Ohjaaja Robert Zemeckis jää kauas vetreimpien aikojen elokuvanteostaan, eikä Tom Hanks onnistu Pinocchion isähahmona Geppettona.

Elokuva

Pinocchio ★★

USA 2022

Disney+ (K9)

Elokuva Lumikin ja seitsemän kääpiön (1937) jälkeen valmistunut Pinocchio oli Disneyn toinen pitkä animaatioelokuva. Vuoden 1940 tuotanto ei lukeudu yhtiön parhaisiin saavutuksiin, vaikka alku onkin onnistunut.

Yksin asuva Geppetto veistää puusta marionetin ja toivoo, että se olisi oikea poika. Tunnelmallisena yönä Sininen haltiatar herättää nuken eloon. Sen jälkeen juoni koostuu väljästä ketjusta tapahtumia.

Animaatioelokuvan syntyvuosina Pinocchion symboliarvo oli suuri: sen tarinassa tapahtuu sama ihme kuin animaatiossa ylipäätään: eloton asia, siis yksittäinen piirros tai puunukke, muuttuu eläväksi. Pinokkion eloon heräämisen hetkellä Samu Sirkka huudahtaa, ilmeisen kaksimerkityksisesti: ”Kaikkeen sitä nykyisin pystytäänkin!” Useat kohtauksista olivat uraauurtavia.

Leikkaus eteenpäin, vuoteen 1994: Disney alkaa tuottaa klassikoistaan realistisen näköisiä versioita, joissa yhdistetään tietokoneanimaatiota ja ihmisnäyttelijöitä. Ja toinen leikkaus, vuoteen 2022: eilen torstaina Disney+:ssa sai ensi-iltansa tällainen versio Pinocchiosta.

Elokuvan on ohjannut Robert Zemeckis (s. 1952), joka on ennen hallinnut sekä seikkailun rytmittämisen (Paluu tulevaisuuteen, 1985) että sentimentaalisuuden (Forrest Gump, 1994). Tällä kertaa lopputulos on kuitenkin tahmea.

Geppettoa näyttelee Forrest Gumpina nähty Tom Hanks, niukasti lämpöä hahmoon kehittäen. Pinokkion äänenä kuullaan Benjamin Evan Ainsworthia ja Samu Sirkkana Joseph Gordon-Levittia.

Tarinan ketjumainen muoto on ennallaan, modernisointi koskee lähinnä yksityiskohtia ja paria uutta roolihenkilöä.

Sinisen haltiattaren roolin tekee nyt tummaihoinen Cynthia Erivo, mutta ei erityisen luontevasti. Taitavaksi tiedetyn laulajan esitys näyttää jälkiäänitetyltä.

Teatterityöstään useita kertoja palkittu brittinäyttelijä ja -laulaja Cynthia Erivo esittää jähmeästi Sinistä haltiatarta.

Kaupunki, jossa lapset saavat rellestää, on hengettömäksi turboahdettu huvipuistoversio entisestä. Nyky-Pinocchio paheksuu mellastusta nopeasti, mikä tuntuu yliopettavaiselta verrattuna vuoden 1940 sikarin röyhyttelyyn.

Alkujaan ryökäleet houkuttelivat Pinokkiota koulutieltä näyttelijän hommiin. Nyt vetonaruina ovat kuuluisuus ja influensserius. Sanailu ei istu noin 150 vuoden takaisiin maisemiin.

Pikkulapsille elokuva on monessa kohtaa pelottava, vaikka se ei pyri alkuperäisteoksen, Carlo Collodin Pinokkio-romaanin (1883) haamuilu- ja hirttäjäistunnelmiin. Niitä lähemmäs tiettävästi hakeutuu Guillermo del Toron stop motion -animaatioelokuva Pinocchio, joka on tulossa Lontoossa ensi-iltaan 15. lokakuuta ja Netflixin ohjelmistoon 9. joulukuuta.

Myös vuoden 1940 Pinocchio-animaatio löytyy Disney+-palvelusta.