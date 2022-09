Helteet ja hittileffojen puute karkottivat elokuussa yleisöä elokuvateattereista.

Koronarajoitusten purkamisen jälkeen piristynyt elokuvissakäyminen tyssäsi elokuuhun. Kuukauden katsojaluku oli 336 986.

Se on 85 000 käyntiä vähemmän kuin viime helmikuussa, jolloin Uudenmaan elokuvasalien koronarajoituksia aluksi lievennettiin ja sitten purettiin kokonaan.

Vielä dramaattisempi vertailukohta matalille katsojaluvuille löytyy vuoden takaa, jolloin koronarajoitukset olivat tiukkoja: silloinkin leffassa oli katsojia 30 000 enemmän kuin nyt.

Ilmeisenä syynä elokuun yleisökatoon oli ulkoaktiviteetteja suosiva lämpöaalto.

Toinen syy oli elokuva-alan yritysten kattojärjestön Filmikamari ry:n toimitusjohtajan Tero Koistisen mukaan se, että teattereissa ei ollut riittävästi suurta yleisöä kiinnostavia uutuuselokuvia.

”Vaikka onhan se meille tietysti vaikea myöntää, että ohjelmisto ei ole kiinnostava.”

Elokuun notkahdus oli kaiken kaikkiaan alalle pettymys.

”Se tuli meillekin yllätyksenä, koska kesä- ja heinäkuu olivat olleet ennätyksellisiä. Esimerkiksi kesäkuun kävijämäärä oli vuoden 2017 jälkeisten kesäkuiden keskiarvon yläpuolella. Heinäkuukin oli paras ainakin viiteen vuoteen, mahdollisesti kymmeneen.”

Tero Koistinen

Elokuun kolme katsotuinta elokuvaa olivat saaneet ensi-iltansa jo touko- tai kesäkuussa, käy ilmi Suomen elokuvasäätiön kuukausikatsauksesta. Yksikään elokuva ei kerännyt 50 000 katsojaa, kun heinäkuussa peräti kolme elokuvaa ylitti 100 000 rajan.

Elokuun kolmen kärjessä ovat Itse ilkimys -animaatioperheen uusin osa Kätyri: Grun tarina, Tom Cruisen tähdittämä toimintarymistely Top Gun: Maverick sekä elämäkertaelokuva Elvis.

Vahvasti ei ole mennyt kotimaisellakaan elokuvalla.

Kuukauden katsotuin kotimainen on sijalla kymmenen oleva Marja Pyykön ohjaama Sihja – kapinaa ilmassa, joka keräsi 9 985 katsojaa. Sijalla 11 on Aleksi Mäkelän ohjaama Laitapuolen hyökkääjä. Kuuden päivän aikana se ehti kerätä 9 645 katsojaa.

Kotimaisten elokuvien osuus kokonaiskatsojamäärästä oli 10 prosenttia.

Suon villi laulu keräsi ensimmäisenä viikonloppunaan 17 000 katsojaa.

Nihkeä elokuu kääntyi kuitenkin säiden viilennettyä lupaavaksi syyskuuksi. Esimerkiksi jännitysdraama Suon villi laulu keräsi ensimmäisenä viikonloppunaan 17 000 katsojaa.

Laitapuolen hyökkääjää kävi katsomassa 5 000 katsojaa, ja samoissa lukemissa olivat kestosuosikit Top Gun: Maverick ja Kätyri: Grun tarina. Ellei ihmeitä tapahdu, ylittää Top Gun: Maverick ensi viikolla 400 000 katsojan haamurajan.

Sen sijaan mediahuomiota saanut ja laajasti markkinoitu suomalainen tieteiselokuva Veden vartija veti teattereihin vain runsaat 4 000 katsojaa.

Tero Koistisen mukaan alalla odotetaan ensi viikonloppua, kun ensi-iltansa saavat kotimaiset Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä ja Pelle Hermanni.

”Olemme niin varmoja niiden menestyksestä, että jännitämme lähinnä sitä, miten ne mahtuvat yksisalisiin teattereihin, joita on kuitenkin suurin osa maamme elokuvateattereista.”

Hän pitää syksyn ohjelmistoa vahvana, mutta oman ongelmansa muodostaa se, kuinka kotimaiset elokuvat mahtuvat kankaille.

”Elokuvasäätiön laskelmien mukaan meillä on tulossa tänä vuonna enemmän kotimaisia elokuvia valkokankaalle kuin koskaan aikaisemmin. Jos ne eivät heti menesty, ne lähtevät nopeasti pois ohjelmistosta.”

Syynä kotimaisten elokuvien sumaan on koronaepidemia, jonka aiheuttamat rajoitukset ovat siirtäneet lukuisia ensi-iltoja kerta kerran jälkeen. Tällekin syksylle kaavailtuja elokuvia on siirretty vuoden 2023 puolelle. Näitä ovat esimerkiksi Hamsterit ja Skimba girls.

Yli 315 000 elokuvissa kävijää on nähnyt kesäkuun lopussa julkaistun Kätyri: Grun tarina -elokuvan.

Ennustaminen menee yleensä aina pieleen, mutta Mielensäpahoittajan ja Pelle Hermannin lisäksi yleisöryntäystä odotetaan loppuvuonna kotimaisille elokuville Sieniretki, Rakkaani merikapteeni, Kikka!, Supermarsu 2 ja Punttikomedia.

Ulkomaisiksi katsojamagneeteiksi uumoillaan puolestaan elokuvia Don’t Worry Darling, Avatar 2, Ticket to Paradise, Black Adam ja Black Panther: Wakanda Forever.

Koistinen ei ole huolissaan alan tulevaisuudesta, vaikka maailmanpolitiikka ja -talous ovat turbulentissa tilassa.

”Historia on osoittanut, että lamansietokykymme on hyvä. Olemme varsin edullinen kodin ulkopuolinen harrastus. Jos haluaa viettää kaksi tuntia maksullisesta palvelusta nauttien, niin elokuva on sieltä halvimmasta päästä.”

Sara Melleri ja Elena Leeve Kikka-elokuvan kohtauksessa, joka kuvattiin hotelli Rosendahlin yökerhossa Tampereella.