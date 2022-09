”Oli ihan sattumaa, mitkä televisio-ohjelmat jäivät näkemättä. Pelkäsin myös pimeää, kun katuvalot sammuivat”, Johanna Vuoksenmaa muistelee kevään 1977 sähkölakkoa, jonka aikaan hän sijoitti esikoisromaaninsa Pimeät tunnit.

Espoon Leppävaaran Maximarketissa lakon ensimmäisinä päivinä tehtiin ostoksia taskulamppujen, kynttilöiden ja taskulaskinten varassa. Koululaiset Eira Haapanen (vas.) ja Maarit Liuhtaniemi valitsivat pakasteita taskulampun valossa. Kuva on Helsingin Sanomista 25.3.1977.

Elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Johanna Vuoksenmaan pari vuotta sitten ilmestynyt romaani Pimeät tunnit (Otava) alkaa kohtauksella, joka voisi olla tästä päivästä – tai ainakin lähitulevaisuudesta, ehkä ensi talvelta.

Johanna Vuoksenmaa

12-vuotias Pauliina haluaisi vielä nukkua, sillä koulu alkaa vasta yhdeksältä, mutta äiti hoputtaa häntä aamupuurolle, kun hella vielä toimii. On maaliskuun loppu vuonna 1977 ja Suomessa on juuri alkanut sähkölakko. Se tarkoittaa, että energiaa on säästettävä kaikin mahdollisin keinoin.

Ja mistäpä muusta juuri tänä syksynä kirjoitetaan kuin suomalaisia ja koko Eurooppaa uhkaavasta energiapulasta, joka huipentuu todennäköisesti ensi talvena.

Vuoksenmaa oli 11-vuotias, kun 49 päivää kestänyt energialakko alkoi.

Koko maata koskenut sähkölakko aiheutti keskeytyksiä energianjakelussa maaliskuun lopulta melkein toukokuun puoliväliin saakka. STTK:n silloisen puheenjohtajan Jorma Reinin vetämä lakko alkoi voimaloista, mutta laajeni tukilakkojen kautta koko teollisuuteen.

Shell-huoltoaseman bensapumppua käytettiin sähkölakon aikana käsivoimalla. Kuva on otettu 25. maaliskuuta 1977.

Koko Suomi säästi sähköä. Helsingin Sanomat kertoi, että lakon ensimmäisinä päivinä Leppävaaran Maximarketissa kauppaa käytiin taskulamppujen ja kynttilöiden valossa. Myös terveyskeskuksissa oltiin pulassa. Uutisten mukaan esimerkiksi Pellon terveyskeskuksessa valoa riitti vain ensiapuun ja synnytyshuoneeseen. Savonlinnassa poliisi tutki lakon ensimmäisinä päivinä rikoksia kaasulyhtyjen valossa.

Nuoret konekauden lehmät eivät suostuneet käsinlypsyyn, kun emäntä Leila Aikonen yritti tehdä iltalypsyn käsin sähkökatkon takia, kertoi Helsingin Sanomat 25.3.1977.

Helsingin Sanomien haastattelema emäntä Leila Aikonen Liperistä murehti, ettei millään ehdi lypsää käsin lehmiään, jos sähkökatkojen takia lypsykoneisiin ei saada virtaa. Agronomi Erkki Palojärvi Vihdistä oli huolissaan maidon laadusta, jos lehmät eivät saa riittävästi juomavettä eikä niitä lypsetä ajallaan.

Lakon sovittelua johti valtakunnansovittelija Matti Pekkanen.

Vuoksenmaan kotikaupungissa Hämeenlinnassa energianjakelua päätettiin säännellä omaperäisellä tavalla: sähköä jaettiin vuorotunnein kaupungin itä- ja länsipuolelle. Kun toinen puoli kylpi valossa, toisen asukkaat käyttivät taskulamppuja tai lukivat kynttilänvalossa.

Erityisen hyvin Vuoksenmaan mieleen ovat jääneet pimeät kadut, reitit ja koulujen pihat. Kun kotikaupungin katuvalaistus katkaistiin tunniksi kerrallaan, se tuntui nuoresta tytöstä tosi jännittävältä.

”Pelkäsin pimeää ja muistan, miten aluksi yritin ajoittaa liikkumistani niihin hetkiin, kun valot olivat päällä. Sähkökatkojen aikaan maisema muuttui aivan vieraaksi, koska en ollut koskaan nähnyt niitä paikkoja pimeään aikaan valaisemattomina”, hän kertoo.

Pimeän aikaan taskulamput olivatkin ahkerasti käytössä – tosin usein hukassa tai ilman paristoja. Myös kasettisoittimet toimivat pattereilla, joten lempibändin kuuntelua ei tarvinnut lopettaa katkojen takia.

Kotona sähkökatkot vaikuttivat eniten ruoanvalmistukseen.

”Muistan ruoanlaiton ja aamukahvin keittämisen spekuloinnin. Miten äiti ja mamma miettivät, että nyt täytyy paistaa tämä jauheliha, koska kohta se ei enää onnistu.”

”Pakastimen kantta ei myöskään saanut avata niinä tunteina, kun sähköt olivat poissa. Pakastin piti kyllä kylmää sen ajan, jos sitä ei avattu.”

Vuoksenmaan äiti oli ammatiltaan kotitalousopettaja, ja koska hän oli koko päivän tehnyt koulussa ruokaa oppilaiden kanssa, kotona hän laittoi tavallista arkiruokaa kuten porsaankyljyksiä ja silakkapihvejä. Ne ehti hyvin valmistaa sen tunnin aikana, kun sähkö jaettiin Vuoksenmaan perheen puolelle Hämeenlinnaa.

Näin Helsingin Sanomat kertoi sähkölakosta 25. maaliskuuta 1977.

Vuoksenmaa muistuttaa, että 1970-luvulla sähkölaitteita oli paljon vähemmän kuin nykyään. Lähinnä ne liittyivät ruoanlaittoon, kylmäsäilytykseen ja valaistukseen. Jos tänään sähköä jaettaisiin vain joka tunti, se tarkoittaisi, että kaikkia laitteita joutuisi säätämään koko ajan uudestaan, kun näyttöjen kellot vaan vilkkuisivat.

Hämeenlinnassa toteutettu säännöstelytapa vaikutti myös television katseluun. Oli aivan sattumaa, mitkä televisio-ohjelmat jäivät näkemättä. Lähetykset pyörivät kyllä, mutta hämeenlinnalaisissa olohuoneissa ne tietenkin katkesivat tunnin välein, koska televisiovastaanottimet tarvitsivat sähköä.

”Näkymätön mies oli ehdoton suosikkini, ja tietenkin harmitti, jos ohjelma katkesi kesken. Minua viehätti taikuus: se, että oli tyyppi joka pystyi muuttumaan näkymättömäksi. Ainoastaan tuolin pehmuste painui, kun hän istahti sille, mutta ketään ei näkynyt. Sehän olisi käsikirjoittajan unelma, että pääsisi yhteisön sisälle salakuuntelemaan ja tekemään havaintoja näkymättömänä.”

Lapsia ja teinejä otti myös päähän, jos opettaja ei huomannut päästää heitä välitunnille. Koulun kello toimi nimittäin jo silloin sähköllä, ja sähköttömän tunnin aikana se ei soinut lainkaan tunnin päättymisen merkiksi.

Maailmanlaajuinen energiakriisi oli koettu vain viitisen vuotta aiemmin. Vuoksenmaan mielessä nämä kaksia asiaa sulautuvatkin yhdeksi möykyksi lapsuuden muistoissa.

”Energiakriisin aikaan joka paikkaan liimailtiin tarroja, joissa oli hehkulampun kuva ja joiden tarkoitus oli muistuttaa valojen sammuttamisesta. Vettä koitettiin säästää niin, että jos oli lämmintä vettä, se käytettiin moneen asiaan. Muistaakseni myös uimahalleissa laskettiin veden lämpötilaa, sillä silloisessa mittakaavassa ne olivat kaupungeille iso energiasyöppö.”

Parhaillaan käytävässä keskustelussa kansalaisia kehotetaan pesemään pyykkejä öisin ja harkitsemaan sähkösaunan lämmittämistä. Myös 1973 eletyn energiakriisin aikaan saunottiin tehokkaasti. Vuoksenmaan mukaan 70-luvun poikkeusolojen nikseistä päteviä ovat tänä päivänä monet muutkin. Esimerkiksi kiertoilmauunissa kannattaa valmistaa monta ruokaa samaan aikaan.

”Nykyään pidetään valtavia alueita valaistuina, vaikka kukaan ei kulkisi niillä tuntikausiin. Olisi ihan järkevää käyttää enemmän liiketunnistimia, jotka reagoisivat, kun se yksi ihminen palaa aamuyöllä yövuorosta kotiin”, Vuoksenmaa sanoo.

Helsingin Sanomien pääuutisotsikot perjantaina 25. maaliskuuta käsittelivät lakon alkamista.

Vuoksenmaa on kuitenkin sitä mieltä, että kriiseistä voi seurata paljon hyvää. Kriisien aikana ihmiset ovat pakotettuja tekemään ratkaisuja, joita he muuten vain siirtäisivät tai välttelisivät.

”On hirveän terveellistä ajatella tätä asiaa. Energiatehokkaat innovaatiot syntyvät usein pakon edessä.”

Hän kertoo viettäneensä juuri viikonlopun erämökissä ja huomanneensa, miten hyvin pelkällä aurinkopaneelin tuottamalla energialla pärjäsi. Varsinkin kun piti häärätessään päässä näppäriä otsalamppuja, joita ei vielä 1970-luvulla ollut.

Parhaillaan tulevaa televisiosarjaansa Hormonit! editoiva ohjaaja tosin epäilee, että leikkaajan työtä ei ilman sähköä kauaa tehtäisi, sillä sitä tehdään pöytäkoneella tiedostojen valtavan koon tähden. Etenkin ennakoimattomat sähkökatkot voisivat aiheuttaa lisätyötä ja päänvaivaa. Kuvausvaiheessa oltaisiin vielä suurempien haasteiden edessä, kun isoja lamppuja ei voisi käyttää.

Täysin dogma-tyylisen kuvaukseen ei silti tarvitsisi siirtyä, koska tänä päivänä kameroiden kennot ovat herkkiä ja käytössä on myös akkutoimisia led-valaisimia.

Vuoksenmaa hämmästelee, miten sopeutuvaisia ja oppivaisia ihmiset ovat.

”On toivova antava asia, miten nopeasti ihminen oppii ja tottuu sääntelyyn. Korona-aika oli tästä hyvä esimerkki: opimme olemaan halaamatta ja käyttämään maskeja. Ja yhtä nopeasti opimme jälleen pois rajoituksista.”

”Ihminen on hirveän joustava, mutta rajoitusten pitäisi olla kaikille samat, jolloin uudet säännöt opetellaan yhdessä. Vapaaehtoisuuden kautta ne eivät toteudu.”

