Tuomari Nurmio sukeltaa uudella levyllään amerikkalaisen roots-musiikin syövereihin yhdessä Knucklebone Oscarin kanssa.

Tuomari Nurmio & Knucklebone Oscar: Believe It Or Not. Stupido.

Suomalaisen rockin ikihonka Tuomari Nurmio on jatkanut levyttämistä tiiviillä tahdilla vielä yli 70-vuotiaana, vaikka ilmoitti merkkipaalun alla lopettavansa musiikin tekemisen.

Tietämättömiä ovat taiteilijain mielenliikkeet, ja hyvä niin. Nurmio on osoittanut, että hänellä on yhä annettavaa. Omalla omalaatuisella tavallaan hänen viimeisimmän vuosikymmenen teoksissaan on ollut hahmotettavissa tiettyä koko urakaaren kattavaa logiikkaa.

Tavallaan Nurmio jatkaa nyt suoraan niiden asioiden parissa, jotka hän jätti ensimmäisen albuminsa jälkeen taakse.

Kun Köyhien ystävät pian esikoislevynsä jälkeen hajosi, syntyi kaksi suomalaisen kevyen musiikin legendaa: Esa Pulliaisen The Agents sekä Tuomari Nurmion itsenäinen artistihahmo.

Köyhien ystävien loistelias debyytti Kohdusta hautaan oli kaurismäkeläisestä estetiikastaan huolimatta musiikillisesti silkkaa americanaa: folkia, rautalankaa ja rockabillyä, eikä edes kovin taitavasti naamioituna.

Takaisin nykypäivään.

Sekä kymmenen vuoden takainen Dumari & Spuget -albumi että tämä uusin, yhdessä rhythm & bluesin suomalaisen suurvisiirin, Oskari ”Knucklebone” Martimon, kanssa naputeltu Believe It Or Not kuulostavat molemmat joltain sellaiselta, miltä Nurmio olisi saattanut kuulostaa, jos hän olisi jatkanut 1980-luvun aamukasteessa matkaansa syvemmälle roots-musiikkiin.

Paino sanaparilla: olisi saattanut.

Believe It Or Not -albumia ei voi aivan kivuttomasti tarkastella tämän havainnon kautta, siksi paljon on vettä virrannut Vantaassa neljän vuosikymmenen aikana.

Näiden vuosikymmenten kuluessa roots-musiikin tekeminen on mullistunut niin meillä kuin muualla.

Americana-tyylilajien ympärille on muodostunut oma mittava ja verrattain tiivis kansainvälinen alakulttuurinsa, jonka tekijöistä monet ovat omistaneet asian sisäistämiselle suurin piirtein koko elämänsä.

Tuo omistautuminen myös kuuluu tämän alakulttuurin tuotoksissa, olivat be sitten rhythm’n’bluesia, soulia, rockabillyä, countryä tai bluesia. Oikeastaan mikään, mitä Suomessa tehtiin juurimusiikin saralla 1980-luvulla, ei ole enää sellaisenaan vertailukelpoista.

Nyt Nurmio ja Martimo hyppäävät suoraan neljän vuosikymmenen yli tälle samalle tontille. Tekijät eivät asiaa todennäköisesti itse ajattele niin, mutta Believe It Or Not -albumi on tahtomattaankin kirkasotsainen genre-albumi, joskaan ei toki mikään kirkasotsainen gospel-levy.

Kun puhutaan gospelista käsitteen 1950-luvun amerikkalaisessa viitekehyksessä, samassa mistä Nurmio ja Martimo pääosin ammentavat, voidaan puhua aivan yhtä hyvin rhythm & bluesista, jota varhainen gospel pohjimmiltaan oli. Ero maallisempaan mekkalointiin tuli esille lähinnä sanoituksissa. Näin on myös Believe It Or Notilla.

Kuinka uutuus sitten pärjää alati kilpaillummissa genre-karkeloissa?

Homma pysyy nipussa, mutta haasteitakin riittää.

Useiden kappaleiden sovitukset ovat turhan konventionaalisia, kliinisiä ja ennalta-arvattavia. Paikoin tulee tunne, että aivan kuin tekijät olisivat ajatelleet, että ”tältä kunnon soulin pitää kuulostaa” – ja vasta sitten painaneet rec-nappulaa.

On ollut esimerkiksi erinomainen idea kaivaa versioitavaksi The Wire -sarjan tunnetuksi tekemä Tom Waits -kappale Way Down In The Hole.

Mutta miksi se on pitänyt vääntää ylikierroksilla kulkevaksi kaahaukseksi, josta on matkan varrelle pudonnut kaikki alkuperäisen esityksen magiikka? Vauhti, joka on tässäkin sovituksessa hirmuinen, ei korvaa tunnetta ja sisäsyntyistä intuitiota.

On silkkaa itsekritiikin puutettakin. Aina, kun valkoinen mies tarttuu studiossa Ray Charlesin kappaleeseen, sukelletaan vaaran vyöhykkeelle. Suomalaiset konkaritkaan eivät sieltä sukat kuivina ulos selviä, vaan I Believe To My Soul kalpenee alkuperäisen rinnalla valkoiseksi perus-bluesiksi vailla henkäystäkään alkuperäisen sielukkuudesta.

Lähtökohtaisesti kiinnostavalta albumilta nousee onneksi myös hyviä uutisia.

Link Wrayn harvemmin kuullusta repertuaarista hyvällä vainulla poimitussa Fire & Brimstonessa on sitä baptistiseurakuntien palvelusmenoja varten räätälöityä svengiä, jota olisi toivonut enemmän koko albumilta – ja josta vanhakantaisen r&b:n villimiehenä ansaitusti mainetta niittänyt Martimo on tullut omissa töissään tunnetuksi.

Wayfarin’ Stranger -traditionaali puolestaan on ihanasti nyrjähtänyttä syrjäseutujen bluesia. Martimon kitara soi kappaleessa herkullisesti murolla, ja sopivasti päihtyneeltä kuulostava kapakkapiano viimeistelee tyylitajuisen tulkinnan.

Levyn avaava Adam & Eve on aito oivallus. Kappale on riuhtaistu herkullisesti alkuperäisestä viihdepopin viitekehyksestään ja saatu svengaamaan tavalla, jollaista sen alkuperäinen esittäjä Paul Anka tuskin olisi osannut pelätä edes hurjimmissa painajaisissaan.

Koko mehukkaasti soittava bändi, basisti Mikko Murtomaa, fonisti Johannes Salomaa, rumpali Black Matulah Mathlin ja kosketinsoittaja Hillside Kumpulainen, vääntää valkoisesta poplaulusta afroamerikkalaista rytmihurmosta, kunnon gumboa.

Hommaan on saatu synnin tekemisen tuntua – tuota kaikkien tunnontuskissaan kiljahtelevien gospel-tulkitsijoiden tärkeintä maallista raaka-ainetta.

Kriitikon valinnat: Instrumentaalialbumi vie epäystävällisen alkuasukasheimon pariin ja tarjolla on myös outoa voodoo-menoa

El Primitivo: And The Ant Men. Talsti. ★★★★

Helsinkiläinen El Primitivo -duo tarjoilee hyviä uutisia kaikille, jotka ovat kaivanneet Hypnomen-yhtyettä ja erityisesti sen esikoisalbumin (Supersonico, 1997) aikakautensa oloissa poikkeavalta kuulostanutta sointia. Sitä samaa soundia tarjoaa nyt alkuperäisen Hypno-trion kolmannes Esa Kuloniemi yhdessä Hemmo Päivärinteen kanssa. Kaukaiselle saarelle, syvälle viidakkoon epäystävällisen alkuasukasheimon pariin kuljettava tarinallinen instrumentaali-albumi soi primitiivisemmin kuin Hypnomen, mutta molempien yhtyeiden DNA:ssa sykkii saman kitaristivelhon, Link Wrayn, sydän. Myskihärän voimalla puskevan Thunder Reef -kappaleen voi luokitella rehelliseksi pastissiksi, mutta se ei haittaa – tässä ajassa ja näillä leveysasteilla ei moisia turhan usein toimiteta kuultavaksi.

Flatbroke Trio: Going Places. Jungle.★★★★

Turkulaisen Flatbroke Trion lalaja-komppikitaristi Rami Soini on osoittautunut yhdeksi etevimmistä rockabilly-pohjaisen juurimusiikin laulunkirjoittajista Suomessa. Yhdysvalloissa asti huomattu (ja siellä nykyisin myös osittain asuva) Soini pohjaa kirjoittamisensa 1950-luvun honky tonk -countryyn sekä brittipopin puolelta Morrisseyn varhaisiin soololevyihin. Soini muistuttaa myös äänenväriltään Morrisseytä. Fuusio tuottaa pienimuotoisia helmiä, kuten tämän uuden Going Places -albumin Back To Stay Home ja Razor Blue -kappaleet. Tyylikirjon toisessa päässä Will Cobb–Gus Edwards -kaksikolta lainattu balladi When The Roses Bloom Again tavoittaa jotain ajatonta ja koskettavaa. Kalle ”Loiriplukari” Taivaisen viimeistelemä tyylikäs kansitaide kruunaa genressään maailmanluokan kokonaisuuden.

The Barnshakers: Standing Room Only. Goofin’. ★★★★

The Agentsin solistin tehtävistä vapautuneelta laulaja-lauluntekijä Vesa Haajalta on jäänyt joutoaikaa nuoruudenrakkaudelleen rockabillylle. Barnshakersin keulilla Haaja on jo 1990-luvun alusta lähtien sekä tulkinnut että kirjoittanut tyylilajin ralleja sisäistetymmin kuin suurin osa muista alan yrittäjistä. Muotokielen hallinnassa auttavat tälläkin kertaa kitaristi Jussi Huhtakangas, basisti Mika Liikari sekä 30 vuotta kasassa pysyneen kokoonpanon ainoa uusi jäsen, rumpali Jani Ahtiainen. Kutkuttavasti ihon alle hiipivän Beggar’s Bluesin lisäksi olisin kuullut mieluusti enemmänkin uutta Haaja-materiaalia. Onneksi ep:n kolme lainaa, eritoten Johnny Sean alkuperäisenä tulkintana kovasti Johnny Cashin mieleen tuova tummanpuhuva nimikappale, ovat niin näkemyksellä valittuja ja pieteetillä toteutettuja, ettei valittamisen varaa jää.

Elli Maple & Ismo Laakso Voodoo Explosion: Elli Maple & Ismo Laakso Voodoo Explosion. Plastic Passion. ★★★★

Elli Maplen ja Ismo Laakson yhdessä luoma voodooblues-konsepti on Suomen oloissa piristävän erilainen – ja tämän livetallenteen perusteella huutaa jatkoa studioalbumin muodossa.

Turun Alvar-Barissa muutama vuosi sitten tallennettu, mutta vasta nyt albumina julkaistu, keikka kuuluu sarjaan ”jotain aivan muuta”.

Maplen syvästi intensiivisen ja kaikenlaiset maneerit upeasti väistävän tulkinnan sekä Laakson hyvällä tavalla toismaailmallisen pianismin yhdistelmä on eksentrinen tavalla, jota David Lynch arvostaisi. Perinteisimmilläänkin, kuten No Headstone On My Gravessa, sovitukset ja tulkinnat kuulostavat siltä kuin Professor Longhair ja Etta James olisivat samassa yhtyeessä. Toisinaan musiikki kumpuaa kuin jostain toisesta ulottuvuudesta, kuten Down To The Riverissä ja hyytävässä Old Fashion Morphinessa.