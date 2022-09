Main ContentPlaceholder

New York palautti varastettuja taideteoksia Italiaan yli 19 miljoonan euron edestä

New Yorkin piirikunnan syyttäjän toimisto on palauttanut tämän vuoden aikana kahteentoista eri maahan lähes 300 antiikkiesinettä, joiden arvoksi on laskettu yli 66 miljoonaa dollaria.

Italiaan New Yorkista palautettujen esineiden joukossa on muun muassa kreikkalaista Pallas Athene -jumalatarta esittävä marmoriveistos.

New Yorkin syyttäjät päättivät tiistaina palauttaa Italiaan lukuisia varastettuja antiikkiesineitä, kertoo uutistoimisto AFP. Esineiden arvoksi on arvioitu noin 19 miljoonaa dollaria eli noin 19 miljoonaa euroa, ja osa niistä oli arvostetussa Metropolitan Museum of Artissa. ”Nämä 58 esinettä edustavat tuhansia vuosia rikasta historiaa, ja silti kauppiaat läpi Italian käyttävät varkaita ryöstääkseen niitä ja täyttääkseen omat taskunsa”, sanoi Manhattanin hallintoalueen asianajaja Alvin Bragg. Hän huomautti myös, että kyseessä oli kolmas samantapainen palautus yhdeksän kuukauden aikana. Varastetut esineet oli myyty miljardööri Michael Steinhardtille, joka on yksi maailman johtavista antiikkiesineiden keräilijöistä. Steinhardtille langetettiin nyt elinikäinen kielto antiikkiesineiden hankintaan. Vastaavaa kieltoa ei ole aiemmin annettu. Pronssipatsaan arvioidaan olevan noin kaksituhatta vuotta vanha. Palautettujen aarteiden joukossa on muun muassa kreikkalaista Pallas Athene -jumalatarta esittävä marmoriveistos noin vuodelta 200 eaa. sekä juoma-astia, joka on valmistettu 470 eaa. Esineet varasti neljä miestä, jotka ”johtivat erittäin tuottoisia rikollisia yrityksiä – usein toistensa kanssa kilpaillen –, joissa he käyttivät paikallisia varkaita eri puolilla Italiaa tekemään ryöstöretkiä arkeologisille kaivauksille, jotka usein olivat riittämättömästi vartioituja”, syyttäjän toimisto kertoi. Yksi heistä, paikallinen rikollispomo nimeltään Pasquale Camera, on järjestänyt ryöstöjä museoihin ja kirkkoihin 1960-luvulta lähtien. Juoma-astia on valmistettu noin 470 eaa. Piirikunnan syyttäjän toimisto kertoo palauttaneensa pelkästään tämän vuoden aikana kahteentoista eri maahan lähes 300 antiikkiesinettä, joiden arvoksi on laskettu yli 66 miljoonaa dollaria eli noin 67 miljoonaa euroa. ”Aivan liian kauan ne ovat nököttäneet museoissa, kodeissa ja gallerioissa joilla ei ole niihin mitään laillista oikeutta”, asianajaja Alvin Bragg totesi tilaisuudessa, joka järjestettiin italialaisille diplomaateille sekä lainvalvontaviranomaisille.