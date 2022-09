Habitare-messuilla riittää silmäniloa niin kukissa kuin materiaalien yllättävyydessä, kirjoittaa toimittaja Sanna Kangasniemi.

Yöllä on ollut hallaa ja kukat ovat jäätyneet. Lauantaina Habitare-messuilla leikkokukista puhuva kukkataiteilija Hanna Piippo kertoo puhelun aluksi hallauutiset. Piipon lauantaina käyttämien kukkien piti tulla Sörkän Rehun pellolta Helsingistä, mutta kävi kuten kukkien kanssa voi käydä.

Lauantain messupuheenvuorossaan Piippo lupaa kertoa esimerkiksi maljakon valinnan tärkeydestä ja siitä miten vähemmän voi kukkien kanssa todellakin olla enemmän. Ilman kukkia Piipon ei tarvitse puhua: varakukat tulevat Hollannista ja omalta pihalta sekä läheiseltä auringonkukkapellolta.

Jäätyneet kukat tulevat kuitenkin kuin varkain tiivistäneeksi sen, mikä veti Piipon alkujaankin kukkien pariin. ”Kukat opettavat elämään hetkessä. Niiden ihanuus ja kauheus on se, etteivät ne ole ikuisia.”

Kukat eivät ole pääosassa Habitaren messuhallissa, mutta silmäniloa ja kauneutta riittää: sohvan hassun pullea profiili, keraamisen laatan kimaltava pinta, ihanan raikas maalisävy. Kauneus tulee vastaan myös asioissa, joissa ei olisi odottanut. EcoDesign-näyttelyssä ilahduttaa Sari Anttosen suunnittelema kevyt etätyöpiste FoldTable. Se on tehty kierrätyskelpoisesta aaltopahvista.

Habitare Messukeskuksessa 11.9. asti. Hanna Piippo Arena-lavalla la 10.9. klo 13–13.45.

Miehen iässä eikä pojan enää

Jos ei ole niitä vanhempia (sikäli kun heitä on edes olemassa), jotka kirjasarjan yhden hyvän osan lukemisen jälkeen varaavat kirjastosta kronologisessa järjestyksessä sarjan kaikki osat, ilahduttaa Risto Räppääjän alkuräjähdys varsin villisti.

Kolmen ensimmäisen Risto Räppääjä -kirjan kokoelma julkaistaan Riston 25-vuotisjuhlan kunniaksi. Sen alkusanoissa Tiina Nopola kiittää viime vuonna edesmennyttä sisartaan Sinikka Nopolaa: ”Kiitos kommelluksistasi [--] ja kiitos, kun sain kirjoittaa kanssasi 25 vuotta [--]”.

Uusiakin Ristoja on tulossa. Myöhemmin syyskuussa ilmestyy Risto Räppääjä ja lapsenvahti -kirja, jonka Tiina Nopola kirjoitti sisarusten aiemmin kirjoittaman, julkaisemattoman näytelmäkäsikirjoituksen pohjalta.

Miten käy Riston tulevaisuuden, kun työparista toinen on poissa: sitä on miettinyt moni uskollinen lukija. Ensi vuonna tulee ensi-iltaan elokuva Risto Räppääjä ja villi kone, ja jatkoa kirjoillekin varmasti saadaan, Tiina Nopola kirjoittaa sähköpostissa. ”On ollut vaikea jatkaa yksin, mutta tiedän, että Sinikka toivoi sitä.”

Sinikka Nopola ja Tiina Nopola: Risto Räppääjän alkuräjähdys. Kuvitus Aino Havukainen ja Sami Toivonen (Tammi).

Voi sinua Lissu

Kun suru-uutinen Englannin kuningatar Elisabetin poismenosta torstaina illalla tuli, oli jollain lailla lohdullista heittäytyä vuoteen 2016. S.J. Bennettin salapoliisi­romaaneihinsa luomassa fiktiivisessä maailmassa Elisabet on vielä tomera ja hyvinvoiva, erinomaisen kykenevä ratkaisemaan rikoksia.

Kolme koiraa haudattuna on toinen Hänen majesteettinsa tutkimuksia -sarjassa ja tällä kertaa Elisabet kohtaa varastetun laivamaalauksen mysteerin. Bennettin kirjoitustapa on paitsi sujuva, myös kunnioittava, joten tämän lukeminen kuningattaren kuolinpäivän iltanakaan ei tunnu sopimattomalta. God save the Queen.

S.J. Bennett: Kolme koiraa haudattuna. Hänen majesteettinsa tutkimuksia. Suom. Maria Lyytinen (Wsoy).