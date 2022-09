Sophie Hyden ohjaama Kaikkea hyvää, Leo Grande on älykäs elokuva, jossa kuusikymppinen nainen ja nuori maksullinen mies ovat tasa-arvoisia keskenään.

Draamakomedia

Kaikkea hyvää, Leo Grande (Good Luck to You, Leo Grande), ohjaus Sophie Hyde. 97 min. K12. ★★★★

Naisten ikääntyminen on alkanut ilahduttavasti kiinnostaa elokuvantekijöitä, Suomessakin. Näkökulmaksi valitaan usein seksi, kun tekijät ovat vielä nuorempaa polvea. Tokihan se kiinnostaa, mitä itse kullakin on edessä sillä saralla.

Ja usein naispäähenkilölle kirjoitetaan vastanäyttelijäksi nuorempi mies, joskus turhankin helposti. Halutaanko sillä korostaa, että nainen on edelleen terässä? Ja jos, niin miksi?

Seksi on kiva aihe, josta saa hyvää viihdettä ja houkuttelevia kohtauksia, mutta on siitä muuhunkin.

Australialaisen Sophie Hyden ohjaama, brittiläisen Katy Brandin käsikirjoittama Kaikkea hyvää, Leo Grande keskittyy seksin syvempään olemukseen. Sitä kutsutaan draamakomediaksi tai ”seksidraamakomediaksi”, mutta se on hädin tuskin komedia, vaikka Katy Brand onkin koomikko.

Pikemminkin Leo Grandea voisi kutsua yksinkertaisesti kamarielokuvaksi. Se on kepeä ja tarkasti rytmitetty, mutta hauska se on oikeastaan vain silloin, kun roolihenkilöillä on hauskaa keskenään.

Henkilöitä on kaksi, nainen ja mies. Kuusikymppinen nainen, peitenimeltään Nancy, on jäänyt leskeksi. Hän on herännyt siihen tosiasiaan, ettei ole koskaan harrastanut seksiä kenenkään muun kuin edesmenneen miehensä kanssa, eikä se ollut kovin juhlavaa. Hän on koko ikänsä teeskennellyt orgasmia.

Nancy on tilannut maksullisen miehen, joka saapuu sovitusti hotellihuoneeseen. Sen jälkeen elokuva seuraa heidän muutamia tapaamisiaan ja suhteen kehittymistä. Loppupuolella käydään kerran kahvilassa ja kuvaan astuu hetkeksi kolmaskin henkilö, mutta muuten koko elokuva tapahtuu samassa hotellihuoneessa.

Daryl McCormack esittää maksullista Leo Grandea.

Mies, peitenimeltään Leo Grande, on suloinen ja pehmeä. Sanalla sanoen loistava roolitus. Daryl McCormackia ei ole valittu ulkonäkönsä perusteella vaan siksi, että hän pystyy heittäytymään kuusikymppisen naisen katseen kohteeksi täysin luontevasti. Ammattimaisesti, kuten Leo Grande.

Hyden elokuva on älykäs. Se ei tarjoa karkkia keski-ikäisille naisille, eikä Leo Grande ole imelä objekti, vaan molemmat henkilöt ja heidän tarinansa ovat samalla viivalla ja tasa-arvoisia keskenään.

Vastaavasti Nancya ei pilkata tai väheksytä, vaikka hän onkin ilmeisen tiukkis ja vähän tylsä tyyppi. Ei myöskään teeskennellä, että hän olisi yhtään sen hehkeämpi kuin kuusikymppiset naiset oikeasti ovat. Mutta ei rumakaan.

Alkuun päästyään Nancy puhuu ujostelematta, vaikka on vielä fyysisesti kipsissä. Hän kiinnostuu Leosta aidosti ja haluaa ymmärtää tämän taustoja ja motiiveja. Samalla myös Leo alkaa nähdä Nancyn muutenkin kuin vain asiakkaana.

Älykästä on sekin, että koko elokuvassa ei juuri nähdä seksiä. Turha toivo. Nyt keskitytään ajatteluun, puheeseen, kosketukseen, traumoihin, odotuksiin, yksinäisyyteen.

Emma Thompsonin esittämä Nancy on juuri jäänyt leskeksi.

Emma Thompson on järkyttävän hyvä Nancyn roolissa. Vain muutaman kerran hän lipsahtaa tutumpaan komedianäyttelemiseen, mutta muuten hän pidättelee energiaansa, luottaa katseisiin, taukoihin ja ilmeisiin. Molemmista näyttelijöistä ja heidän keskinäisestä kemiastaan aistii, että taustalla on perusteellisia keskusteluita, jotka ikään kuin vain jatkuvat elokuvassa.

Käsikirjoitus Katy Brand. Pääosissa Emma Thompson, Daryl McCormack.