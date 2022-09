Maailman laajimmaksi sanotun Aalto-kokoelman herkkuja on nyt esillä Taidehallissa: mukana 40 000 euron tuolin prototyyppi

Pertti Männistön kokoelmaan perustuva Aallot-näyttely esittelee liki 500 esinettä. Joukossa on runsaasti harvinaisuuksia.

Aallot-näyttely esittelee myös Alvar Aallon suunnitteleman Paimion parantolan esineistöä. Ulkoilmassa olleet kalusteet ovat kärsineet vuosien mittaan. Ruskearunkoisella leposängyllä on täysin käyttämätön turkisvuorinen makuupussi, jossa on vielä tallella valmistajan eli Friitalan nahkatehtaan hintalappu. Siinä tuberkuloosipotilaan oli lämmin hengitellä raikasta ulkoilmaa.

Kaarinalainen keräilijä Pertti Männistö on ollut julkisuudessa laajan Aalto-kokoelmansa ansiosta. Hän on kerännyt Aino Aallon ja Alvar Aallon tuotantoa vuodesta 1992 lähtien, ja kokoelmaa luonnehditaan maailman laajimmaksi. HS kertoi kesällä laajasti Männistön keräilystä ja kokoelmasta, jossa on yli tuhat esinettä.

Helsingin taidehallissa huomenna lauantaina 10. syyskuuta yleisölle avautuva näyttely Aallot – Aino ja Alvar keräilijän silmin päästää kävijät herkuttelemaan kokoelman parhailla paloilla ja harvinaisuuksilla. Mukana on runsaasti prototyyppejä, ja esinepaljoudesta on nostettu tähti- ja sydänmerkinnöin esiin joukko keräilijän ja kuraattorin suosikkeja.

Yksi keräilijän omista suosikeista on Jakkara V63:n prototyyppi. Niinikankaalla päällystetylle istuimelle ei ole ollut tarkoitus istua vaan se on jäänyt valmistajalle Huonekalu- ja Rakennustyötehdas A.B.:lle malliksi hyllyyn.

”Kotona jakkaran jalat ovat suorassa, nyt ne ovat vetäytyneet”, Pertti Männistö kommentoi ilmankosteuden vaikutusta jakkaraan V63. Jalkojen liitoskohdastaankin harvinainen jakkara on yksi keräilijän suosikkiesineistä. ”Se on kotona sängyn vieressä, vaimo on toisella puolella ja tämä toisella puolella”, Männistö vitsaili.

Prototyypin mukaisia jakkaroita on Männistön mukaan myyty huutokaupassa pari 40 000 euron kappalehintaan. Sen enempää Aino Aallon (o.s. Marsio, 1894–1949) ja Alvar Aallon (1898– 1976) suunnittelemien esineiden arvosta ei lehdistöesittelyssä puhuttu.

”En mielelläni puhu rahasta kokoelman yhteydessä”, Männistö totesi. Esineitä säilytetään varastoissa salaisissa paikoissa.

Keräilijä Pertti Männistö esitteli Aalto-kokoelmiinsa perustuvaa näyttelyä perjantaina 9. syyskuuta Taidehallissa Helsingissä.

Näyttelyn on kuratoinut Eeva Holkeri, ja se on rakennettu Taidehallin tiloihin. Kyse ei siis ole samasta näyttelystä, jota Jyväskylän Alvar Aalto -museo esitteli Männistön kokoelman pohjaltavuonna 2021. Toki samoja esineitä on mukana.

Taidehallin näyttelyssä ”kirsikkana kakussa” on Holkerin mukaan 49 kattovalaisimen kokoelma, jollaista ei ole aikaisemmin ollut esillä missään.

Saturnus-valaisin on vuodelta 1928 eli samalta aikakaudelta, jolloin Helsingin taidehalli valmistui.

Kokonaisuuden vanhin valaisin on Saturnus vuodelta 1928, Männistö esitteli. Se sopii hyvin Taidehalliin, joka on rakennettu samana vuonna. Saturnus suunniteltiin Maalaisten taloon Turkuun. Erikoinen on Maison Carré -taloon Ranskaan suunniteltu hybridivalaisin.

Alvar Aallon Ranskaan suunnittelemaan Maison Carréen suunniteltu valaisin on prototyyppi vuodelta 1958. Hybridivalaisimen ”kylkiosan” valon voi suunnata esimerkiksi taideteokseen.

Näyttelyn kaikki esineet sijoittuvat ajalle ennen huonekalujen valmistuksen koneellistumista ja laajempaa sarjatuotantoa.

Varhaisempaa tuotantoa luonnehtii kevyempi yleisilme; 1920-luvulta 1960-luvun puoliväliin ulottuva tuotantotapa eroaa myöhemmästä muun muassa mittakaavaltaan sekä käytetyissä materiaaleissa.

Aino Aalto ja Alvar Aalto tekivät tiivistä yhteistyötä lähes kaikissa suunnitteluprojekteissa. Alvar Aalto vastasi yleensä arkkitehtonisista ratkaisuista ja Aino Aalto hankkeiden sisustuksista kalusteineen ja materiaalivalintoineen.

Aino Aalto & Alvar Aalto: Aallon kukka. Moniosainen lasiteos oli ensimmäistä kertaa esillä New Yorkin maailmannäyttelyssä vuonna 1939.

Pertti Männistön kokoelman lasiesineet ovat näyttävästi esillä Taidehallissa.

Pariskunta suunnitteli myös esimerkiksi lasia yhdessä. New Yorkin vuoden 1939 maailmannäyttelyn Suomen osastoa varten suunniteltu Aallon kukka eli pinottavista osista koostuva lasiteos on itseoikeutetusti mukana vitriinissä.

Näyttelyssä on esillä myös runsas kattaus Aaltojen suunnittelemia nojatuoleja.

Pääsalin seinälle ripustetusta joukosta ja sen alta voi tutkailla nojatuolin evoluutiota varhaisista 1930-luvun kangaspäällisistä nojatuoleista aina 1950-luvun loppuun. Mukana on useampi tunnistettava istuin, esimerkiksi Artekilla edelleen tuotannossa oleva niin sanottu tankkituoli.

Näyttelyssä esitellään myös lasten huonekaluja, joista osa on Aino Aallon suunnittelemia, osa yhteistyötä Alvar Aallon kanssa.

Aino Aallon osuus tulee esiin monin tavoin, paitsi lasiesineissä myös lasten huonekaluissa, joita on koottu yhden salin nurkkaukseen.

Aino Aalto haaveili alun perin työstä lastentarhanopettajana, Männistö kertoo. Osa lapsille suunnitelluista huonekaluista oli pääasiassa vientituotteita, joita on sittemmin tullut myyntiin esimerkiksi Lontoosta.

Aino Aallon suunnittelema lastensänky on vuodelta 1940.

Esittelykierroksen lopuksi on pakko kysyä Männistöltä, kuka lienee se maailman toiseksi huomattavimman Aalto-kokoelman omistaja, museot poislukien.

”Bruno Bischofberger”, kuuluu vastaus. Bischofberger (s. 1940) on sveitsiläinen keräilijä ja galleristi, joka tunnetaan muun muassa yhteyksistään Andy Warholiin ja Jean-Michel Basquiatiin.

”Mutta ei me kilpailla. Ei hän pärjää minulle”, Männistö lohkaisee.

Bischofsberger on vieraillut Männistön kotona Kaarinassa ja kuulemma kommentoinut, että paikassa on aarteita kuin Tutankhamonin haudassa.

Aallot – Aino ja Alvar keräilijän silmin 10.9.–23.10. Taidehallissa. Kuraattori Eeva Holkeri esittelee näyttelyä 22.9. klo 15, keräilijä Pertti Männistö 29.9. klo 15.