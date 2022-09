Sean Penn ja Ben Stiller ovat arvostelleet suoraan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Venäjä on määrännyt uusia pakotteita 25 yhdysvaltalaiselle, joilla on nyt pysyvä maahantulokielto Venäjälle. Usean senaattorin ja yritysjohtajan lisäksi listalla ovat myös näyttelijät Sean Penn ja Ben Stiller. Maanantaina määrätyt pakotteet ovat Venäjän vastaus pakotteisiin, joita Yhdysvallat on asettanut Venäjän kansalaisille ja venäläisille yhtiöille Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Asiasta kertoi muun muassa BBC.

Penn ja Stiller ovat arvostelleet suoraan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Stiller toimii YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun hyvän tahdon lähettiläänä. Hän myös tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Kiovassa kesäkuussa. Heidän tapaamisestaan välitetyissä videopätkissä Stiller kiittää Zelenskyiä siitä, että hänellä oli aikaa tapaamiselle ja kertoo, että Zelenskyi on hänen sankarinsa.

Poliittisesta aktivismistaan tunnettu Penn puolestaan on vieraillut Ukrainassa kuvaamassa sodasta kertovaa dokumenttia. Maaliskuisen matkansa jälkeen Penn myös kertoi harkitsevansa liittymistä Ukrainan joukkoihin taistellakseen Venäjää vastaan.

Aiemmin Venäjän pakotelistalle on joutunut muun muassa Oscar-palkittu näyttelijä Morgan Freeman. Freemanin pakotteiden syyksi kerrottiin vuonna 2017 nauhoitettu videoviesti, jolla Freeman syyttää presidentti Vladimir Putinia salaliitosta Yhdysvaltoja vastaan. Hänen mukaansa oli todennäköistä, että Venäjä sekaantui edellisenä vuonna Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin, joissa Donald Trump voitti Hillary Clintonin.