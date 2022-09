Saudi-Arabian valtionmedian mukaan loukkaavaa materiaalia ovat nimenomaan ohjelmat, joissa kuvataan seksuaalivähemmistöjä.

Disneyn ja Pixarin animaatioelokuva Lightyear on herättänyt närää muslimimaissa.

Joukko Persianlanden valtioita on uhkaillut suoratoistoyritys Netflixiä lakitoimilla, mikäli se ei poista palvelustaan alueella sisältöä, joka on ristiriidassa islamin kanssa.

Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa päämajaansa pitävän kuusijäsenisen Persianlahden arabivaltioiden yhteistyöneuvoston sekä Saudi-Arabian tiedotusvälineiden sääntelyviranomaisen antamassa lausunnossa ei nimetty yksityiskohtaisesti, mitkä ohjelmat tai elokuvat Netflixissä ovat vääränlaisia.

Lausunnossa viitataan vain yleisesti sisältöön joka ”on ristiriidassa islamin ja yhteiskunnallisten arvojen kanssa”.

Yhteistyöneuvostoon kuuluvat Saudi-Arabia, Yhdistyneen arabiemiirikunnat, Bahrain, Oman, Qatar ja Kuwait.

Lausunnon mukaan Netflixiä on pyydetty poistamaan sopimaton sisältö, ja pyyntö koskee myös lapsille suunnattua sisältöä. Lausunnon mukaan alueviranomaiset seuraavat käskyn noudattamista ja mikäli loukkaavan sisällön lähettäminen jatkuu, ryhdytään ”tarvittaviin oikeudellisiin toimenpiteisiin”.

Saudi-Arabian valtionmedian mukaan loukkaavaa materiaalia ovat nimenomaan ohjelmat, joissa kuvataan seksuaalivähemmistöjä.

Saudi-Arabian Al-Ekhbariya-uutiskanavalla pahoiteltiin AFP:n mukaan ”lapsille suunnattuja elokuvia ja sarjoja, joissa dramaattisen juonen avulla edistetään homoseksuaalisuutta”.

Kanavalla haastateltu asianajaja sanoi, että tällaiset kohtaukset ovat ”erittäin valitettavia ja tuskallisia lapsillemme, lastenlapsillemme ja tuleville sukupolville”. Perhe- ja koulutusneuvojaksi itsensä esitellyt ihminen taas sanoi haastattelussa, kuinka loukkaava materiaali ”hiipii koteihin” ja kuinka maa on ”sensuurikriisin edessä”.

Todisteeksi kanava esitteli muun muassa kohtauksia lapsille suunnatusta, animoidusta tieteis- ja seikkailusarjasta Jurassic World: Liitukauden leiri, jossa kaksi naishahmoa suutelee. Hahmojen kasvot oli sumennettu.

Samaa sukupuolta olevien parisuhteet ovat laittomia useissa muslimimaissa, ja näitä suhteita sisältävät elokuvat on yleensä kielletty. Kiroilua ja huumeiden käyttöä sisältäviä elokuvia on sensuroitu.

Aiemmin kesällä Lightyear-animaatioelokuvan näyttäminen kiellettiin islaminuskoisten maiden teattereissa, sillä se sisältää kahden naishahmon välisen suudelman. Elokuva kiellettiin esimerkiksi Arabiemiraateissa, Egyptissä ja Irakissa.

Saudi-Arabia taas pyysi Disneytä leikkaamaan ”LGBTQ-viittaukset” pois Marvelin supersankarielokuvasta Doctor Strange in the Multiverse of Madness ja lopulta kielsi sen kokonaan.

Sama kohtalo oli viime vuonna myös toisella Marvel-supersankarielokuvalla. Eternals kiellettiin Saudi-Arabiassa, Qatarissa ja Kuwaitissa.