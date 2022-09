Innovaatiobisneksestä kuvaa piirtävä erinomainen draamasarja Halt and Catch Fire sai aikoinaan turhan vähän huomiota

Yhdysvaltalainen Halt and Catch Fire -sarja piirtää kuvan innovaatiobisneksestä, jossa unelmat ja epäonnistumiset seuraavat toisiaan ja törmäilevät budjetin raameihin. Erinomainen draamasarja jäi ensikierroksellaan turhan vähälle huomiolle.

Yhdysvaltalainen teknologiadraama Halt and Catch Fire (2014–17) ei jättänyt aikanaan kummoista jälkeä televisiohistoriaan, mutta ehkä sen olisi pitänyt. Osa ongelmaa saattoi olla siinä, että sarja ilmestyi samaan aikaan, kun Mad Men (2007–2015) vielä pyöri televisiossa.

Kiitetty mainosdraama käytti samoja asetelmia. Molemmat kuvaavat kuumaa alaa, jossa naiset lähtevät takaviivalta ja jossa tiimiä vetää manipulaatiokykyinen egomaanikko. Alkoholia kuluu.

Tuoreempi toimialadraama sijoittuu kuitenkin tietokoneiden pariin. Sarja piirtää kuvan innovaatiobisneksestä, jossa unelmat ja epäonnistumiset seuraavat toisiaan ja törmäilevät budjetin raameihin. Kilpailu on kovaa, sillä jokainen haluaa olla ensimmäinen jossain.

Tapahtumat alkavat vuoden 1983 Texasista. Cardiff Electric -firman toimitusjohtaja John Bosworth (Toby Huss) palkkaa tietokonejätti IBM:lle työskennelleen visionäärin Joe MacMillanin (Lee Pace), joka haluaa kilpailla isojen kanssa. MacMillan saa ideoidensa taakse kyvykkään ja rutiinihommiin leipiintyneen insinöörin Gordon Clarkin (Scoot McNairy) ja palkkaa firmaan nuoren koodarineron, punkhenkisen Cameron Howen (Mackenzie Davis).

Hahmogallerian keskiöön kuuluu myös Clarkin vähintään yhtä kyvykäs vaimo Donna Clark (Kerry Bishé). Hänen huippuyliopistossa hiomansa taidot menevät hukkaan tusinatyössä ja perheen rutiinien ylläpitäjänä. Sitä myötä hänen turhautumisensa kasvaa.

Näyttelijätyö on mainiota kautta linjan. Vetävät hahmot puolestaan neuvottelevat jatkuvasti paikkaansa eksentrisen ja arkisen välisellä janalla.

Idean isät ja käsikirjoittajat Christopher Cantwell ja Christopher C. Rogers olivat ensikertalaisia oman sarjansa kimpussa. It-alan menneisyyteen heidän teoksensa katsoo kuitenkin jälkiviisauden tuomalla kevyellä virneellä: sarjan alussa Steve Jobs on pelkästään ”se tyyppi Applelta”, ja Cardiff-tiimiin haaveissa on alle seitsemän kiloa painava kannettava tietokone.

Areenasta löytyy sarjan kaikki neljä kautta, joista viimeinen yltää 1990-luvun alkuun. Kausien aikana kehitellään alan buumeja seuraten myös videopelejä, chatteja ja hakukoneita. Innovaation ja intohimon värittämän kokonaisuuden voi kuitenkin mielessään siirtää vaikka viime vuosikymmenen Slush- ja startup-pöhinän keskelle.

Kyse ei missään kohtaa ole vain teknologiasta tai tiettyjen keksintöjen synnystä ja kuolemasta. Halt and Catch Fire kysyy paljon laajempia kysymyksiä. Mitä edelläkävijyyden eteen on valmis uhraamaan: Tuotteen laadun? Periaatteensa? Ehkä oman ja perheensä onnen?

Halt and Catch Fire, TV2 klo 22.30 ja Yle Areena. (K12)