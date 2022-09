Taideyliopistossa alkaa ensi syksynä kirjallisuuden kandiohjelma. Ammattilaiset kertovat, miten kirjailijaksi opiskellaan.

Kirjailijuus on edelleen monen haaveammatti, ja viime aikoina on myös sosiaalisessa mediassa käyty keskustelua siitä, kuka saa olla kirjailija.

Ammattiin saattaa avautua tie yhä useammin myös opiskelemalla.

Helsingin Taideyliopistossa on vuodesta 2019 toiminut kirjoittamisen maisteriohjelma, josta ensimmäiset opiskelijat ovat nyt valmistuneet. Ensi syksystä lähtien kirjoittamista voi opiskella Taideyliopistossa myös kandivaiheesta alkaen.

Suomessa on voinut opiskella kirjoittamista ympäri maata yliopistoissa ja opistotasolla, mutta Taideyliopiston kokonaisuus on ensimmäinen laatuaan.

Ammattilaisilla on selkeä näkemys siitä, miten vapaana miellettyyn ammattiin voi opiskella.

Taideyliopiston maisteriohjelmaa muodostamassa olleen kirjailijan Jusa Peltoniemen sekä kandiohjelmasta vastaavan runoilija Mia Toivion näkemyksissä painottuu etenkin yksi asia: kirjailijaksi tullaan lukemalla paljon.

”Uskon vahvasti siihen, että he jotka tulevaisuuden korkeatasoista kirjallisuutta luovat ja muokkaavat, ovat ensi sijassa lukijoita”, Toivio kertoo sähköpostitse.

Jusa Peltoniemi kertoo, että maisteriopinnoista merkittävän osan muodostavat lukemiseen keskittyvät kurssit. Myös kandiohjelmassa kirjoittaminen ja lukeminen kulkevat käsi kädessä.

”Harjoittelemme alusta lähtien lukemista, mikä kiteytyy palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitojen ja tietojen kerryttämiseen”, Toivio kuvailee.

Molemmissa ohjelmissa painottuu myös se, että kirjoittaminen nähdään laaja-alaisena ja monilajisena toimintana, joka on vuorovaikutuksessa myös muiden taiteen alojen kanssa.

Vuorovaikutusta painotetaan myös kirjoittamisen opiskelijoiden välillä, sillä tekstejä luetaan ja kommentoidaan paljon yhdessä.

Petra Vallila: ehkä

Maisteri­ohjelmasta on tähän mennessä valmistunut kuusi opiskelijaa, joista kolme on julkaissut teoksen, jotka pohjautuvat heidän opin­näytteisiinsä. Yksi teoksen julkaisseista on Petra Vallila, jolta ilmestyi tänä syksynä Poesian kautta esikoisruno­kokoelma ehkä.

Yritysviestinnän alalla työskentelevä Vallila osallistui maisteri­ohjelmaan opinto­vapaalla. Myös uusi runo­kokoelma käsittelee yritys­viestinnän kieltä.

”Maisteriohjelmassa opiskelu auttoi valtavasti. Ennen kaikkea se antoi tilaa ja aikaa pohtia, mitä kirjoittaminen on ja mitä sillä voi tehdä”, Vallila kuvailee.

Kirjoittamista lähestyttiin taiteellisen tutkimuseetoksen kautta, Vallila sanoo:

”Ei niin, että ottakaa nämä ja nämä askeleet, niin käsissänne on takuuvarma myyntimenestys. Ei ollut paineita kirjoittaa tiettyyn formaattiin tai suuntautua kaupallisesti tai ammatillisesti kirjoittamiseen, mikä antoi tietynlaisen vapauden.”

Kirjoittamisen koulutuksella on kasvava merkitys kirjallisuuden kentällä. Näin arvioi Otavan kaunokirjallisuuden kustannusjohtaja Antti Kasper.

”Viimeisen 15 vuoden aikana kirjoittajakoulutuksen osuus on selkeästi kasvanut. Hyvin suurella osalla uusista kirjailijoista on kirjoittamisen opintoja taustallaan. Niin sanotusti pystymetsästä tulleita kirjailijoita on yhä vähemmän”, Kasper sanoo.

Taideyliopiston maisteriohjelma toimii tällä hetkellä pilottivaiheessa Otavan Kirjasäätiön ja Otava Oy:n rahoituksella. Kirjasäätiön pääsihteeri, Otavan kirjallinen johtaja Minna Castrén kertoo, että säätiö tukee muitakin kirjoittamisen ja sanataiteen koulutusta tarjoavia tahoja, esimerkiksi Kriittistä korkeakoulua.

”Kirjoittamisen koulutuksen tukeminen on todella tärkeää toimintaa Kirjasäätiön näkökulmasta, sillä koko kirjallisen kulttuurin lähtökohta on kirjailijoiden luova työ”, Castrén sanoo.

Castrénin mukaan meneillään on laaja murroskausi, mitä tulee lukemiseen ja kirjallisuuden asemaan yhteiskunnassa.

”Haluamme pitää huolta siitä, että kirjailijoilla on mahdollisuus harjoittaa ammattiaan myös tulevaisuudessa”, Castrén jatkaa.

Kirjailijoita tulee hyvin erilaisista taustoista. Itseopiskelu ammattiin on edelleen mahdollista. Toivion mukaan akateemisen kirjoittajakoulutuksen merkitys näkyy laajemmin alalla. Se kehittää kirjoittamisen opettamisen käytäntöjä ja teorioita.

”Minusta on välttämätöntä, että kirjoittaminen on taiteena taiteiden joukossa myös Taideyliopistossa”, Peltoniemi lisää.