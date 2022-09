Palkitusta japanilaisesta Shoplifters-elokuvasta syntyi kiehtova dokumentti, joka on samalla henkilökuva ohjaaja Hirokazu Kore-edasta

Japanilainen Hirokazu Kode-eda on tärkeimpiä nykyohjaajia, mutta ennen Shoplifters-elokuvaa hän ei ollut vielä niin laajasti tunnettu. Hän aloitti uransa dokumenteilla ja ohjasi ensimmäisen fiktioelokuvansa 1995.

Shopliftersia hän teki pitkään ja hartaasti, myös halvalla. Valmistuttuaan 2018 siitä tuli kansainvälinen menestys ja se voitti muun muassa Cannesin Kultaisen palmun.

Se on monella tavalla erityinen elokuva, joten myös sen tekemisestä kertova ranskalainen dokumentti on harvinaisen kiehtova. Dokumentissa haastatellaan kaikkia elokuvan päänäyttelijöitä, ja lisäksi ranskalainen sosiologi, pitkään Japanissa asunut Marion Jolivet selittää, miten radikaali se on nimenomaan japanilaisessa kontekstissa.

Shopliftersistä on vaikea kirjoittaa paljastamatta sen perimmäistä ideaa, joka kääntää koko elokuvan suunnan. Kyse on perhesiteistä, jotka eivät perustukaan biologiseen vanhemmuuteen. Samalla elokuva kuvaa köyhyyttä, ulkopuolisuutta ja japanilaisen työelämän armottomuutta.

Shoplifters kyseenalaistaa verisiteen merkityksen ja panee pohtimaan perheen olemusta. Elokuvan perhe rikkoo Japanissa tabuja, ja Kore-eda on ylipäätään kriittinen japanilaista yhteiskuntaa kohtaan. Siksi Shopliftersiin on suhtauduttu sikäläisesssä julkisuudessa kielteisesti, mutta yleisöä se kuitenkin keräsi.

Dokumentti on samalla Kore-edan henkilökuva, ja hän puhuu syvällisesti sekä elokuvien tekemisestä että muutenkin ajattelustaan. Perhe on ollut hänen elokuvissaan toistuva teema, jota hän käsittelee usein surumielisesti ja lapsen tasolta. Myös Shopliftersissä avainhenkilö on poika, jonka silmät avautuvat hänen kasvaessaan.

Dokumentissa nähdään välähdyksiä myös kuvauksista, ja poikaa näyttelevä Jyo Kairi saa itse kertoa, miten ohjaaja toimi lasten kanssa kuvauksissa.

Vaikka perheen olosuhteet ovat kurjat, Kore-eda on halunnut korostaa onnea, joka välittyy varsinkin kohtauksesta rannalla sekä ilotulituksesta. Vaatimaton ohjaaja ei myönnä, että hänellä olisi työssään metodeita, mutta ne tulevat kuitenkin vaivihkaa ilmi dokumentissa. Kore-edan mukaan elokuvan käsikirjoitus on valmis vasta, kun se on kuvattu.

Miespääosan esittäjä Lily Franky sanoo ajatelleensa kuvauksissa, että Kore-eda saa pölyn kimaltamaan. Se on hänen taikansa.

Shoplifters-elokuvasta syntyi vielä oma tarinansa. Sen perhe pitää edelleen yhteyttä, ja he osallistuivat yhdessä ”isoäidin”, näyttelijä Kirin Kikin hautajaisiin pian elokuvan valmistumisen jälkeen.

