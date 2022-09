Progemetallijätti Opethin keulahahmo Mikael Åkerfeldt kehuu suomalaisrumpalia yhtyeen tiedotteessa vuolaasti.

HS uutisoi torstaina rumpali Waltteri Väyrysen eronneen tunnetusta brittiläisestä Paradise Lost -yhtyeestä, jossa soitti seitsemän vuotta. Yhtyeen julkaisemassa sometiedotteessa Väyrynen kertoi, että ”hänestä kuullaan lisää pian”.

Myöhään perjantai-iltana selvisikin Väyrysen uusi pesti: hän on liittynyt ruotsalaisen metallisuuruus Opethin riveihin. Opeth ilmoitti asiasta niin ikään sosiaalisen median tiedotteella, bändikuvan kera.

Ilmoituksen mukaan Väyrynen soittaa jo yhtyeen seuraavalla keikalla Tallinnassa 14. syyskuuta. Opethin laulaja ja keulahahmo Mikael Åkerfeldt kehuu Väyrystä tiedotteessa vuolaasti.

”Pidimme ensimmäisen harjoituksemme eilen, ja se meni uskomattoman hyvin! (--) Olin ällistynyt, kuten koko muu bändi. Hänellä on kaikki mitä tarvitaan.”

Åkerfeldt huomioi tiedotteessa myös Väyrysen nuoruuden muuhun bändiin verrattuna. Hän mainitsee tämän syntyneen samana vuonna kuin Opethin ensimmäinen albumi Orchid ilmestyi (1994).

Vuonna 1990 perustetusta Opethista on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kasvanut yksi progressiivisen metallin suosituimmista yhtyeistä koko maailmassa. Sen musiikissa kuuluvat monet eri tyylilajit death metalista 1970-luvun rockiin. Ahkerasti keikkaileva yhtye on vieraillut myös Suomessa lukuisia kertoja. Opethin 13. studioalbumi In Cauda Venenum ilmestyi 2019.

Väyrynen astuu Opethissa Sami Karppisen tilalle, joka tuurasi bändistä viime vuonna eronnutta Martin Axenrotia kiertuerumpalina.