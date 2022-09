Steven Spielbergin ohjaama The Post on suoraa jatkumoa tositapahtumille perustuville journalismikuvauksille, kuten Presidentin miehet ja Spotlight. Kyseisten elokuvien toimittajat ovat sankareita.

Tom Hanks esittää The Washington Postin päätoimittajaa ja Meryl Streep lehden kustantajaa elokuvassa The Post.

Pentagonin paperit olivat USA:n puolustusministeriön salaisia asiakirjoja, jotka sisälsivät epäedullisia tietoja Vietnamin sodasta. Dokumentit vuosivat lehdistölle, ja muun muassa Washington Post kirjoitti niistä laajan artikkelisarjan.

Tästä kertoo Steven Spielbergin ohjaama The Post (2017). Se on suoraa jatkumoa tositapahtumille perustuville journalismikuvauksille, kuten Presidentin miehet (1976) ja Spotlight (2015). Kyseisten elokuvien toimittajat ovat sankareita. Seurauksia pelkäämättä he tuovat yleisön eteen salaisuuksia, joiden takaa paljastuu korruptiota ja salaliittoja.

Sankarin lisäksi elokuvahistoria näyttää tuntevan vain toisen toimittajatyypin. Sellaista esittää esimerkiksi Kirk Douglas elokuvassa Tuhansien silmien edessä (1951). Kyseessä on moraalitonta uutisnuuskija, jolle huono elämä ja totuuden vääristely on arkipäivää.

Keltaisen lehdistön häikäilemättömyyttä sivusi myös Federico Fellinin Ihana elämä (1960). Yksi elokuvan hahmoista on kuvajournalisti Paparazzo (Walter Santasso). Tosielämä lainasi roolihahmon nimen tarkoittamaan julkkiksia kärttyviä valokuvaajia.

Suomalaisessa elokuvassa sankaritoimittajaa edustaa muun muassa Hannes Häyrinen Matti Kassilan komediassa Radio tekee murron (1951). Kari Väänänen esittää puolestaan renttua skandaalitoimittajaa Anssi Mänttärin mediakriittisessä Mestarissa (1992).

