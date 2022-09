Mikael Myrskog sai tilaa ja vapautta ja lunasti paikkansa upeasti, kirjoittaa Katri Kallionpää.

Miltä kuulostaa suosikkiyhtye OK:KO, kun pianisti-kosketinsoittaja vaihtuu?

Sitä piti mennä kuuntelemaan Helsingin Korjaamolle lauantaina.

Rumpali Okko Saastamoisen OK:KO-kvartetti on toiminut vuodesta 2015, enkä ole koskaan kuullut yhtyeen soittavan missään muussa kuin alkuperäisessä kokoonpanossaan, pianossa Toomas Keski-Säntti, tenorisaksofonissa Jarno Tikka ja kontrabassossa Mikael Saastamoinen.

Nyt Keski-Säntti on muuttanut New Yorkiin suorittamaan jatko-opintoja, joten kosketinsoittimia soitti lauantaina Mikael Myrskog. OK:KO on sitä paitsi julkaissut keväällä uuden Liesu-albumin, jonka musiikkia en ole aiemmin kuullut elävänä esityksenä.

Soundikin lupasi jotakin uutta, sillä Myrskog oli tuonut Kulmasalin lavalle varsin vaikuttavan arsenaalin syntetisaattoreita ja elektroniikkaa.

Ambienttia tunnelmaa ennakoivat myös konsertin myöhäinen ajankohta ja konserttitila: keskellä pimeää huonetta oli kirkkaasti valaistu lava, jonka ympärillä yleisö saattoi liikkua vapaasti.

Nyt oltiin siis klubilla, eikä traktorin kyydissä Rantsilassa.

Korjaamon Kulmasalissa yleisö saattoi liikkua lavan ympärillä.

OK:KOn musiikin tunnusomainen piirre ovat yksinkertaiset, kansanlaulua tai hymniä muistuttavat melodiat. Sellaiset, kuin esimerkiksi Animassa, jossa Jarno Tikan sähäkkä saksofoni-intro laskeutui levolliseen, yksinkertaiseen teemaan. Tai Arvossa, jossa Myrskogin aloitus johdatteli surumarssia muistuttavaan melodiaan.

Toinen OK:KOlle tyypillinen piirre on se, että jokainen soittaja saa paljon tilaa ja vapautta. Näin modernin jazzin perinne yhdistyy suomalaiseen sielunmaisemaan ainutlaatuisella tavalla.

Metodi on säilynyt samana lähes seitsemän vuoden ajan, samalla kun soittajien taidot ja musikaalinen ajattelu ovat kehittyneet. Vuonna 2019 julkaistu Syrtti-albumi nousi sekä Teosto- että Emma-palkintoehdokkaaksi.

OK:KOn pianisti-kosketinsoittaja Toomas Keski-Säntti on muuttanut toistaiseksi New Yorkiin. Kuva Helsingin G Livelabista.

OK:KOn omaperäinen tyyli on vuosien varrella syventynyt ja vahvistunut, vaikka sen jäsenet soittavat tahoillaan hyvinkin erilaisissa kokoonpanoissa – Okko Saastamoinen on keikkaillut tänä kesänä muun muassa indiepop-tulokkaan Arpan kanssa.

Myrskog sopi OK:KOn ideaan täydellisesti. Hän sai lauantain keikalla tilaa ja vapautta ja lunasti paikkansa upeasti. Kun hän aloitti konsertin jännittävällä introllaan, tuntui kuin Saastamoisen kuuluisa mopo olisi karannut Haapavedeltä avaruuteen tai muuttunut James Bondin Aston Martiniksi. Musiikki nousi metafyysiselle tasolle.

Kun sitten Jarno Tikan tenorisaksofoni yhtyi soittoon, sen tuttu ja tunnistettava soundi resonoi rinnassa yhtä vahvasti kuin ennekin.

Okko Saastamoisen rumpujen ja Mikael Saastamoisen basson yhteistyö näytti nousseen uudelle tasolle. Kulmasalissa kuultiin luovaa, monikerroksista, herkästi nyansoivaa ja sielua hivelevää groovea.

Myrskog loisti myös Saastamoisen uudella, tallentamattomalla Rosso-kappaleella, joka ei kuulemma ole saanut nimeään ravintolaketju Rossosta, vaan vibrafonisti Joel Rossista, jonka musiikista Okko Saastamoinen kertoi inspiroituneensa.

Ylimääräisenä kappaleena yleisö sai vielä tutun Kesäranta-kappaleen. Nimihän ei siis viittaa pääministerin jatkobileistä tunnettuun virka-asuntoon Helsingissä, vaan Haapaveden Kytökylällä sijaitsevaan saunaan.

Kulmasalin pimeässä nurkassa tuntui hetken siltä, kuin olisi tullut pitkältä matkalta kotiin.

Okko Saastamoinen (vas.), Mikael Saastamoinen, Jarno Tikka ja Toomas Keski-Säntti on OK:KO.

La 10.9. klo 22 OK:KO Tampereen Telakka (Tullikamarin aukio 3). Liput 15 euroa. Pianoa ja vibrafonia soittaa Mikko Antila.

