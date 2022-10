Yksikkö ja monikko eivät mene yleiskielessä aina samoin kuin arkikielessä. Testaa HS-visassa, kuinka hyvin osaat säännöt.

Yleiskielessä he ovat, puhekielessä ne on. Suomea opiskelleet ulkomaalaiset törmäävät suomalaisten kanssa keskustellessaan pian karuun todellisuuteen, jos ovat keskittyneet opinnoissaan pelkästään asiatekstien mukaiseen kieleen.

Yksi selvistä eroista suomen yleiskielen ja puhekielen välillä on se, että yleiskielessä verbi on useammin monikossa. Kun tämän on sisäistänyt, saattaa toisinaan käyttää monikkoa sielläkin, mihin se ei kuulu edes asiatyylissä (”hänellä ovat avaimet”).

Toimittajien teksteistä ammentavassa HS-kielivisassa pitää tällä kertaa tunnistaa, milloin käytetään yksikköä ja milloin monikkoa.