.

”Pyrkimys on ollut noudattaa journalistin ohjeita sillä tavalla kuin niitä tuossa tilanteessa pitäisi tulkita.”

”Jos asia menee JSN:n käsittelyyn, se tulkitsee, onko journalistin ohjeita noudatettu”, Kalliokoski toteaa.