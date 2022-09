Sukupolvensa viimeinen bluespioneeri kokee itsensä viestinkantajaksi, jonka työtä nuoremmat vielä jatkaisivat. Dokumentti 85-vuotiaasta Buddy Guysta on täynnä herkullista arkistomateriaalia.

Elävän kuvan aikaan sijoittuvat kulttuurihistorialliset aiheet muodostavat nykyisin yhden dokumenttielokuvan kuningaslajeista, ja jos kohteena on esiintyvä artisti, voi tarjolla olla herkullista arkistomateriaalia sekä taiteilijasta itsestään että hänen elämänpiiristään.

Buddy Guy: The Blues Chase the Blues Away on yksi tällainen huippudokumentti, kolmen ohjaajan (Kevin Amar, Charles Todd, Matt Mitchener) yhteistyönä valmistunut kuvaus bluesmuusikko Buddy Guysta (s. 1936).

Tapa, jolla ohjelma yhdistää erilaista materiaalia (filmejä ja valokuvia, upeita epookkipiirroksia sekä haastatteluja) kestää tarkatkin uusintakatselut.

Kerronnan kruunaa omilla muisteloillaan Buddy Guy, kuvausten aikaan 85-vuotias kitaristilaulaja, jonka elämästä ja urasta kasvaa poikkeuksellinen kaari. Siinä on orjuuden juuret, lapsuus puuvillapelloilla sekä matka kaupunkiin, jossa avautui ura yhtenä sähköisen Chicago bluesin toisen aallon pioneereista. Buddy Guysta kuoriutui ilmaisuvoimainen artisti ja villi esiintyjä, jonka vaikutus oli huomattava.

Muusikko tarinoi kiehtovasti esikuvistaan ja yhteistyökumppaneistaan, ja innoittuneesti häntä analysoivat nuoremmat seuraajat, itsekin suuria tähtiä. Bluesin olemus saa selkeitä kiteytyksiä. Ketju jatkuu, vai jatkuuko? Koskettavassa loppukohtauksessa Buddy Guy soittaa sähkökitaraa menneeseen nojaavalla arkaaisella kosketuksella, laulaen elämäntyöstään, bluesin esittämisen perinteestä.

Jonka hän uskoo ja toivoo jatkuvan.

Buddy Guy: The Blues Chase the Blues Away, USA 2021, Teema klo 21.55 ja Yle Areena (7).