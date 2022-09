Porvarillinen esikaupunkielämä saa aika kurjan käänteen sarjassa Just One Look, johon mahtuu vähän liikaa outoja käänteitä ja roolihahmoja.

Kaunis omakotitalo, rakkaudentäyteinen avioliitto ja kaksi ihanaa kouluikäistä lasta eivät ennusta draamasarjalle yleensä järin auvoista jatkoa. Ja vielä epätodennäköisemmin, jos tarinan sepittäjä on yhdysvaltalainen jännityskirjailija Harlan Coben.

Mitään olennaista paljastamatta voikin paljastaa, että porvarillinen esikaupunkielämä saa aika kurjan käänteen myös sarjassa Just One Look (2017), jossa Cobenin samannimisen romaanin (2004) tapahtumat on siirretty sovittaen Yhdysvalloista Ranskaan, jonnekin Pariisin metropolialueen liepeille.

Siellä hänen tyypilliset keskiluokkaiset roolihahmonsa ovat noin nelikymppiset Bastien Beaufils (Thierry Neuvic) ja Eva Beaufils (Virginie Ledoyen), edellinen menestyvä keskiportaan pomo ja jälkimmäinen – miellyttävän yllätyksellisesti – riistanvartija.

Kaapattu Bastien Beaufils (Thierry Neuvic) joutuu kovan paikan eteen, mutta syytä kaltoinkohteluun pantataan ranskalaisessa sarjassa Just One Look turhan pitkään.

Mutta Coben ei olisi Coben, ellei heillä olisi synkkiä salaisuuksia, jotka näyttävät ensi alkuun liittyvän vain Bastieniin sekä perheen valokuva-albumin välistä ihan sattumalta tipahtavaan vanhaan kuvaan. Bastien hymyilee siinä vaimolleen vieraiden nuorten aikuisten kanssa, mutta ei edes myönnä olevansa kuvassa. Ja kuka on tuo nainen, jonka kasvot on raaputettu tunnistamattomiksi?

Ehkä lapsensa popkonserttiin kivaksi yllätykseksi vievä Bastien ei olekaan ihan se ”tosi siisti iskä”, kuten pianoa vakavissaan soittava Salomé-tytär (Joséphine Hélin) häntä kehuu.

Mutta näin vähällä uumoilulla Coben ei päästä tarinaan heittäytyvää. Kuten ei päästä noin kymmenessä suomennetussa kirjassaan ja noin kymmenessä kirjoistaan muokatussa sarjassa, joita on tehty ainakin Englannissa, Espanjassa, Puolassa ja Ranskassa.

Eva Beaufilsin (Virginie Ledoyen) on pakko kertoa tyttärelleen (Joséphine Hélin), että ”siisti iskä” ei ehkä olekaan työmatkalla – niin kuin Salomé ei jo tietäisi sitä.

Kuusiosainen, Ranskan suurimman kaupallisen kanavan tuottama Just One Look saattaa olla kaikkine outoine käänteineen ja vyörytettyine roolihenkilöineen silti juuri sellainen liian monen kokin soppa, jota katsoessa kannattaa antaa periksi kuvitelmille jostain yhteisesti jaetusta todellisuudesta.

”Hämmennän vähän keitosta”, sanoo yksi kulman takaa kurkkaava mahdollinen osasyyllinen kolmannen jakson lopussa – eikä voisi vähempää vähätellä.

Just One Look, C More